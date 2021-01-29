Школьница перенесла около 100 операций ради кукольной внешности. Врачи уверены: ее должен проверить психиатр

Школьница из Китая так комплексовала из-за своей внешности, что впервые легла под нож хирурга в 13 лет. За три года она перенесла около 100 пластических операций и на этом останавливаться не собирается. Ее не пугают ни боль, ни оставшиеся от операций рубцы, ни проблемы с памятью. Врачи считают, что девочка страдает психиатрическим заболеванием.

Шестнадцатилетняя Чжоу Чуна прославилась в Китае благодаря тому, что сделала множество пластических операций в таком юном возрасте. Ее аккаунт в популярной китайской сети Sina Weibo насчитывает более 300 тысяч подписчиков, написал Oddity Central.

Она рассказывает в своем профиле, что раньше была очень уродливой. Свои глаза описывает как слишком маленькие, а нос — слишком большой. В школе над ней часто смеялись из-за ее внешности, давали унизительные прозвища и жестоко шутили. По ее словам, симпатичным девушкам было гораздо проще. Вот Чжоу и решила, что ее жизнь так и не улучшится без кардинальных изменений во внешности.

В 13 лет она стала донимать своих родителей, чтобы ей разрешили сделать операцию на двойном веке. Чжоу говорила, что бросит школу и все равно найдет способ оплатить свои операции, если они ее не поддержат. В итоге родителям пришлось согласиться. К тому же так они хотя бы знали, что ее оперируют профессиональные врачи в сертифицированных клиниках.

Девочку предупреждали, что из-за операции она станет выглядеть слишком взрослой. А Чжоу лишь заметила, как отношение окружающих к ней стало лучше. Вскоре она снова легла под нож. За три года она перенесла около ста пластических операций, включающих в себя ринопластику, увеличение разреза глаз и размера груди, липосакцию, закачивание филлеров в губы и многое другое. На все это у нее ушло порядка 620 тысяч долларов.

«Кто-то однажды спросил меня, не жалею ли я о своих пластических операциях. Единственное, о чем я сожалею, — что не начала их раньше», — сказала девушка.

Проблема в голове

Чжоу говорит, что никогда не будет довольна своей внешностью. Каждая операция для нее — это возможность стать еще красивее.

По словам специалиста в области пластической хирургии, доктора медицинских наук Владимира Плахотина, у ребенка определенно есть проблемы с головой, потому что столько операций в таком возрасте — это не нормально.

Доктор медицинских наук и главный детский иммунолог-аллерголог Московской области Андрей Продеус также подчеркивает: состояние Чжоу имеет медицинский диагноз и относится к психиатрическим болезням нарушения поведения. Происходящее с ней нужно рассматривать не с позиции разума, а с позиции того, что здесь идет речь о больном человеке.

Часть сделанных ею операций в таком возрасте просто не имели смысла. Например, делать коррекцию вторичных половых признаков до завершения полового созревания глупо.

«У девочки жесткая психиатрия, которую нужно лечить», — подчеркнул Продеус.

Важно понимать, что речь идет о ребенке, а значит, операции происходят с разрешения родителей. В России, например, тоже нет рекомендуемого возраста, с которого можно обращаться за помощью к пластическим хирургам, напомнил Владимир Плахотин. Если девочка захочет сделать себе нос в 14 лет, то это легко будет организовать с разрешения родителей. Просто перед этим желательно пройти консультацию детского психиатра, чтобы не было подобных историй.

При этом все равно удержать людей от таких операций сложно. По словам Андрея Продеуса, если человек за что-то платит, это уже коммерческая услуга, а не медицинская. За свои деньги он имеет право делать что угодно. И если он захочет 10 раз сделать операцию на нос, то никто не сможет ему помешать или отказать.

Негативные последствия

И все же такое количество операций не могло не отразиться на организме китаянки. Липосакция привела к обвисанию некоторых частей ее тела, большое количеств разрезов — к образованию рубцов, часть из которых не заживает, частая анестезия — к проблемам с памятью.

Хирург Плахотин подчеркнул, что среди 100 упомянутых операций большая часть могла быть безобидной. Например, за три года она могла раз 15 вколоть себе филлеры в губы. В этом никакого вреда и опасности для здоровья нет. Однако, если девушке регулярно делали операции под общим наркозом, то, конечно, они влияли на ее организм. Теоретически после 10 наркозов память действительно могла подкоситься.

Продеус отметил, что не стоит исключать другую причину провалов в памяти — наличие психиатрического заболевания у девочки.

Впрочем, все эти негативные последствия совершенно не убивают энтузиазма девушки в отношении операций. Чжоу готова не есть и не пить, но жизнь без пластики представить уже не может. Она способна перетерпеть боль и анестезию ради того, чтобы стать еще красивее.

«Я никогда не боюсь боли, я боюсь уродства», — подчеркнула Чжоу.