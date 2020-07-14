Шпионы и 5G. Британия откажется от оборудования Huawei

Коммуникационные компании лишатся возможности использовать китайское оборудование для создания сетей 5G уже к концу года. Организации предупредили руководство страны об отключении мобильной связи, в случае полного отказа от оборудования Huawei. Оно используется и в работе сетей 4G. Избавиться от оборудования Huawei совсем британские власти планируют к 2027 году, по данным источников Bloomberg.

Такое решение Лондона негативно скажется на отношениях с Китаем. Более того, Пекин может жестко отреагировать на действия Великобритании, чтобы продемонстрировать другим государствам, что не будет терпеть подобное отношение.

Редактор Verge Том Уоррен уверен, что это часть холодной войны между США и Китаем. Об этом публицист написал у себя в Twitter. Журналист добавил, что после Huawei Вашингтон переведет свое внимание на что-нибудь другое.

В начале этого года Великобритания разрешила Huawei участвовать в запуске 5G. Правда, при условии ограниченного режима. Так, организации предоставили возможность работать над основополагающими объектами. А 14 мая глава Штатов продлил запрет использовать телекоммуникационное оборудование компаний, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности, на год.

Попытка защитить граждан

«Есть очень важный нюанс. Несмотря на то, что заголовки кричат об отказе от технологий 5G, никто от них отказываться не собирается. А вот отказаться конкретно от вышек Huawei Великобритания вполне может. Мы наверное где-то с 2016 года вступаем в эру цифровой информации, где войны из вооруженных переходят в информационные», — об этом в разговоре с «360» заявил специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

По его словам, обеспечение безопасности и национального суверенитета теперь проходит еще и на цифровом поле. И инициатива Лондона — именно попытка защитить граждан внутри страны.

Huawei последние лет 30 активно развивал оборудование по GSM вышкам, мобильной связи. Компания действительно теперь является крутым специалистом на этом рынке. Многим странам поставляет свои вышки. Естественно, у нее есть доступ к определенным данным, как и у Google или у Apple. Они могут использовать информацию в своих целях Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Что Лондон будет делать без Huawei?

Без 5G Великобритания не останется. Отказ от Huawei скорее означает возникновение конкурентов на международном рынке. К этому могут подключиться и российские производители, которые могут предложить свою альтернативу. В этом уверен собеседник «360».

«Да, Лондону сейчас придется срочно искать альтернативу Huawei, чтобы заменить те же 4G вышки. Скорее всего среди гигантов уже идет борьба за разработку этих вышек. Но Huawei сложно составить конкуренцию», — подчеркнул Гайрат.

По его мнению, это хороший шанс для многих компаний проявить себя и создать на этом рынке конкуренцию. Правда, из-за этого пользователи мобильной связи немножко пострадают, потому что технология 5G может прийти на пару-тройку лет позже. С другой стороны, пользователи получат конкуренцию, что означает снижение цен.