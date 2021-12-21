Штраф или срок грозят за фейковый QR-код. Нарушителей спасет только человеческий фактор

В Москве возбудили порядка 80 уголовных дел об использовании фейковых QR-кодов и сертификатов о вакцинации. Об ответственности за подделку россиян уже предупреждали. Но готовые платить за обман люди все равно находятся, не задумываясь о последствиях.

Мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что озвученное им число является общим количеством случаев с начала пандемии. В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» он заметил, что проблемы не являются глобальными.

«За все время, если мне память не изменяет, возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам. <…> Это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет», — подчеркнул Собянин, добавив, что в городе QR-коды получили порядка семи миллионов человек.

С надеждой на авось

Президент организации «Консорциум Инфорус» Андрей Масалович в беседе с «360» пояснил, что видов у поддельных QR-кодов несколько. В первом случае он просто может содержать произвольную фразу. Программа просто считывает то, что на нем написано.

«Человек предъявляет „левый“ QR-код в надежде, что на него посмотрят и не будут проверять», — пояснил Масалович, добавив, что в таком случае нарушителю не грозит даже административная ответственность.

Второй вариант предполагает, что QR-код срабатывает и ведет на сайт госуслуг. Его можно открыть и подтвердить вакцинацию от коронавируса. Но выписан код на другого человека. По словам специалиста, за такое предусмотрено административное наказание.

Третий способ: вы предъявляете QR-код, который <…> ведет на фишинговый сайт. Здесь уже [грозит] уголовная статья Андрей Масалович президент «Консорциум Инфорус».

При выявлении поддельных кодов автоматически информация никуда не поступает, уточнил Масалович. Решение примет человек, который его проверяет.

«Вы протянули смартфон, другой человек навел свой смартфон. Вы в его руках. Если он достаточно грамотный и видит, что ваш QR-код поддельный, то дальше примет решение — прогнать, задержать, вызвать полицию», — сказал он.

Самым серьезным правонарушением, напомнил Масалович, будет сговор с медработниками для ложной вакцинации. В этих случаях код настоящий, человек за него заплатил, но самой прививки не было.

Больше всего дел о поддельных QR-кодах, предположил президент «Консорциум Инфорус», связано как раз с переходами на фишинговые сайты и внесенными в систему подложными сертификатами о вакцинации.

Дела о QR-кодах

Первое уголовное дело в Москве о приобретении поддельного QR-кода возбудили в июле 2021 года, писал ТАСС. Тогда мужчина заплатил за подделку девять тысяч рублей. Затем начали поступать сведения о правонарушениях и из других регионов.

Например, в Татарстане осенью завели 38 уголовных дел о фейковых кодах, сообщала пресс-служба ГУ МВД по региону. Всего правоохранители выявили 41 факт изготовления и продажи липовых сертификатов о вакцинации.

В Омской области силовики, писал «Город55», обнаружили 44 сайта, которые торговали поддельными QR-кодами. Против предъявивших фиктивные документы о вакцинации возбудили уголовные дела.

Полиция активно включилась в борьбу с фальшивками. Во второй половине 2021 года завели более 500 дел о подделке и распространении сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, справок о противопоказаниях к прививке или о высоком количестве антител. Данные приводил ТАСС со ссылкой на официального представителя ГУ МВД Ирину Волк. По инициативе правоохранителей заблокировали свыше двух тысяч интернет-сайтов, через которые поддельные документы и распространялись.

Наказание за подделку

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напоминал «Парламентской газете», что за использование поддельных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов может грозить до двух лет лишения свободы.

Сенатор отнес ситуацию к нарушению санитарных правил и несоблюдению противоэпидемических мероприятий во время действия ограничений, что может привести к штрафу от 15 до 40 тысяч рублей.

«Если при этом возникает угроза заражения других граждан (например, если недобросовестный посетитель болеет ковидом и знает об этом), то подлежит применению часть 1 статьи 236 УК РФ <…> с максимальной ответственностью до двух лет лишения свободы», — уточнил Клишас.

Продавцам QR-кодов, подчеркнул он, грозит до двух лет лишения свободы.

Замглавы Минцифры Олег Качанов, отмечал ТАСС, рассказывал о внедренном механизме на портале госуслуг для проверки кодов. Инструментом для этого стал «Сканер» мобильного приложения «Госуслуги Стопкоронавирус».

Если сертификат выпустили мошенники, то при его сканировании будет открываться отдельная страница на портале и выдаваться ошибка.