Известный дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока — 2». Он раскритиковал нынешнее руководство Германии и подчеркнул, что их решения грозят низким уровнем жизни немцев. Специалисты уверены — политик всегда ведет себя как рачительный хозяин, ведь при Шредере ФРГ жила гораздо лучше.

Шредер выступил за запуск «Северного потока — 2»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил за скорейший запуск «Северного потока — 2». Это снизит финансовую нагрузку на европейцев, уверен политик. Об этом он заявил в интервью журналу Stern.

Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод и с обеими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и домохозяйств Герхард Шредер.

Шредер осудил отказ действующего правительства от проекта. Политик предупредил, что это грозит Германии серьезными последствиями, среди которых снижение уровня жизни немцев.

«Многим людям, которым уже приходится считать каждый цент, будет еще тяжелее. И тогда в Германии спросят: „Почему мы вообще обходимся без газа из газопровода ‚Северный поток — 2‘? Почему?“», — уточнил он.

Также Шредер напомнил о зависимости немецкой промышленности от топлива. Он подчеркнул, что дефицит газа поставит государство в положение, когда властям придется решать, каким промышленникам давать топливо, каким — нет.

Если BASF (крупнейший в мире химический концерн — прим. ред.) перестанет получать газ, у него возникнет большая проблема, а у нас, немцев, — огромная Герхард Шредер.

Во времена Шредера Германия благоденствовала

Эти заявления связаны с тем, что Шредер не теоретик. Он практик в политике. Он был канцлером Германии, при котором страна активно развивалась. Об этом «360» напомнил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

Он, как рачительный хозяин, внимательно относился к торговым, экономическим и политическим партнерам ФРГ, потому что это обеспечивало нормальное функционирование германской экономики и общества Владимир Оленченко.

Сейчас же тот драматизм, который сложился в германских экономике и обществе, носит искусственный характер, а его архитекторы очевидны. Это руководители Еврокомиссии (ЕК), а именно три фигуры. Речь идет о председателе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, председателе Европейского парламента Жозепе Борреле, а также о председателе Европейского совета Шарле Мишеле.

«Это их идея, идея этого санкционного угара, наложения разных эмбарго, установления разного рода препятствий. И, естественно, Шредеру есть с чем сравнивать. Он сравнивает Германию того времени и современную. Сегодня ФРГ выглядит бледно. Она теряет международный авторитет, экономическую мощь, самостоятельность в Европе. Ее пытаются превратить в дойную корову», — подчеркнул Оленченко.

Именно поэтому Шредер, как государственник, говорит о необходимости восстановить немецкую экономику. А наиболее верный путь — обращение к российским углеводородам. Ведь они качественные, бюджетные и по ним есть комплекс договоров. Все это обеспечивает надежность, устойчивость перспектив развития Германии, уверен Оленченко.

Как опытный политик, Шредер, естественно, подготовился к этому заявлению и, наверное, понимает, что его высказывания найдут поддержку в Германии — и среди населения, и среди бизнеса Владимир Оленченко.

По словам собеседника «360», Шредер выступил по-хозяйски. Это послание он адресовал Германии в целом: и местному бизнесу, и населению, и политическому руководству. Он просит их очнуться.

«Безусловно, у него авторитет сильный. Почему? Потому что он дважды был канцлером Германии и при его руководстве Германия благоденствовала. <…> Германия вернется к нормальным международным отношениям и к самостоятельному образу мысли. Думаю, что это неизбежно хорошо», — подчеркнул Оленченко.

Шредер посетил Россию на прошлой неделе. Сначала он сообщил СМИ, что находится в Москве по личным интересам — в отпуске. Но позже его жена Со Ен Ким-Шредер рассказала, что экс-канцлер приехал провести переговоры по энергетике.