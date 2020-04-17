Десять человек вместо 30 тысяч. Каким будет схождение Благодатного огня в 2020 году

Пандемия коронавируса вносит изменения не только в жизнь обычных людей по всему миру, но и во многовековые церковные традиции. В 2020 году освящение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме проведут без паломников. А для верующих организуют онлайн-трансляции.

Церемония освящения Благодатного огня пройдет, как обычно, в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу. В 2020 году она выпадает на 18 апреля. Но из-за пандемии коронавируса израильское правительство решило провести мероприятие без паломников. Хотя традиционно в нем участвуют около 20-30 тысяч верующих из разных стран.

«В этом году это будет гораздо меньшая церемония, в которой примут участие примерно десять человек: представители храма Гроба, православных церквей, Армянской церкви, копты и Сирийская православная церковь. В храме также будут присутствовать фотографы и операторы, которые будут транслировать церемонию освящения огня на весь христианский мир», — сообщал РИА «Новости» руководитель департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.

Протоиерей Андрей Ткачев призвал верующих не переживать о том, что Благодатный огонь в этом году может не сойти, и не думать, что из-за этого произойдут какие-либо несчастья. Потому что символы не главное в вере.

«Если огонь сойдет, мы будем рады безмерно. Если что-то изменится в этом, будем с тревогой наблюдать за событиями», — пояснил отец Андрей.

Онлайн-трансляция схождения

Православные со всего мира смогут посмотреть церемонию в интернете или по телевизору. В России прямые трансляции покажут телеканалы «Спас», Первый канал, НТВ и «Россия 1».

Израиль одним из первых ввел жесткие меры противодействия распространению коронавируса, в том числе ограничил авиасообщение. А все церкви Святой земли закрылись на карантин.

После схождения представители Греческой православной церкви доставят Благодатный огонь к Яффским воротам, где передадут делегациям из разных стран. Для доставки огня в церкви по всему миру израильские власти сделают исключение и разрешат лайнерам прибыть в международный аэропорт Тель-Авива.

«Самолетам будет разрешено приземлиться в аэропорту Бен-Гурион с этой целью, но люди, которые находятся на борту, не смогут выходить. Они откроют двери, получат Благодатный огонь и доставят его на родину», — добавил Тор.

Без встречи в аэропорту

В Россию Благодатный огонь доставят в тот же день, 18 апреля. Однако традиционной его встречи в аэропорту, по соображениям безопасности, не будет. После приземления самолета представители Фонда Андрея Первозванного отвезут лампаду на патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя.

«В соответствии с существующими ограничениями традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет, а передача Благодатного огня в другие храмы будет возможна после отмены режима самоизоляции. Уверены, что пасхальная весть из Иерусалима согреет сердца верующих, встречающих в непростой ситуации главный праздник — Воскресение Христово!» — уточнили в пресс-службе фонда.

Пасхальные богослужения и крестный ход в российских храмах пройдут без прихожан. Священники попросили россиян оставаться дома и смотреть мероприятия по телевизору. Из-за режима самоизоляции освятить куличи, яйца и творожные пасхи можно будет самостоятельно.