В элитной гимназии Краснодара школьнику сломали ребра. Но руководство не увидело конфликта среди детей

В одной из самых престижных гимназий Краснодара 12-летний школьник получил перелом ребер после того, как его сзади обхватил одноклассник и начал сжимать. Отец пострадавшего уверен, что нападавший годами третировал других детей, а из школы его не исключили из-за коррупции.

Что произошло

В конце октября в Екатерининской гимназии №36 произошла драка между одноклассниками. По информации СМИ, Дмитрий (имя изменено) подошел сзади к школьнику и начал сжимать до тех пор, пока у ребенка не потемнело в глазах.

В результате потасовки 12-летний мальчик получил перелом грудной клетки, и теперь у него могут неправильно срастись кости, хотя родители делают все возможное, чтобы с ребенком все было в порядке.

А если бы ребенок передавил? Он вообще бы задохнулся. Директриса его отвела [к себе в кабинет], а когда мама пришла, сказала: «Да он вас увидел, поэтому у него эмоции» Евгений отец пострадавшего.

Отец рассказал, что в день драки его сын не сопротивлялся, потому что на него напали исподтишка — сзади подошел оппонент и начал сжимать грудную клетку. По словам Евгения, его сын признался, что его бьют уже два месяца. Ребенок терпеливый, поэтому и не жаловался родителям.

В итоге у сына Евгения закрытый перелом грудной клетки (считается травмой средней тяжести). 1,5 месяца он был прикован к кровати, а недавно родители положили его в стационар, где провели обследование. Выяснилось, что кости еще не срослись и когда он будет здоров — тоже непонятно.

Евгений рассказал «360», что после драки руководство школы не принесло семье извинений. Но теперь сотрудники звонят, интересуются здоровьем пострадавшего. Кроме того, якобы в школе подделали документы, чтобы выставить сына Евгения виноватым, а сейчас в соцсетях анонимно пишут угрозы семье.

Скорая

По словам Евгения, руководство школы не вызвало скорую помощь после произошедшего. В учреждение тут же поехала мама мальчика, но добираться до места ей нужно было час. Все это время ребенок якобы сидел на стуле, плакал и не получал медицинской помощи.

Елена Безгласная, которая представилась как близкая знакомая семьи, отметила, что директор говорила матери мальчика, что он притворяется.

«После драки, когда он дышать не мог, в школу даже скорую не вызвали. Медики приехали, только когда сама мать мальчика набрала номер 03. Директор говорила, что ребенок притворяется якобы ему очень больно», — написала Безгласная в Instagram.

Прокуратура Краснодарского края и Следственный комитет организовали проверку конфликта в гимназии. Прокуроры установили, что сразу после драки в учреждение вызвали скорую помощь, а также оповестили органы системы профилактики и правоохранителей.

Драки уже бывали

По словам Евгения, в прошлом году произошла подобная ситуация в гимназии, но тогда родителей попросили не выносить сор из избы. Мать Дмитрия якобы отнесла директору 300 тысяч рублей, чтобы его не исключали из гимназии.

Мы не хотим помощи, мы хотим, чтобы завтра там дети другие не пострадали. Там все замалчивается, закрывается, все проплачивается Евгений.

При этом в отношении нападавшего родители написали заявление в полицию. Однако получили отказы, потому что 12-летнего ребенка нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Позиция школы

Директор гимназии Надежда Давыдова в беседе с «360» сказала, что «конфликта как такового не было», просто один ребенок толкнул другого, а тот его сжал.

Нет почвы конфликта, это мальчики 12 лет. Конфликта как такового не было. Один другого толкнул, второй сжал его, в результате это получилось. Такого, что травили ребенка [, не было], никакого буллинга нет. Скорая была вызвана тут же, вызвали в присутствии четырех учителей, она приехала в течение 20 минут Надежда Давыдова.

В день драки, 29 октября, Давыдова «была с ковидом и температурой 40». По ее словам, конфликт произошел в 10:27, а в 12:50 ее госпитализировали, поэтому она не могла сразу извиниться перед семьей пострадавшего. Директор заверила, что перед семьей извинялись все сотрудники, которые могли.

Что известно о школе

Драка двух школьников произошла в конце октября в элитной Екатерининской гимназии №36. Учреждение, по словам директора Надежды Давыдовой, с 2008 года является участником международного проекта «Школы-партнеры будущего». На крыше гимназии — солнечная батарея. А выглядит здание так.

Источник фото: сайт Екатерининской гимназии №36

Евгений уверен, что в школе процветает коррупция. Само обучение бесплатное, но руководство якобы берет какие-то взятки.

Там (в гимназии — прим. ред.) весь сброд блатных и нищих. Туда люди отдают квартиры, чтобы там учиться. Дело не в том, что школа дорогая, там дорогая директриса, которая берет взятки направо и налево Евгений.

Сын Евгения учился в учреждении несколько лет, но на протяжении всего этого времени там не было медицинского работника, который мог бы оказать экстренную помощь.