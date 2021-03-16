Министерство образования Афганистана, похоже, решило отказаться от идеи запретить пение школьниц перед мужчинами. Инициатива вызвала критику по всей стране. Власти обвинили в гендерной дискриминации и подражании «Талибану»*. И хотя этот запрет удастся отодвинуть, женщины в Афганистане страдают от разного рода ограничений многие годы.

В начале марта в СМИ просочилось письмо от Министерства образования Кабула, отправленное в школьные советы. Оно гласило, что девочки в возрасте от 12 лет и старше больше не смогут петь на публичных мероприятиях, если на них не будут присутствовать исключительно женщины. В письме также оговаривалось, что девочек не может обучать музыке преподаватель-мужчина.

Причина этого решения заключалась в том, чтобы позволить детям сосредоточиться на учебе. А еще якобы многие родители сами не хотели, чтобы их дочери выступали перед мужчинами.

Протест песней

Это заявление вызвало всеобщее возмущение. Многие обвинили правительство в симпатиях к ценностям «Талибана»*. Когда организация правила Афганистаном, женщины подвергались сильнейшей дискриминации, в том числе им запрещалось петь. На территориях, где талибы* все еще имеют влияние, права женщин почти сведены к нулю.

В знак протеста инициативе женщины со всей страны, в том числе многие видные афганские лидеры, записали видео, на которых они поют, и разместили их в социальных сетях, используя хештег #IAmMySong, что переводится как «Я — моя песня».

Кампанию начал основатель Афганского национального института музыки Ахмад Сармаст. Он призвал министерство официально отменить этот приказ.

«Указ не только нарушает музыкальные права афганских девочек и лишает их целительной силы музыки, но и нарушает Конституцию Афганистана, законы о защите детей и международную конвенцию о правах детей», — сказал он.

На этой неделе министерство, похоже, отменило свое решение. Оно заявило, что расследует запрет, объявленный директором по образованию в Кабуле. В ответе министерства говорится, что письмо не отражает его позицию.

Временный содиректор организации Human Rights Watch по правам женщин Хизер Барр сказала, что правительство Афганистана этим указом ввело «невероятно женоненавистническую» политику. По ее словам, во многом на это влияет то, что правительство стало вести переговоры с талибами*. Это открыло в правительстве пространство для людей, выступающих против прав женщин.

Женщины под замком

Хуже всего женщины в Афганистане жили в период с 1996 по 2001 год. Тогда страной правили талибы*. В стране была запрещена музыка, а девочкам не разрешалось посещать школу. Женщины не могли работать, свободно передвигаться и даже получить медицинскую помощь. Они подвергались постоянному насилию, включая публичные избиения плетью или казни через забивание камнями.

С восьми лет девочкам запрещалось как-либо контактировать с мужчинами, если это не был их родственник или муж. Выходить на улицу можно было тоже только в сопровождении мужа или родственника.

Одеваться разрешалось только в бурку — наряд, полностью закрывающий лицо и тело. Им нельзя было носить яркую или обтягивающую одежду. Про украшения тоже можно было забыть. Салоны красоты также попали под запрет.

Женщинам запрещали громко разговаривать в публичных местах и носить каблуки, ведь звук шагов мог раздражать мужчин. Выходить на балконы они тоже не могли, а их изображения были запрещены везде: в книгах, журналах и даже дома.

«Исламский дух»

С годами влияние риторики и поведения талибов* несколько снизилось, хотя они все еще главенствуют в некоторых регионах страны. Теперь девочкам разрешают посещать начальную школу. При этом ходить они туда могут только до полового созревания. «Талибан»* продолжает выступать против гендерного равенства.

Организация Human Rights Watch уверена, что и афганское правительство является ненадежным сторонником прав женщин. Администрации президента Хамида Карзая и Ашрафа Гани часто игнорирует их права.

В большинстве афганских школ мальчики и девочки учатся в раздельных классах. Только несколько городских школ позволяют им учиться вместе до третьего класса. Примерно 7,3 миллиона афганских детей посещают школу, в том числе 2,4 миллиона девочек. При этом около 2,2 миллиона девочек все еще не ходят в школу, менее 30% женщин в Афганистане грамотны.

Из-за того, что власти ведут сейчас переговоры с «Талибаном»*, женщины опасаются, что могут вновь лишиться всех прав, которых добивались последние 20 лет.

В прошлом году Министерство образования постановило, что учащиеся должны проходить все уроки в течение первых трех лет обучения в мечетях, чтобы помочь привить учащимся «исламский дух». Это вызвало массовое недовольство.

Права афганских женщин

В Афганистане сейчас очень нестабильное положение женщин. С одной стороны, их избирают и назначают на руководящие должности на национальном уровне. С другой, лишь в 2021 году в стране появилась первая женщина-гид. А до сентября 2020 года свидетельства о рождении и удостоверения личности детей не включали имена их матерей.

Принятие закона о включении имен матерей стало большой победой для активистов по защите прав афганских женщин. Они на протяжении нескольких лет выступали за то, чтобы имена обоих родителей были указаны, под хештегом в социальных сетях #WhereIsMyName, что переводится как «где мое имя».

Реформа облегчит женщинам получение образования, медицинского обслуживания, паспортов и других документов для своих детей, а также возможность путешествовать с ними. Это будет особенно важно для овдовевших и разведенных женщин.

Права женщин в стране сейчас находятся не в таком критическом состоянии, как в начале нулевых. Но им все еще далеко до полного равноправия. А с учетом последней попытки запретить пение есть основания полагать, что дела вновь могут стать хуже.

*«Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.