Шпионаж для Израиля или конфликт с КСИР? Подробности задержания журналистки Юлии Юзик в Иране

Сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) задержали в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик. Ее обвинили в связях со спецслужбами Израиля и могут приговорить к 10 годам лишения свободы. Подробности истории — в материале «360».

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в Иране. Об этом ее дочь сообщила в Fасebook матери. В субботу, 5 октября, состоится заседание суда, на котором решат судьбу Юзик. После задержания она смогла позвонить домой, затем у нее отобрали телефон, и связи с ней у родственников нет.

«Бабушка в слезах позвонила мне, попросила прийти домой, сказав, что у мамы большие проблемы, но тогда я и подумать не могла, что они настолько серьезны: маму могут посадить в тюрьму в другой стране, и я долгое время не смогу не то что видеть ее, но даже слышать ее голос не будет возможности», — написала дочь журналистки.

В посольстве РФ в Тегеране РИА «Новости» уточнили, что задержание произошло 2 октября, а в Иран журналистка прибыла по частному приглашению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дело Юлии Юзик взяли на контроль российское посольство в Тегеране и российские дипломаты, а для прояснения обстоятельств и и обеспечения прав журналистки в МИД пригласили посла Ирана в России.

Глава Союза журналистов Владимир Соловьев заявил «360», что раз делом Юзик занимается МИД, значит, журналистке окажут всю максимально возможную помощь.

«Вероятно, задержание может быть связано с наличием у Юзик виз Израиля в паспорте. Понятно, какое к этому в Иране отношение. Ей чуть ли не связь с разведкой Израиля инкриминируют», — пояснил он ТАСС.

Биография Юлии Юзик

Юлия Юзик родилась 23 февраля 1981 года в Ростовской области. Работала в «Комсомольской правде» и «Русском Newsweek». В 2003 году выпустила книгу «Невесты Аллаха» о кавказских террористках-смертницах. В 2004-м — «Бесланский словарь» о теракте в школе. В 2016 году Юзик неудачно баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана при поддержке «Открытой России» Михаила Ходорковского.

Как сообщил «Московский комсомолец», журналистка одна воспитывает четверых детей: дочерей 16 и 13 лет и 10-летних двойняшек. Юзик страдает от несовместимого с жизнью заболевания и нуждается в операции. Пребывание в тюрьме может закончиться для нее печально.

По словам родственников, последние годы Юлия была фрилансером. Сотрудничала с разными изданиями и одним из издательских домов Ирана. В этот раз журналистка полетела в Иран по частному приглашению все того же работодателя — директора русскоязычного спутникового канала Iran Today Бахрама Ханлара.

Связи с Израилем

По сведениям экс-супруга Юзик журналиста Бориса Войцеховского, женщине предъявили обвинение с сотрудничестве с израильскими спецслужбами. За это ее могут приговорить минимум к 10 годам тюрьмы.

«Пару лет назад Юля работала в Тегеране корреспондентом. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран. Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы», — написал он.

Коллеги задержанной отметили, написал в своем Telegram-канале журналист-международник Аббас Джума, что «настроена она была крайне исламофобски. Не скрывала своих симпатий к Израилю».

«Она была в Израиле лет 10-12 назад в командировке, когда была корреспондентом „Комсомольской правды“. Она писала репортаж, как она несколько дней служила в израильской армии. Естественно, для того, чтобы написать этот репортаж, она связывалась с какими-то израильскими чинами, чтобы получить разрешение», — пояснил Войцеховский Daily Storm.

Проблемы с КСИР

В русскоязычных СМИ Юлия выступала в качестве эксперта по Ирану. В частности, комментировала станции «Радио Свобода» визит в Москву генерала КСИР Касема Сулеймани. А 3 октября, на следующий после задержания Юзик день, глава разведывательной службы КСИР Хоссейн Тайеб заявил иранскому агентству Tasnim о предотвращении покушения на Сулеймани, которое, по его словам, готовили арабские и израильские спецслужбы.

Знакомая журналистки Елена Вард сообщила, что ранее у Юзик уже были проблемы с КСИР из-за бригадного генерала Али Насири. По этой причине ей пришлось уехать из Тегерана.

Источник фото: Facebook

В беседе с «360» женщина отказалась прокомментировать свои слова, пояснив, что не хочет навредить Юзик.

«Юля никогда не была связана с израильскими спецслужбами. Это приглашение — спланированная акция. И сегодня шум может только навредить. Цена на нефть падает. Юлю используют как разменную монету», — добавила она.