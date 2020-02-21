Школьники России будут изучать искусственный интеллект. Но это может стать кузницей кадров для другой страны

С 2021 года российские школьники начнут изучать искусственный интеллект (ИИ). А в 2024-м предмет появится в половине школ страны. Разработчики ИИ идею одобрили. Но есть риск, что после обучения многие покинут страну и уедут работать в американскую Силиконовую долину. Какие еще нюансы могут возникнуть, узнал «360».

К 2021 году изучение ИИ начнется в 1% школ страны. К концу 2024-го их доля увеличится до 50%. Такие данные приводятся в проекте «дорожной карты» развития ИИ в России, сообщило РИА «Новости». Ее разработали специалисты Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ожидается, что с 2021 года в России будут проводить школьные олимпиады по ИИ.

На введение дисциплины в школах из федерального бюджета выделят гранты. Авторы проекта уже определили правила их выдачи. Кроме того, примерно 15 тысяч учителей направят на повышение квалификации. Новые образовательные модули «Искусственный интеллект» представят уже в 2020 году.

Выход из порочного круга

Сейчас в России наблюдается нехватка разработчиков и педагогов сферы ИИ. Об этом «360» рассказал специалист по глубоким нейронным сетям и машинному обучению и гендиректор «Лаборатории Наносемантика» Станислав Ашманов. Обучение школьников нужно было начать еще несколько лет назад. Тогда в стране уже было бы больше грамотных специалистов.

Источник фото: РИА «Новости»

«Пусть пока это будет не совсем качественно. Но иначе никак не сдвинешься с того, что у нас не хватает кадров, чтобы создавать решения в этой сфере. Нужно как можно скорее выходить из этого порочного круга. И я, как разработчик, инициативу приветствую», — подчеркнул он.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) Ренат Лашин тоже уверен, что включение новых учебных модулей в школьную программу необходимо и возможно.

«Школы за последние годы неоднократно оснащались современным оборудованием, обеспечивалось высокоскоростное подключение их к сети Интернет. Целесообразно использование различных онлайн-курсов по данной теме», — сказал Лашин.

Выбираем отечественное

Ашманов не исключил, что учителям информатики будет сложно разобраться в этой теме. Но они могут быть посредниками, объясняя ученикам сложные моменты онлайн-курсов или программ. В школах, где нет современных компьютеров, занятия можно проводить с помощью облачных мощностей. Тогда ученикам даже на слабой технике будет доступен вычислительный кластер для обучения нейронных сетей.

«Сейчас в школах уже есть кружки по робототехнике, IT-классы. В 35 школах Москвы уже есть классы по BigData, машинному обучению и искусственному интеллекту», — добавил он.

Для обучения школьников важно выбирать отечественные методики, убежден эксперт. Если делать это опираясь на технологии Google, IBM или Facebook, то велик шанс, что молодежь будет уезжать в Силиконовую долину.

Источник фото: АУ ХМАО «Региональный молодежный центр»

«Это не теория заговора. Сам Google заявляет, что делает эти технологии доступными, чтобы запросто нанимать себе кадры: все равно талантливые специалисты приедут к ним. Поэтому учить нужно на отечественном программном и аппаратном обеспечении. Иначе мы выстроим кузницу кадров для другой страны», — заявил Ашманов.

Помощь разработчиков

«Лаборатория Наносемантика» — один из разработчиков методики для проекта «IТ-класс в московской школе». В нем участвуют и другие члены АРПП «Отечественный софт»: 1С, ОА «ИнфоВотч», Новые облачные технологии и прочие, — пояснил Ренат Лашин.

Они организуют стажировки школьников, будут проводить внеурочные занятия, лекции, мастер-классы и экскурсии в офисы разработчиков. И помогут разработать систему повышения квалификации учителей, а также другие направления проекта: программирование, IT-безопасность, моделирование и прототипирование, BigData, технологии связи и робототехники.

«Каждое из шести направлений разрабатывается вузами совместно с IТ-компаниями, обеспечивается цифровыми учебными материалами и графиком мероприятий для учащихся. Каждое направление включает в себя цифровой пакет дидактических материалов», — сказал Лашин.