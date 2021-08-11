Штамм «йота» назвали более смертоносным. Сможет ли он вытеснить другие мутации?

Исследователи из США заявили о появлении нового штамма коронавируса «йота». Вариант может повышать летальность от ковида на 82%. Пока что информации о новой букве ковид-алфавита мало, но, как и в случае с другими штаммами, снизить опасность поможет своевременная вакцинация.

В США выявили новый штамм коронавируса. Новый вариант из Нью-Йорка получил название «йота», он повышает летальность на 82% в возрастном диапазоне от 45 до 64 лет. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Уральского федерального округа (УрФО) Сергей Токарев порталу Ura.ru. Само исследование опубликовали на портале препринтов medrix.org, и пока что оно не прошло сертификацию.

Согласно исследованию, новый штамм может передаваться на 25% быстрее, чем предыдущие варианты. «Йоте» также удается лучше ускользать от иммунного ответа.

В то же время иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что данных о «йоте» очень мало. Точные характеристики можно дать, когда количество заболевших будет расти. По словам специалиста, если штамм начинает распространяться, то у него есть эволюционные преимущества и он может успешно конкурировать с другими вариантами.

Однако не все придерживаются такой точки зрения. Некоторые специалисты полагают, что американский штамм вряд ли сможет вытеснить остальные мутации из-за своих же свойств. Для выживания вирусу невыгодно убивать своего носителя, поэтому высокий уровень летальных исходов не сыграет ему на руку.

Первые буквы алфавита

Всего за полтора года пандемии появились несколько штаммов SARS-CoV-2. Это «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «лямбда». Такие названия дала вариантам Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Осенью 2020 года в Великобритании штамм «альфа» спровоцировал рост заболеваемости ковидом. Новый вариант распространялся на 25–40% быстрее, чем нулевой штамм, а риск смерти повысился в 1,65 раза. Позднее британский штамм распространился по другим странам и добрался в том числе до России.

Вслед за ним появился «бета» родом из ЮАР. Он получил несколько мутаций, которые помогли ему лучше уходить от иммунитета, написала газета «Известия». Ученые отнеслись к нему с настороженностью, поскольку вариант хуже нейтрализовывался антителами, которые образуются благодаря вакцинам. «Бета»-штамм также проник в Россию, но не получил широкого распространения.

Третий вариант — «гамма» — появился еще в конце декабря прошлого года в Бразилии, но о нем вновь заговорили после его проникновения в Россию. У первых заболевших в южноамериканской стране регистрировали кашель, боли в горле, мышцах и тошноту. Благодаря особому набору мутаций «гамма» быстрее распространялся от человека к человеку.

Южные штаммы

Однако все три штамма уступали по своим характеристикам индийскому «дельте». Четвертый вариант превосходил уже существующие по скорости передачи благодаря изменениям в спайковом белке. Его обнаружили в октябре 2020 года в Индии, где он быстро распространился по стране и вышел за ее пределы. ВОЗ охарактеризовала новую мутацию как опасную.

Основные симптомы напоминали простуду. Пациенты жаловались на насморк, боль в горле и головные боли. К этим признакам добавились диарея, нарушение слуха, расстройство ЖКТ и микротромбоз вен нижних конечностей.

В Россию штамм попал в июне, и большая часть случаев заболевания в Москве была связана именно с индийским штаммом. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 68,8% от всех выявленных случаев инфицирования приходились на «дельту». Чаще всего заболевание у зараженных протекало в тяжелой форме. Согласно последним исследованиям, «дельта» оказался заразнее «альфы» на 50%, а молодые люди заболевали им чаще.

Последний изученный штамм — «лямбда». Он впервые появился в Перу в декабре 2020 года и позднее перекинулся на другие страны Южной Америки. В штамме имелась мутация, отвечающая за снижение восприимчивости к нейтрализующим антителам. Однако страны не спешили объявлять мутацию опасной из-за отсутствия достаточно надежных данных.

Опасность штаммов

Исследователи нашли своеобразную закономерность в свойствах новых вариантов. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков уверен, что в южных странах коронавирус мутирует в более агрессивные формы. Специалист связал это с воздействием ультрафиолета. Чем оно интенсивнее, тем выше потребность вируса изменяться.

Однако паниковать из-за появления новых штаммов не стоит. Самым эффективным оружием против вариантов до сих пор остается вакцинация. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что «Спутник V» способен защитить от всех существующих мутаций вируса, начиная от «альфы» и заканчивая «дельтой».

Защиту от штаммов могут также получить и те, кто ранее переболел. Некоторые специалисты уверены, что у таких людей хороший клеточный и гуморальный иммунитет. Они отметили, что в вариантах не меняются антигенные структуры.