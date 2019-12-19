Пятнадцатилетняя Женя из подмосковной Балашихи рассказала в соцестях о том, что подвергается домашнему насилию с раннего возраста. По ее словам, рукоприкладством занимается ее мать, Елена Родионова. 19 декабря они встретятся в суде по лишению женщины родительских прав.

Девушка рассказала в Instagram, что очередное избиение произошло в начале сентября. Женя обратилась в опеку и через 10 дней попала в приют.

За это время она «миллион раз испытывала колоссальный страх перед матерью», которая рассылала жалобы во все инстанции, включая полицию и опеку.

Освидетельствование выявило «лишь легкие телесные повреждения», рассказала Женя. По ее словам, подобное уже было в 2016 году, когда судебный процесс из-за побоев шел в течение полугода. Все это время девочка жила с матерью.

Женя сообщила, что из родных у нее остается только восьмидесятилетняя бабушка, «которая безумно боится родную дочь» и не может оформить опеку над ребенком из-за своего возраста.

Изданию «Такие дела» Женя рассказала, что хотела бы жить в семье лучшей подруги. По ее словам, подруга и ее родные не против этого. Еще один «неплохой вариант», по мнению Жени, — это остаться в приюте до совершеннолетия.

Отец девушки, которого она до этого никогда не видела, также предложил ей свою помощь.

«Я исправно плачу алименты и Жене сказал: если хочешь, приезжай ко мне и живи», — заявил он порталe. Мужчина добавил, что в поселке, где он проживает, «совсем иные условия», школы «иного уровня, зарплаты меньше».

«Но я не против, пусть лучше будет здесь», — резюмировал отец.

В разговоре с «Медузой» Женя сообщила, что об избиениях стало известно после медосмотра в школе в 2016 году. В течение шести месяцев, пока длился суд, мать, утверждала Женя, постоянно заставляла ее менять показания: вначале нужно было сказать, что синяки возникли от падения с велосипеда, затем — что побои нанес сожитель женщины. Также Елена Родионова требовала от ребенка обвинить мужчину в домогательствах.

Суд в Тульской области, где тогда жила семья, решил, что побои нанесла мать девочки. Ей назначили штраф в семь тысяч рублей, а родительских прав лишать не стали.