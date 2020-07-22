Школьные обиды или хайп на славе? Игрок «Что? Где? Когда?» попал под каток российского MeToo

Очередное обвинение в домогательствах всколыхнуло российский сегмент интернета. На этот раз фигурантом скандала оказался Михаил Скипский, игрок проекта «Что? Где? Когда?».

На прошлой неделе по Twitter прокатилась волна обвинений в домогательствах — западный тренд #metoo нашел отклик и в российском сегменте. Под удар попали в основном журналисты и работники масс-медиа — от обозревателя «Дождя» Павла Лобкова до главного редактора moloko plus Павла Никулина.

Теперь же фигурантом неприятной истории стал игрок «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский.

О приставаниях с его стороны рассказали сразу несколько девушек. Сначала журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в своем Twitter-аккаунте, что, будучи 15-летней школьницей, подвергалась домогательствам со стороны Скипского, который тогда был ее школьным учителем географии. По ее словам, Скипский несколько раз лез к ней целоваться, трогал за ягодицы и звал к себе домой.

Еще одна пикантная подробность: позже Аренина добавила, что в возрасте 18 лет после «случайной встречи» у нее была еще и интимная связь со Скипским — причем уже, очевидно, по обоюдному согласию.

Тогда ее почему-то не смутил травматический опыт с бывшим учителем географии. Сама Аренина объяснила это тем, что тогда «на фоне расставания с парнем испытывала ненависть к себе». При этом журналистка заявила, что у нее «нет цели страшно наказать» Скипского, однако она считает, что его нельзя подпускать к детям.

В ответ на серию постов Аренину поддержали и другие пользователи, которые заявили о похожих эпизодах с участием «знатока». Причем все они на тот момент были в подростковом возрасте.

В частности, о приставаниях Скипского заявила Елизавета Анисимова, которая познакомилась с ним на играх «Что? Где? Когда?» будучи 14-летней школьницей. Она против того, чтобы клеймить Скипского «насильником», но, по ее словам, действия «знатока» можно квалифицировать как «ненасильственные действия сексуального характера».

В разговоре с «360» Анисимова добавила, что ей нет смысла пиариться на истории с домогательствами, так как «у нее в жизни сейчас все в порядке».

Сам Скипский пока ситуацию никак не комментирует. Отказался от комментариев и его коллега Ровшан Аскеров.

Сергей Виватенко, член элитарного клуба знатоков «Что? Где? Когда?», знакомый со Скипским уже 25 лет, и вовсе сказал «360», что не слышал ничего об этой истории, и при нем коллега никогда в такие скандалы не попадал.

Конечно, в этой истории некоторых смутило то, что девушки, якобы пострадавшие от действий Скипского, вспомнили об этом только спустя годы. Генпродюсер телекомпании «Игра ТВ» Андрей Козлов связал с обычным желанием «хайпануть».

Но ведь здесь речь идет не просто о харассменте, который сейчас уже и не докажешь и который почему-то в большинстве случаев в доказательствах не нуждается, а о совращении малолетних. А это уже гораздо более серьезное обвинение. Поэтому вполне вероятно, что кому-то придется ответить за это перед судом — либо за педофилию, либо за клевету.