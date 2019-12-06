Шпион на миллиард долларов. История беглого чекиста Виктора Шеймова, сотрудничавшего с ЦРУ
В КГБ Виктор Шеймов пришел в 1971 году, до этого он учился на проектировщика ракет и космических аппаратов. Он был назначен на ответственную работу в сверхсекретное подразделение КГБ по связям и кодированию и участвовал в подготовке ежедневных совещаний членов Политбюро.
На протяжении 1970-х годов Виктор Шеймов быстро поднимался в иерархии КГБ и вскоре был приписан к восьмому главному управлению, возможно, самому секретному подразделению КГБ, которое занималось коммуникациями, шифрованием и кодами.
К 32 годам Шеймов достиг звания майора и отвечал за мониторинг информационного потока КГБ со всего мира. Но он все больше разочаровывался в своей работе, верхушке власти, в жизни при коммунистическом режиме. Одним из поворотных пунктов в решении покинуть страну стала смерть одного из друзей и коллег Шеймова — он ставил под вопрос действующий режим и высказывал диссидентские взгляды. Шеймов был уверен, что его неосторожного друга убрали агенты КГБ. Тогда он решил бежать.
Побег из СССР
Установить связь с американскими спецслужбами оказалось сложнее, чем думал Шеймов. Он предпринимал несколько решительных шагов, чтобы вступить в контакт с ЦРУ, даже пытался попасть в аварию с автомобилем официальных представителей, но все было напрасно. Наконец, находясь на задании в КГБ в Польше, Шеймов решился посетить посольство США в Варшаве.
Чтобы проверить, действительно ли Шеймов готов предать родину, а не остается хитрым советским чекистом, его куратор в ЦРУ Дэвид Рольф дал ему миниатюрную камеру и сказал сфотографировать самые засекреченные документы КГБ. Вскоре Шеймов предоставил нужные фотографии, после чего началось планирование побега.
Когда Шеймов с семьей был готов покинуть Москву, он должен был дать знак агентам ЦРУ — оставить на штукатурке указанного здания букву V. Этот момент отражен в фильме The Billion Dollar Spy, снятом по одноименной книге журналиста Washington Post Дэвида Хоффмана.
16 мая 1980 года Шеймовы ускользнули из своей квартиры, оставив чашки чая на столе, открытую газету и незаправленные кровати. Одежда и фамильные реликвии находились на своих привычных местах, чтобы не вызывать подозрений. Шеймов спрятался с дочерью в потайном отделении между багажником автомобиля и задним сиденьем, а его жена Ольга сидела на переднем сиденье, выдавая себя за подружку водителя. Где они пересекли границу СССР, до сих пор не известно, но уже через несколько недель семью Шеймова перевезли в Штаты.
Чекист на службе ЦРУ
Еще на протяжении года после дезертирства из СССР Виктор Шеймов отчитывался перед сотрудниками американских спецслужб о всемирной криптологической сети КГБ и других секретах Советского Союза. «Моя цель заключалась в том, чтобы нанести коммунистической системе как можно больший ущерб», — сказал он The Washington Post в 1990 году, когда впервые за 10 лет в Штатах встретился с журналистами.
Он объяснил это тем, что, работая в КГБ, точно понял, что эта организация не защищает советских людей, а действует против них и всего мира. Среди прочего Шеймов рассказал, что КГБ вынашивал заговор с целью убийства Папы Римского Иоанна Павла II, а в 1979 году агенты КГБ убили президента Афганистана Хафизуллу Амина.
За сотрудничество с американскими спецслужбами Шеймов был награжден медалью разведки США и получил высокую оценку федерального правительства за «вклад в развитие страны и обеспечение национальной безопасности». О своем побеге из Советского Союза и жизни в США Шеймов написал в книге «Башня секретов».