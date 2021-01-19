Шок над Атлантикой. Российский врач спас девочку в небе и объяснил, чем опасны таблетки в самолете

Анестезиолог-реаниматолог из Кемерова Василий Жданов спас жизнь шестилетней девочке при перелете с Кубы в Россию. О том, как это было и чего нельзя делать родителям во время полета, врач рассказал «360».

Половина таблетки — и шок

Полет на самолете из курортного Кайо-Коко в Москву 16 января начался для Жданова спокойно. Он дождался, пока лайнер взлетит, а потом задремал. Где-то через 40 минут реаниматолог услышал, что бортпроводники по громкой связи просили откликнуться врачей для помощи пассажиру в начале салона.

По признанию врача, он подумал, что у кого-то произошла паническая атака или надо помочь нетрезвому пассажиру. Однако мужчина все равно пошел в начало салона.

Когда подошел, то обомлел. Оказалось, что это шестилетний ребенок, у которого сразу определялась клиника анафилактического шока. У ребенка были сыпь, одышка, он метался. Кричал, что трудно вдохнуть. Потом на глазах начала развиваться спутанность сознания Василий Жданов.

Выяснилось, что за 20 минут до этого родители дали девочке полтаблетки пенталгина. Ребенок жаловался на боль в ноге. В итоге шестилетней пассажирке стало нехорошо. Жданов попросил у бортпроводников аптечку.

Спасение жизни

«Я не думал, что там такая хорошая аптечка. Для лечения анафилактического шока есть все необходимое: адреналин, преднизолон, физраствор, периферические венозные катетеры. На помощь вызвались еще два человека. Это врач-гинеколог из Челябинска Юлия Чуланова, моя жена — детский эндокринолог Наталья Жданова. Они мне ассистировали при оказании помощи», — рассказал медик.

По его словам, анафилактический шок — это потенциально смертельная ситуация, когда счет идет на минуты. Поэтому рассматривать вариант с посадкой самолета было бессмысленно. Жданов сразу начал действовать. Он признался, что было волнительно оказывать помощь прямо в небе.

«Анафилактический шок для врача-реаниматолога-анестезиолога — ничего необычного, но когда ты на своем рабочем месте. Я впервые оказался в такой ситуации на борту самолета. Непонятно, как будут действовать коллеги. Они все-таки не медсестры. Коллеги сработали максимально качественно. Я благодарен и Юлии Чулановой, и своей жене», — сказал врач.

Наталья Жданова скромно описала свой вклад. «Я слушала своего мужа и делала то, что он меня просил. Помогла катетеризировать вену. В основном сидела у изголовья девочки и успокаивала ее, считала пульс», — отметила она.

Василий и Наталья Ждановы. Источник фото: Instagram

Чуланова «набирала препарат по команде». Также Жданов выразил благодарность авиакомпании Nord Wind и ее бортпроводникам. Они быстро отреагировали на ситуацию, пресекли панику и обеспечили врача всем необходимым.

«Через 10 минут после введения препаратов девочке стало лучше. Через 15 минут клиника практически купировалась и у ребенка восстановилось ясное сознание. Девочка заснула. В Москве я передал [пациентку] с рук на руки бригаде скорой медицинской помощи», — заключил Жданов.

Чем опасны таблетки перед полетом



«Родителям надо отдать должное — они не мешали. Они были перепуганы», — вспомнил медик.

По его словам, позже он общался с мамой ребенка, рассказывал о случившемся. Жданов настоятельно посоветовал взрослым и родителям по возможности не пить таблетки на борту, особенно незнакомые.

Любые таблетки в перелетах нежелательны. Мы в замкнутом пространстве, ограниченное время на оказание помощи. Не факт, что на борту окажется врач, который сможет оказать помощь Василий Жданов.

Супруга с ним согласна. Она рекомендовала родителям не давать детям в самолете препараты «по причине небольшого болевого синдрома». Лучше в таком случае наблюдать за ситуаций и дождаться посадки.

«Никогда в длительных перелетах, переездах, не употребляйте новых, незнакомых лекарств. Они могут вызвать какую-то реакцию», — заключил Жданов.