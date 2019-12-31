Шнуров пошутил о возрасте Сюткина. Месть уже на подходе

Между двумя членами жюри шоу «Голос» намечается разборка. Все началось с шутки, да и продолжится, скорее всего, в комичной манере. Что случилось между Сергеем Шнуровым и Валерием Сюткиным — в материале «360».

Во время шоу «Вечерний Ургант» Шнуров едко пошутил про возраст Сюткина, отметив, что тот «оставляет за собой много песка». Смягчить выражение певец решил приободряющей фразой о том, что коллега по творчеству — «замечательный человек».

«Он (Валерий Сюткин — прим. ред.) выходит и оставляет за собой много песка. А так, вообще, замечательный человек! Человек-рок-н-ролл, человек-блестящие ботинки», — ответил Шнуров Урганту на предположение, что именно Сюткин станет лучшим наставником шоу «Голос», в котором оба певца являются членами жюри.

Шнуров добавил, что сам стал походить на Сюткина — особенно прической. После этого он встал и проверил, не появился ли песок на диване, на котором сидел во время беседы с Ургантом. Залу такой юмор понравился, Урганту тоже.

Сюткин видел передачу и слышал шутку Шнурова. Оказалось, что певец «затаил интеллигентное хамство», что бы это ни значило. Сюткин пообещал «по полной программе» ответить Шнурову в прямом эфире финала «Голоса».

«Не оставим без ответа. Я затаил интеллигентное хамство, так что он 1 января получит по полной программе. Прямо в прямом эфире финала „Голоса“. <…> На полуфинале я еще пообещал, что ответочка будет. Чтобы по мелочам не распыляться, одним залпом уже будет все сделано — понятно и художественно», — сказал Сюткин изданию «Подъем».

Шнуров, конечно, чуть моложе Сюткина — лидеру группы «Ленинград» 46 лет, а «Браво» — 61. Они давно дружат и даже иногда вместе выступают. В 2018 году, во время юбилейного концерта Сюткина, на сцене появился Шнуров. Тогда музыканты исполнили песню «Рок-н-Ролл».

В канун Нового года Шнуров вообще «разбушевался», шутя о старости многих артистов. Недавно певец написал стихотворение, посвященное новогодней программе на телевидении. Он отметил, что на «голубых огоньках» выступают одни и те же люди каждый год. Вот этот шедевр:

Новый год случится скоро!

В новом, как и в том году,

Путин и Филипп Киркоров

Настроение создадут.

Нестареющие лица —

Достижение науки.

С ними будут веселиться

В Новый год и наши внуки.

Может, Шнуров загордился своим новым званием? Ведь на днях россияне назвали его одним из самых главных артистов 2019 года.