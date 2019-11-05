Школьницу из Новосибирска выгнали с чаепития из-за несданных денег. Кто виноват?

В Новосибирске ученицу выгнали с чаепития из-за того, что она не сдала деньги на праздник. Теперь организаторов мероприятия проверят не только в школе, но и в полиции.

Или деньги, или кексы

Привлечь внимание к истории удалось маме восьмилетней девочки. Она рассказала в сообществе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», что ее дочь, ученицу школы №183, публично унизил один из членов родительского комитета.

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Женщина призналась, что специально не сдала деньги на праздник, поскольку ее возмущало отсутствие отчетности в родительском комитете. Члены комитета ей заявили, что им негде хранить чеки. В результате между матерями начался конфликт, который в итоге ударил по ребенку.

«Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай», — так, по словам мамы, сказали ее ребенку на чаепитии.

После этого ребенок выбежал из класса в истерике. Классный руководитель не знал о конфликте и просто вернул ребенка обратно из туалета. Но родители продолжали давить на девочку. Та стала есть еду, принесенную с собой, но, как оказалось, ей нельзя было не только есть со всеми, но и пить.

«А ты из чего будешь сок пить? Я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает — тебе пить не из чего», — сказали ребенку.

Ситуация осложнялась еще и тем, что родители не шептали свое недовольство, а объявляли громко, чтобы это слышали другие одноклассники. Теперь, по словам мамы девочки, ее ребенку нужна помощь психолога.

«После унижения ребенка, Евгения (одна из членов родительского комитета — прим. ред.) заявила в личном сообщении ее матери, что девочка не имела права брать стаканчики, на которые не скидывалась: „Ты решила индивидуально, вот и кушайте с булочкой“, — добавила торжествующе она», — говорится в сообщении.

Проверки

После того, как история получила резонанс, в школе начали проверку. Директор учебного заведения Наталья Пермякова объявила ТАСС, что проводится педагогическое расследование с привлечением органов полиции. К проверке подключились и представители города.

Как стало известно «Новой Сибири», родители не только отвели ребенка к психологу, но и написали заявление в полицию. Историей также заинтересовались в прокуратуре Новосибирской области. Там пообещали проверить соблюдение прав ребенка на образование, законность сборов денежных средств с учеников и их родителей, а также дать оценку ответственным должностным лицам.

Решение соцсетей

Пока ведомства проводят проверки, россияне определились с оценкой родителей.

Многие вспомнили похожие истории из своих школ.

Но, возможно, в этой истории не все так очевидно. В комментариях под постом в новосибирском сообществе нашелся свидетель. По его словам, девочку на чаепитии никто не унижал, она все неправильно поняла, так как была «накручена мамой». Более того, он сообщил, что члены родительского комитета написали встречное заявление в полицию за клевету.

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«Этот ребенок огрызается, обзывается, с учителем разговаривает и ни капли не воспитан. Девочка с характером. Ее посадили к ее еде, она сделала вывод, что ее унизили, и устроила скандал и истерику», — цитирует сайт kp.ru некую Екатерину.

Кстати, за поборы в школе предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или принудительных работ в течение четырех лет, полугодового ареста или штрафа до 80 тысяч рублей.