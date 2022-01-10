Штамм или лабораторная ошибка? Откуда берутся новые версии коронавируса

Ученые Кипра поспешили заявить об открытии нового штамма коронавируса. Однако российские специалисты считают такой вывод поспешным и больше похожим на ошибку лаборатории. Кроме того, у новой вариации коронавируса слишком мало образцов. Однако все медики уверены: сколько бы штаммов ни открыли, вакцинация необходима.

Новый штамм может быть ошибкой

Исследователи из Кипрского университета внесли в международную базу данных GISAID 25 последовательностей нового варианта коронавируса. Новый штамм получил название «дельтакрон». Однако специалисты Роспотребнадзора заявили, что пока нет оснований считать его очередной вариацией коронавируса.

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, при более тщательном изучении образцы с Кипра оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими.

Хафизов пояснил, что смешение вариантов могло получиться при несоблюдении правил труда в лаборатории. Недостаточно опытный специалист вполне был в состоянии обнаружить признаки двух штаммов.

Кипрский штамм «два в одном»

Известие о новом штамме «дельтакрон» появились 7 января. Ученые из лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии отметили, что новый вариант имеет генетическую основу, как у «дельта»-штамма, но при этом некоторые его мутации такие же, как у «омикрона».

Заведующий данной лабораторией Леонтиос Кострикис заявил, что им удалось найти значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения «омикрон»-штаммом. По словам вирусолога, у «омикрона» 30 мутаций, 10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре.

«Дельтакрон» был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове. При этом 11 из них были получены у пациентов, которые попали в больницы с ковидом, остальные же 14 — у обычных жителей. Кострикис также отметил, что пока неясно, способен ли «дельтакрон» вытеснить штаммы «дельта» и «омикрон».

База данных ДНК вирусов

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «360» рассказал, что есть такой метод исследования — секвенирование. Это полный разбор генома какого-то кусочка либо РНК, либо ДНК, в результате чего можно получить последовательности участков генов или полных геномов организмов.

«Банк данных ведется по очень многим возбудителям инфекционных болезней — практически по каждому. Такая база, как GISAID, включает в себя сиквенсы, то есть прочитанные последовательности генетического кода и коронавируса, и вирусов гриппа, и других вирусов», — пояснил Сергей Вознесенский.

Он добавил, что в базу может добавлять данные лаборатория, которая относится к этому консорциуму. Такие лаборатории есть как национальные, так и под эгидой Всемирной организации здравоохранения. GISAID — всеобщая база, и из нее могут брать последовательности для сравнения очень многие специалисты.

Новый штамм не отменяет вакцинацию

Вознесенский отметил, что пока нельзя точно сказать, что такое «дельтакрон» — лабораторная ошибка или все-таки новый штамм, для этого 25 исследований крайне недостаточно. Поэтому все будут ждать пополнения базы и выявления подобного штамма вируса другими исследователями в других лабораториях.

«Но самое главное, что я бы хотел отметить, — все эти разговоры про различные штамм на сегодняшний день не имеют высокой практической значимости. У нас были и „дельта“, и „омикрон“, но практическая рекомендация остается все та же: использовать те вакцины, которые у нас есть, тем лицам, которые не привиты на сегодняшний день», — подчеркнул Сергей Вознесенский.

По словам ученого, штаммы появляются каждый день, однако вопрос в том, как быстро они будут узнаваться исследователями. Также важно, будут ли они вытеснять уже ныне циркулирующие штаммы, как это произошло со штаммом «дельта», который стал превалировать во всех странах.

Плохая вакцинация — новые штаммы

Врач-эксперт Тимур Пестерев, комментируя исследование киприотов, назвал шумиху с открытием нового штамма высосанной из пальца. По словам эксперта, у одного человека могут быть обнаружены несколько вариантов коронавируса. Потому говорить о том, что был найден новый опасный штамм, несколько преждевременно.

«Это только нагоняет лишнюю панику. Появление новых штаммов зависит от очень многих факторов — тот же „омикрон“ появился в Южной Африке. Там много людей со скомпрометированным иммунитетом, то есть со сниженной или нарушенной иммунной реакцией», — отметил Тимур Пестерев.

Вероятнее всего, новый штамм появится в густонаселенной стране, где не очень высокий уровень вакцинации и медицины вообще — индийский и южноафриканский штаммы это подтверждают, отметил эксперт. Он также напомнил, что именно вакцинация спасает от самых тяжелых вариантов течения коронавирусной инфекции.