На Неделе моды в Нью-Йорке бренд Bstroy представил толстовки c названиями школ, в которых произошли массовые расстрелы. Коллекцию раскритиковали в Сети, а создателей обвинили в попытке заработать на трагедии. Впрочем, даже столь неэтичный способ поможет привлечь внимание к проблеме, заявил «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

Коллекция под названием Samsara марки Bstroy включает несколько цветных толстовок с дырками «от пуль» и названиями школ, где произошли убийства. Среди них начальная школа «Сэнди-Хук», Политехнический университет Вирджинии, средняя школа имени Марджори Стоунмана Дугласа и школа «Колумбайн».

Дизайнеров обвинили в попытке заработать деньги и прославиться на трагедии. В Сети на основателей бренда Брика Оуэнса и Дуэйта Кататорза посыпался шквал негативных комментариев.

«Не могу поддерживать вас после этого!» — пишет в Instagram пользователь neighbourlynoam.

«Что с вами не так?» — восклицает taylordauwer.

«Как жертва того, что произошло в школе „Колумбайн“, я потрясен. Это отвратительно. Вы можете привлечь внимание другим способом, но не смейте зарабатывать деньги на нашей трагедии», — заявляет girlnamedgreen.

Сами модельеры пока не отреагировали на отзывы. По словам американского политолога Эндрю Корыбко, дизайнеры пытались совместить пользу для общества и выгоду для себя.

Это дань памяти погибшим и раненым, но в то же время — очевидная попытка обналичить трагедию Эндрю Корыбко политолог.

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По мнению собеседника «360», смысл коллекции в том, чтобы напомнить о расстрелах, чтобы продвинуть программу по контролю за оружием. «Может это кого-то обидеть или нет, но коллекция призвана вернуть тему в топ обсуждаемых», — заявил Корыбко.

Впрочем, сам политолог считает футболки примером дурного вкуса. Он отметил, что есть и другие способы поднять тему, но основатели бренда поступили именно так для привлечения максимального внимания. Также Корыбко уверен: частные компании могут производить любые продукты, даже если товар не вполне соответствует моральным нормам.

«В США к этим расстрелам относятся очень неоднозначно. Так что это спорный вопрос. И всегда им будет», — подытожил Корыбко.