Штраф 7 тыс. — и ничего не было. Девочка-подросток из Подмосковья вызвала мать в суд из-за постоянных побоев
Девушка рассказала в Instagram, что очередное избиение произошло в начале сентября. Женя обратилась в опеку и через 10 дней попала в приют.
За это время она «миллион раз испытывала колоссальный страх перед матерью», которая рассылала жалобы во все инстанции, включая полицию и опеку.
Освидетельствование выявило «лишь легкие телесные повреждения», рассказала Женя. По ее словам, подобное уже было в 2016 году, когда судебный процесс из-за побоев шел в течение полугода. Все это время девочка жила с матерью.
Женя сообщила, что из родных у нее остается только восьмидесятилетняя бабушка, «которая безумно боится родную дочь» и не может оформить опеку над ребенком из-за своего возраста.
Изданию «Такие дела» Женя рассказала, что хотела бы жить в семье лучшей подруги. По ее словам, подруга и ее родные не против этого. Еще один «неплохой вариант», по мнению Жени, — это остаться в приюте до совершеннолетия.
Отец девушки, которого она до этого никогда не видела, также предложил ей свою помощь.
«Я исправно плачу алименты и Жене сказал: если хочешь, приезжай ко мне и живи», — заявил он порталe. Мужчина добавил, что в поселке, где он проживает, «совсем иные условия», школы «иного уровня, зарплаты меньше».
«Но я не против, пусть лучше будет здесь», — резюмировал отец.
В разговоре с «Медузой» Женя сообщила, что об избиениях стало известно после медосмотра в школе в 2016 году. В течение шести месяцев, пока длился суд, мать, утверждала Женя, постоянно заставляла ее менять показания: вначале нужно было сказать, что синяки возникли от падения с велосипеда, затем — что побои нанес сожитель женщины. Также Елена Родионова требовала от ребенка обвинить мужчину в домогательствах.
Суд в Тульской области, где тогда жила семья, решил, что побои нанесла мать девочки. Ей назначили штраф в семь тысяч рублей, а родительских прав лишать не стали.