Шпион-хлебопек. ДНР рассказала о «подвигах» агента Матюхи

На украинском телевидении вышел сюжет о разведчике и народном мэре Горловки Эдуарде Матюхе, который пять лет работал на Киев в ДНР и даже придумал «Миротворец». Донбасские депутаты рассказали «360», что герой эфира на самом деле торговал хлебом из ворованной муки, в Горловкой «управлял» всего три дня.

Сюжет о «суперсекретной истории героя» вышел в эфире телеканала ТСН. По данным журналистов, Эдуард Матюха доставил на Украину из Донбасса доказательства «преступлений» Кремля, схемы финансовых потоков и другую информацию. Ее уже «обрабатывают и систематизируют аналитики».

«Эдуард Матюха был „глазами Украины“ с самого начала войны. Пять изнурительных лет он провел без семьи. Жена ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев с глубокой раной, что ее Эдуард работает на оккупантов. Между тем разведчик учился быть своим среди чужих и стал „народным мэром“ оккупированной Горловки» — подчеркивается в сюжете.

Расследования

Наличие разных удостоверений и попадание в базу «Миротворец» якобы помогли Матюхе найти болтливых покровителей в Госдуме и завести тесное знакомство с КПРФ. Для этого он даже вступил в республиканскую компартию и стал первым секретарем горкомитета. Он же внезапно оказался и создателем сайта «Миротворца».

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«Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт „Миротворец“ и включить меня на этот сайт, с моей подачи. Это открыло мне двери всюду. А еще упоминание о том, что я был народным мэром, сделало меня героем на все две „республики“», — заявил он.

В целом «в тылу врага» Матюха занимался сбором информации, провокациями и разжиганием конфликтов между ополченцами.

Скандалы

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердический заявил, что «народным мэром» Матюха пробыл три дня. А если что и воровал, то не информацию, а мешки с гуманитарной мукой. В беседе с «360» парламентарий рассказал, что к началу спонтанных протестов в марте–апреле 2014 года Матюха занимал пост заммэра Горловки.

«Он сам признал себя „народным мэром“. Но это продолжалось всего три дня, затем был назначен другой мэр. Фактически его роль была слабой и незначительной. Никаких противоречий между ополченцами он создать не мог, поскольку никакого авторитета не имел. Это все блеф, что он говорит», — пояснил парламентарий.

В основном Матюха торговал выпеченным из краденой гуманитарной муки хлебом в нескольких «ларьках-МАФах». Кроме того, добавил депутат, «разведчик» активно пытался влезть в отделение местной Компартии и другие политические движения, но ничего существенного не добился. Вероятнее всего потому, что местные политики знали: семья Матюхи осталась на Украине. Позднее «шпион» уехал из ДНР. Его никто не искал. Никому он не был нужен.

Интриги

Другой народный депутат ДНР Мирослав Руденко подтвердил «360», что вовлеченность Матюхи в политические процессы республики была низкой. Никаких рычагов влияния у «великого разведчика, ценность которого равна нулю», не было.

«Шумиха эта нужна для информационной войны. Мы видим, что такие проекты идут один за одним. Они пытаются и телеканал запустить на территории народных республик Донбасса, и всячески раскручивают подобных личностей.

Украинский политолог Алексей Якубин считает появление информации попыткой выдать желаемое за действительное. Никакого доступа к секретным данным, по его сведениям, у Матюхи не было. Но в преддверии встречи в нормандском формате громкие заявления могут являться попыткой деэскалации переговоров и возможной встречи Зеленского с Путиным. А еще стремлением украинских спецслужб показать свою успешность, продемонстрировав агента влияния, который «пять лет работал под прикрытием».

«Киеву сейчас нужны истории успеха, в принципе, как и их спецслужбам. Есть много обоснованных вопросов, связанных с тем, что в следующей году у Украины будет рекордный оборонный бюджет. То же самое касается средств, выделенных на спецструктуры. Я думаю, на этом фоне это желание показать, что „у нас есть некие успешные операции“», — заключил политолог.