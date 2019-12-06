Шпион на миллиард долларов. История беглого чекиста Виктора Шеймова, сотрудничавшего с ЦРУ

В КГБ Виктор Шеймов пришел в 1971 году, до этого он учился на проектировщика ракет и космических аппаратов. Он был назначен на ответственную работу в сверхсекретное подразделение КГБ по связям и кодированию и участвовал в подготовке ежедневных совещаний членов Политбюро.

На протяжении 1970-х годов Виктор Шеймов быстро поднимался в иерархии КГБ и вскоре был приписан к восьмому главному управлению, возможно, самому секретному подразделению КГБ, которое занималось коммуникациями, шифрованием и кодами.

К 32 годам Шеймов достиг звания майора и отвечал за мониторинг информационного потока КГБ со всего мира. Но он все больше разочаровывался в своей работе, верхушке власти, в жизни при коммунистическом режиме. Одним из поворотных пунктов в решении покинуть страну стала смерть одного из друзей и коллег Шеймова — он ставил под вопрос действующий режим и высказывал диссидентские взгляды. Шеймов был уверен, что его неосторожного друга убрали агенты КГБ. Тогда он решил бежать.

Побег из СССР

Установить связь с американскими спецслужбами оказалось сложнее, чем думал Шеймов. Он предпринимал несколько решительных шагов, чтобы вступить в контакт с ЦРУ, даже пытался попасть в аварию с автомобилем официальных представителей, но все было напрасно. Наконец, находясь на задании в КГБ в Польше, Шеймов решился посетить посольство США в Варшаве.

Чтобы проверить, действительно ли Шеймов готов предать родину, а не остается хитрым советским чекистом, его куратор в ЦРУ Дэвид Рольф дал ему миниатюрную камеру и сказал сфотографировать самые засекреченные документы КГБ. Вскоре Шеймов предоставил нужные фотографии, после чего началось планирование побега.

Когда Шеймов с семьей был готов покинуть Москву, он должен был дать знак агентам ЦРУ — оставить на штукатурке указанного здания букву V. Этот момент отражен в фильме The Billion Dollar Spy, снятом по одноименной книге журналиста Washington Post Дэвида Хоффмана.

Кадр из фильма «Шпион на миллиард долларов»

16 мая 1980 года Шеймовы ускользнули из своей квартиры, оставив чашки чая на столе, открытую газету и незаправленные кровати. Одежда и фамильные реликвии находились на своих привычных местах, чтобы не вызывать подозрений. Шеймов спрятался с дочерью в потайном отделении между багажником автомобиля и задним сиденьем, а его жена Ольга сидела на переднем сиденье, выдавая себя за подружку водителя. Где они пересекли границу СССР, до сих пор не известно, но уже через несколько недель семью Шеймова перевезли в Штаты.

Real Life Intelligence Story, https://www.youtube.com/watch?v=ishxzjkY8zc

Чекист на службе ЦРУ

Еще на протяжении года после дезертирства из СССР Виктор Шеймов отчитывался перед сотрудниками американских спецслужб о всемирной криптологической сети КГБ и других секретах Советского Союза. «Моя цель заключалась в том, чтобы нанести коммунистической системе как можно больший ущерб», — сказал он The Washington Post в 1990 году, когда впервые за 10 лет в Штатах встретился с журналистами.

Он объяснил это тем, что, работая в КГБ, точно понял, что эта организация не защищает советских людей, а действует против них и всего мира. Среди прочего Шеймов рассказал, что КГБ вынашивал заговор с целью убийства Папы Римского Иоанна Павла II, а в 1979 году агенты КГБ убили президента Афганистана Хафизуллу Амина.

За сотрудничество с американскими спецслужбами Шеймов был награжден медалью разведки США и получил высокую оценку федерального правительства за «вклад в развитие страны и обеспечение национальной безопасности». О своем побеге из Советского Союза и жизни в США Шеймов написал в книге «Башня секретов».