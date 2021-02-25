Шпионы в McDonaldʼs. Корпорация создала подразделение для слежки за недовольными сотрудниками

McDonaldʼs создала секретное разведывательное подразделение. Оно собирает информацию о сотрудниках, которые недовольны заработной платой. Их в корпорации считают угрозой безопасности. Представители компании не стали отрицать наличие некой специальной группы.

У работников крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания нет собственного профсоюза. Однако многие сотрудники участвуют в движении под названием Fight for $15. Оно вот уже 9 лет организовывает забастовки и акции протестов в США и за их пределами. Члены движения добиваются повышения минимальной заработной платы. Она держится на уровне 7,25 доллара в час вот уже более 10 лет. В результате американский Конгресс действительно с высокой вероятностью поднимет минимальную зарплату до 15 долларов в час. В ряде штатов власти уже пошли на уступки.

Правда, многие участники Fight for $15 работают на франшизы McDonaldʼs и формально не являются сотрудниками корпорации. Из-за этого организация отказывается от переговоров с ними, передали на National Public Radio. Однако в McDonaldʼs решили не оставлять недовольных работников без присмотра и создали разведывательную группу, которая следит за членами движения. «Агенты» базируются в Чикаго и Лондоне и выясняют, с кем общаются сотрудники, как организовывают акции и с кем создают более мелкие объединения. Расследование о деятельности секретной разведки McDonaldʼs опубликовало издание Vice.

В руки журналистов попали материалы, согласно которым корпорация собирает «стратегические разведданные», а самих недовольных сотрудников называет «контрагентами». В одном из документов «агент» McDonaldʼs описывает деятельность участников Fight for $15, указывая все, вплоть до числа их встреч и дат акций. Более того, компания отслеживала действия работников в социальных сетях с помощью фейковых аккаунтов. Также в списке действий «против McDonald’s» была «пропагандистская кампания», которая заставляла корпорацию предоставить оплачиваемый больничный всем сотрудникам.

«Идея заключалась в том, чтобы выяснить их (участников движения — прим. ред.) стратегию, суметь противостоять ей и узнать, где находятся ключевые игроки и с кем еще они знакомы», — процитировали в Vice экс-сотрудника McDonaldʼs, который пожелал остаться неизвестным.

Правда, представитель крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания Джесси Левин заявил изданию, что в его расследовании много ложных данных, а сами журналисты попросту хотели произвести сенсацию.

«McDonaldʼs никогда не использовал поддельные аккаунты в социальных сетях для активного сбора информации, в том числе о трудовой деятельности», — заявил он.

Несмотря на это, он не стал отрицать наличие в корпорации группы, «сосредоточенной на выявлении любых потенциальных угроз безопасности, которые могут нанести вред команде, франчайзи и клиентам почти в 40 тысячах населенных пунктах по всему миру».

«Мы обязаны следить за активностью протестов работников, которые могут ставить целью нарушение работы ресторана, что может поставить под угрозу безопасность персонала и клиентов», — пояснили в McDonaldʼs.

В самом движении на это отреагировали довольно категорично. Там напомнили, что слежка за рабочими или даже просто создание впечатления, что слежка возможна, незаконно. Об этом представители Fight for $15 написали в Twitter.