Шоу «Раздразни медведя и посмотри, что получится». Провокация эсминца Defender стала поводом для шуток и мемов

Заход британского эсминца Defender в российские воды стал темой обсуждения не только на международном уровне. Ситуацию разобрали иноязычные пользователи Сети. «Случайностей» в инциденте, как им показалось, довольно много.

Британская сторона называет появление эсминца у водных границ РФ «мирным проходом», который ничем не нарушает международное право. В Минобороны Великобритании заявили, что военный корабль якобы зашел на украинскую территорию.

Неслучайные случайности

Телеканал «Би-би-си» опубликовал кадры с борта Defender. На видео слышны звуки предупредительных выстрелов с российского пограничного судна. Виден и пролет истребителя Су-24М, когда эсминец предупреждали о необходимости изменить курс.

Ролик вызвал интерес у пользователей YouTubе. Они заметили, что британские военные корабли, конечно, нечасто заходят в русские воды. Но при этом у них всегда на борту корреспондент BBC.

Источник фото: YouTube

«Просто интересуюсь… На каждом ли британском военном корабле по журналисту?» — задались вопросом в комментариях.

Источник фото: YouTube

Британцы, предположили в Сети, оказались рядом с Крымом ради провокации. Иначе какой была цель этой миссии.

Источник фото: YouTube

«Британцы говорят о международном праве», — язвительно отметили в комментариях, к которым добавилась ироничная приписка «в международных водах».

Великобритании посоветовали напомнить Крымскую войну 1853–1856 годов и Англо-русскую — в период Наполеоновских войн.

Источник фото: YouTube

«Реалити-шоу „Раздразни медведя и посмотри, что получится“», — охарактеризовали поведение эсминца.

Источник фото: YouTube

Кто-то придумал целый диалог, в котором Великобритания сначала смело «неслась вперед», но после предупредительных залпов стала вести себя тише. Досталось и телеканалу «Би-би-си», который уличили в попытке приукрасить происходящее.

Россияне тоже отметились в соцсетях по поводу конфликта, показав трек с MarineTraffic. Скриншот, по мнению пользователей, указывает на тот факт, что Defender петлял на море. «Би-би-си» уверял, будто бы корабль шел своим курсом.

Источник фото: MarineTraffic

Выстрелов якобы не было

В Великобритании считают, что Defender ничего не нарушил и действовал законно. Заход в российские воды премьер-министр страны Борис Джонсон объяснил непризнанием британской стороной Крыма территорией РФ.

Ранее посольство Великобритании и вовсе заявило, что по эсминцу никто не стрелял. Капитан Defender Винсент Оуэн, наоборот, рассказал о раздававшихся предупредительных выстрелах с русского пограничного корабля. Команде он напомнил о необходимости придерживаться легенды о соблюдении норм международного права.

В МИД РФ не исключили обострения ситуации после провокации в районе мыса Фиолент. Замглавы ведомства Александр Грушко допустил превращение черноморского региона в арену военного противостояния.

Британский эсминец Defender нарушил границу РФ днем 23 июня. Он вошел в территориальное море у берегов Крыма на три километра. Военный корабль покинул воды только после предупредительной стрельбы и бомбометания с Су-24М.