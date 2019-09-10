Шпионский сюжет или неприкрытая пропаганда. Кому нужен фильм об отравленном полковнике Литвиненко?

В Британии снимут сериал, посвященный экс-полковнику ФСБ России Александру Литвиненко. По предварительным данным главную роль исполнит известный шотландский актер Дэвид Теннант. «360» выяснил, как отнесутся к появлению подобной картины российские эксперты.

Съемками телесериала займется британская телекорпорация ITV, сообщил The Guardian. Сценарий к сериалу написал Джордж Кей, основываясь на британском документальном фильме Hunting the KGB Killers («Охота на убийц из КГБ»), который вышел в 2017 году.

История расскажет о жизни экс-подполковника ФСБ Александра Литвиненко, который после увольнения из спецслужб обвинил их в причастности к взрывам жилых домов в 1999 году. На Литвиненко было возбуждено несколько уголовных дел, и в 2001 году он получил политическое убежище в Британии.

Именно там в 2006 году бывший полковник ФСБ был отравлен радиоактивным полонием-210. Это вызвало у Литвиненко острую сердечную недостаточность, из-за которой он скончался в одной из больниц Лондона. Британия подозревает, что к отравлению причастны российские спецслужбы. РФ в свою очередь отрицает любую причастность к смерти Литвиненко.

О своих ожиданиях от будущего сериала рассказал «360» кинокритик, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России с 2003 по 2011 год Виктор Матизен.

«Ну а что, хорошая идея для сериала. Безусловно, интересная история, она наверняка чревата разоблачениями действий наших спецслужб. Поскольку у нас таких сериалов не снимают, то посмотреть такой английский сериал, конечно, было бы очень интересно. Было бы интересно, если бы нам показали механику убийств, которыми занимаются наши спецслужбы», — сказал он во время беседы.

Актер Дэвид Теннант. Источник фото: Rhododendrites / Wikimedia

Он также отметил, что хотел бы увидеть на экранах тех людей, которые виновны в отравлении Литвиненко, «чтобы посмотреть, что это такое, эти отравители, что они собой представляют».

Кинокритик и киножурналист Роман Григорьев, в свою очередь, удивляется, что сериал сняли спустя столько лет после отравления главного героя, потому что в России Литвиненко стали уже забывать. Однако он тоже считает идею экранизировать эту историю довольно интересной.

«Тема то сама по себе интересная, будем достаточно циничны в этом вопросе — шпионские скандалы и всякие аферы, они привлекают, конечно, публику, потому что применяются какие-то загадочные секретные механизмы, какие-то скрытые протоколы, обмен информацией, зашифрованные, таинственные способы передачи информации. История работы мировых спецслужб и всяких тайных агентов знает и более какие-то шоковые истории, с отравлением уж точно», — отметил он во время беседы с «360».

Киножурналист предполагает, что создатели британского сериала «покажут под каким-то своим углом биографию Литвиненко, его отъезд на территорию Соединенного Королевства, и преподнесут это по-своему». Однако он отмечает, что «они очень часто оказываются не так уж и далеки от истины» в экранизации нашумевших историй.

Больница в Лондоне. Источник фото: pixabay

Григорьев также считает, что в будущем сериале Литвиненко будет олицетворять «героя, который находится в опале своей исторической родины, но хочет какого-то условного мира и добра всем», в то время как Россия будет показана «в неприятном таком свете», как «традиционный, но не официальный, а более менее такой домашний враг». Не смотря на это, он думает, что история о бывшем полковнике ФСБ будет интересной.

«Я думаю, что Литвиненко вообще можно показать и как шпионскую историю, и как политический детектив. И с учетом недавней темы со Скрипалями — это тоже было отравление, другое, но отравление — это будет иметь какой-то отклик у зрителей. Я думаю, что это на волне вот этой истории со Скрипалем они решили что-то рейтинговое такое снять. Потому что после „Чернобыля“ мы им интересны в таком контексте — что-то взорвалось, кого-то отравили, то есть что-то про Россию, что-то нехорошее», — пояснил Григорьев.

По предварительным данным главную роль в будущем сериале исполнит известный шотландский актер Дэвид Теннант. Он прославился благодаря роли Десятого Доктора в фантастическом телесериале компании «Би-би-си» «Доктор Кто». За свою профессиональную карьеру Теннант сыграл в более 120 фильмах и сериалах — самыми популярными из которых можно считать «Гарри Поттер и Кубок огня», мини-сериал «Бродчерч», а также вышедший в этом году сериал «Благие знамения».

Роман Григорьев отмечает, что выбранный актер идеально подойдет на эту роль, не смотря на то, что не имеет с Литвиненко внешнего сходства.

«Тут дело не в том, что похож на Литвиненко, условно уже никто не помнит как он выглядит. Уже у всех некий образ больного человека, потерявшего все волосы, на больничной койке, плюс совсем молодой какой-то сотрудник спецслужб комитета госбезопасности в девяностые, на пресс-конференции где-то. Но это образы далекие для современного телезрителя. И я думаю, что здесь идет речь не о попадании внешности. Просто должен быть какой-то актер узнаваемый, который хорошо играет. И Дэвид Теннант, я думаю, здесь супер подходит», — заявил он.

В то время как российские кинокритики положительно отзываются о будущем сериале и ждут его выхода на экраны, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказывает противоположную позицию. Он уверен, что сериал послужит «пропагандой против России».

«Я не вижу смысла такие фильмы смотреть. Я когда вижу или чувствую в фильме какую-то антироссийскость, я его просто не смотрю. Я понимаю, что это пропаганда против России. Некоторый будут смотреть, мне кажется это будет небольшой процент», — заявил он во время беседы с «360».

Цеков считает, что эта экранизация служит отражением того направления, которое Британия задала в отношении России. По его мнению, главной задачей подобных сериалов является «стимуляция общества Великобритании на какую-то консолидацию в целях защиты от мнимой российской угрозы». Сама картина станет не столько средством объективного изложения ситуации, сколько методом запугивания и возможностью заработка денег.

«Из каждого случая антироссийского они делают целое событие, а чтобы это событие продолжалось, они снимают сериалы. Ну это характеризует современное состояние общественной жизни Великобритании. То есть антироссийскость, русоненавистничество — это суть их жизни, поэтому они подобное снимают», — пояснил он свою позицию.

Цеков также отметил, что у такой политики Великобритании совершенно нет перспективы.

«Они и так уже валятся в никуда. Не тем делом занимаются. Лучше бы они снимали фильмы о том, как надо дружить с Россией — это на пользу бы пошло и им, и всему миру», — заявил он.