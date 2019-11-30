Эволюция шпаргалки: от Древнего Египта до далекого будущего

«Дай списать» — классическая ситуация в школе или институте, где либо вы, либо вас просят о помощи. Чтобы не оказаться в ситуации с «медвежьей услугой», школьники и студенты вместо подготовки к важным экзаменам или тестам трудятся над шпаргалками. А ведь ими пользовались уже в Древнем Египте. «360» рассказывает историю шпаргалок — от прошлой эры до наших дней.

3000 лет до н.э

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Первые шпаргалки (как и многое другое в нашем мире) появились вместе с общеобразовательными школами в стране пирамид, папируса и зооморфных божеств — в Древнем Египте. Некоторые ученные предполагают, что в то время были распространены «живые» шпаргалки — специально обученный раб, который нашептывал своему хозяину правильный ответ.

С 410 года и до XIV века

После того как чумазые вестготы разграбили Рим, Западная Римская империя официально прекратила свое существование, и над Европой воцарились Темные века. Образование исчезло как таковое. И до самого Возрождения в мире происходили только войны и братоубийственные заговоры, так что шпаргалки были не востребованы. Совсем.

С другой стороны, именно это темное время было свидетелем появления первой шпаргалки, какой мы ее знаем сейчас. Карл Великий — гроза всей Европы — был очень деятельным политиком и каждый день подписывал множество указов. Но так как с грамотностью наблюдались определенные проблемы, он не мог запомнить, как пишется его имя и титул. Так что он носил с собой кусочек пергамента с подписью, которую старательно вывел один из чиновников. Когда приходило время подписывать какой-либо документ, Карл просто копировал свою подпись из шпаргалки. То есть списывал.

90-е XX века

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Небольшой скачек по времени переносит нас прямиком в 90-е, когда российские школьники во всю пользовались наработками советских поколений шпаргалок. Записки от руки прятали в самых невероятных местах. Внутренняя поверхность рук вмещала до 40 строк убористым текстом. Но все равно это было не самое прорывное время — шпаргалки застыли в своем развитии в ожидании появления сверхсовременной техники, которая ознаменует собой начало новой эпохи списывания.

2001 год

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Последний писк моды — часы с электронным калькулятором и ручки с вытягивающей бумажкой. Шпаргалки всех форм и расцветок, шпаргалки везде. Шпаргалки в этикетках газировки, на одежде, стенах. Первые сотовые становятся настоящими радиоточками партизанских отрядов, которые транслируют знания и ответы на вопросы прямиком на передовую.

2019 год

Сейчас сложность не в создании шпаргалки, а в ее применении. Преподаватели активно пытаются выбивать из учащихся желание списать и призывают пользоваться собственными знаниями. Но откуда взять информацию, если весь год прогуливал уроки и пары, наслаждаясь молодостью? Вот именно. Такие ребята активно пользуются современными технологиями, в том числе микронаушниками, умными часами, куда можно без проблем загрузить нужные данные. С микронаушником все проще — закинул в ухо, взял билет, прочитал вопрос другу на другой стороне провода, а тот в свою очередь продиктовал нужные данные.

Зачастую такие «сверххитрости» используются на ЕГЭ, где учеников сканируют несколько смотрящих. В других случаях хватает простого смартфона, ловкости рук и умения списывать.

2050 год

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Шпаргалки будут на острие прогресса. Как вам понравятся все тома Большой советской энциклопедии, закаченной прямо в мозговой имплантат. Или глазные протезы, которые рассчитывают все графики и построения в геометрии «на лету». Все это совсем скоро станет реальностью (можно даже сказать, чем-то тривиальным).

Возникает вопрос, как организаторы тестирования будут бороться с таким «списыванием». Не выдирать же имплантаты из головы учащихся под наркозом?

3000 год

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Новый миллениум человечество встретит с целым арсеналом новейших шпаргалок. Примеры: чистая сыворотка информации, которая встраивается в вашу нервную систему на генетическом уровне. Или, например, закодированный текст на эпидермисе вашей ладони, который расшифровывается у вас в голове с помощью кибер-имплантов. Удаленное чтение мыслей клонированного гения древности по узконаправленному лучу. И каждый тестируемый будет проходить тест Тьюринга, чтобы подтвердить, что он не андроид, отправленный на тест ленивым хозяином. Хотя это будет бесполезно, так как искусственный интеллект уже научится обходить любой тест.

Не стали бы только такие ухищрения бесполезными, ведь человечество так разовьет технологии связи и мысленного общения, что каждый человек будет 24 часа в сутки подключен к всей общности человечества. И какой смысл тестировать отдельного индивида, если он может спросить совета у сверх-сознания одним усилия мысли?