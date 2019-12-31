Шнуров пошутил о возрасте Сюткина. Месть уже на подходе
Во время шоу «Вечерний Ургант» Шнуров едко пошутил про возраст Сюткина, отметив, что тот «оставляет за собой много песка». Смягчить выражение певец решил приободряющей фразой о том, что коллега по творчеству — «замечательный человек».
«Он (Валерий Сюткин — прим. ред.) выходит и оставляет за собой много песка. А так, вообще, замечательный человек! Человек-рок-н-ролл, человек-блестящие ботинки», — ответил Шнуров Урганту на предположение, что именно Сюткин станет лучшим наставником шоу «Голос», в котором оба певца являются членами жюри.
Шнуров добавил, что сам стал походить на Сюткина — особенно прической. После этого он встал и проверил, не появился ли песок на диване, на котором сидел во время беседы с Ургантом. Залу такой юмор понравился, Урганту тоже.
Сюткин видел передачу и слышал шутку Шнурова. Оказалось, что певец «затаил интеллигентное хамство», что бы это ни значило. Сюткин пообещал «по полной программе» ответить Шнурову в прямом эфире финала «Голоса».
«Не оставим без ответа. Я затаил интеллигентное хамство, так что он 1 января получит по полной программе. Прямо в прямом эфире финала „Голоса“. <…> На полуфинале я еще пообещал, что ответочка будет. Чтобы по мелочам не распыляться, одним залпом уже будет все сделано — понятно и художественно», — сказал Сюткин изданию «Подъем».
Шнуров, конечно, чуть моложе Сюткина — лидеру группы «Ленинград» 46 лет, а «Браво» — 61. Они давно дружат и даже иногда вместе выступают. В 2018 году, во время юбилейного концерта Сюткина, на сцене появился Шнуров. Тогда музыканты исполнили песню «Рок-н-Ролл».
В канун Нового года Шнуров вообще «разбушевался», шутя о старости многих артистов. Недавно певец написал стихотворение, посвященное новогодней программе на телевидении. Он отметил, что на «голубых огоньках» выступают одни и те же люди каждый год. Вот этот шедевр:
Новый год случится скоро!
В новом, как и в том году,
Путин и Филипп Киркоров
Настроение создадут.
Нестареющие лица —
Достижение науки.
С ними будут веселиться
В Новый год и наши внуки.
Может, Шнуров загордился своим новым званием? Ведь на днях россияне назвали его одним из самых главных артистов 2019 года.