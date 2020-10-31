Первый Бонд, монах и отец Индианы Джонса. По каким ролям мир запомнил Шона Коннери

За свою долгую актерскую карьеру Шон Коннери примерил на себя разные образы: от монаха в «Имени розы» и беглеца из тюрьмы в «Скале» до отца Индианы Джонса и полицейского в «Неприкасаемых». Но для большинства он останется Джеймсом Бондом. «360» вспоминает лучшие роли, которыми запомнился ушедший из жизни 90-летний актер.

От секретного агента до бежавшего зека

На выбор Шона Коннери на роль агента 007 повлияла женщина. В начале 60-х годов продюсеры Кубби Брокколи и Гарри Зальцман приобрели права на экранизацию романов Яна Флеминга и искали актера для исполнения главной роли. Они пересмотрели много кандидатов, но подходящего так и не нашли.

Жена продюсера Брокколи Дана убедила мужа взять молодого Шона Коннери. Тогда на его счету уже было несколько неплохих картин. Она отметила, что молодой актер обладает нужным магнетизмом и харизмой для роли тайного агента.

Против этого выбора выступил автор книг Ян Флеминг. Увидев Коннери, он назвал его «каскадером-переростком». Но после признал, что ошибся, когда увидел первый фильм франшизы «Доктор Ноу».

По сюжету, Бонд едет на Ямайку расследовать исчезновение своего коллеги. В итоге выходит на след злодея Доктора Ноу, члена международной преступной группировки «Спектр», которая пытается при помощи радиолуча сорвать запуск американской космической ракеты.

После были еще пять официальных фильмов франшизы и один неофициальный. Но за Коннери окончательно закрепился статус главного актера, исполнившего роль культового персонажа.

Уставший от постоянного героизма секретного агента, Коннери начал искать новые образы и роли. Он успел сняться в нескольких картинах, но больше всего запомнился по фильму «Человек, который хотел стать королем».

В картине по произведению Редьярда Киплинга зрители увидели в образе Коннери не язвительного суперагента, а служащего в Индии солдата-авантюриста. Вместе с другом он отправляется в страну Кафиристан, чтобы завоевать ее и стать там правителями.

Для Коннери съемки фильма закончились тем, что студия «кинула» его с выплатами от проката, которые были прописаны в контракте.

Фильм «Имя розы», где Коннери сыграл монаха Вильгельма Баскервильского, публика встретила прохладно. Но критики были в восторге. Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) вручила актеру премию за лучшую мужскую роль.

Герой Коннери ведет расследование в закрытом от посторонних средневековом монастыре, где при загадочных обстоятельствах гибнут послушники. В отличие от остальных героев фильма Вильгельм Баскервильский — это интеллектуал, который не стесняется демонстрировать свои знания.

Картина «Неприкасаемые» принесла Коннери единственный «Оскар» в его карьере. Он получил награду американской киноакадемии как лучший актер второго плана. Этот фильм примечателен еще и тем, что там Коннери сыграл с Кевином Костнером.

Коннери сыграл честного полицейского Джима Мэлоуна, помогающего агенту Элиоту Нессу найти компромат, чтобы засадить в тюрьму босса чикагской мафии Аль Капоне, которому подчиняются продажные правоохранители.

По роли отца археолога Индианы Джонса Шона Коннери помнят очень многие зрители. Актер появился в третьей части франшизы «Индиана Джонс и последний крестовый поход». У него получился прекрасный дуэт с Харрисоном Фордом. Разница в возрасте актеров была всего 12 лет.

По сюжету, археолог Индиана Джонс спасает своего отца из плена группы фашистов, которая занимается поисками святого Грааля. Из картины зрители узнали, откуда у главного героя появилась его любовь к шляпам и кожаным курткам.

Военная выправка, мудрый взгляд и командный голос — таким Шон Коннери предстал перед зрителями в картине «Охота за „Красным Октябрем“», где он сыграл капитана советской подводной лодки. За этот фильм актера снова номинировали на премию BAFTA, но награды он не получил.

Фильм основан на одноименном романе Тома Клэнси о капитане советской подводной лодки, который направил ее к американскому побережью. Перед ним два пути: его уничтожит Советский Союз, как перебежчика, или США, как потенциального агрессора.

Даже в возрасте 66 лет Шон Коннери показал, что еще вполне годится на исполнение роли героя боевика. Возможно, ему помогла полученная практика во время съемок бондианы. В фильме «Скала» Коннери сыграл с Николасом Кейджем. Этот дуэт пришелся по душе молодой аудитории, которая проголосовала за него на MTV Movie Awards.

Коннери играет роль бывшего агента разведки, несправедливо осужденного на 30 лет и сбежавшего из «Алькатраса». Он единственный знает, как пробраться в давно закрытую тюрьму, где с заложниками закрылись террористы, угрожающие химическим оружием. Вместе с биохимиком ФБР герой Коннери отправляется в опасное путешествие.

Аристократ и джентльмен

Созданный Шоном Коннери образ Джеймса Бонда воплощал в себе мечту всех женщин — такой мужчина в высшем смысле этого слова, сочетающий в себе лучшие качества аристократа и джентльмена. Таким мнением с «360» поделился кинокритик Давид Шнейдеров.

«Он был, с одной стороны, очень земной, производил впечатление человека, до которого можно дотронуться. А с другой стороны, он был идеалом мужчины для всех женщин», — пояснил эксперт.

Славу Коннери принесла роль Джеймса Бонда, которую он смог воплотить благодаря накопленному к тому времени жизненному опыту. До прихода в актерскую среду Коннери побывал и моряком, и военным, и бойцом, и спортсменом, и даже хулиганом.

«Он олицетворял в этой роли не только благородство, джентльменство, мужество и достоинство, но и опасность, которой в нем было много», — заявил кинокритик Егор Москвитин.

При этом он подчеркнул, что у Коннери было огромное количество удачных ролей, в которых он раскрывался каждый раз по-разному. При этом запомнились картины, где он сыграл наставника, руководителя или отца, делился мудростью и учил мужественности. Так это было в «Неприкасаемых», «Скале» и «Имени розы».