Школьник погиб после разрыва снаряда в Лобне. Под подозрением педагог, но ученики не верят в его вину

Школьник погиб в Лобне в центре дополнительного образования. Он остался один в кабинете с патроном временем Великой Отечественной войны. Когда мальчик взял его в руки, тот взорвался. Его друзья не знают, откуда школьник мог взять оружие, и не верят, что к гибели может быть причастен педагог, который брал мальчика в поисковые походы.

По данным СК РФ по Московской области, ЧП случилось 20 октября. 14-летний школьник взял в руки противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны, который взорвался. Ребенок получил серьезные ранения, от которых впоследствии умер.

Следователи и криминалисты при участии инженеров-взрывотехников осмотрели место происшествия. Оттуда специалисты забрали всю относящуюся к делу документацию. В ближайшее время должны пройти судебные экспертизы.

Директор центра «Созвездие» Маргарита Лукина и педагог дополнительного образования Олег Егин задержаны. У них дома прошли обыски.

По предварительным данным, мужчина нашел оружие на раскопках. Он и Лукина подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, что привело к смерти ребенка.

В МВД Московской области опровергли появившуюся в СМИ информацию об увольнении участкового, который отвечал за учебный центр. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Егин очень помешан на безопасности»

«360» побеседовал со школьниками, которые ходили на поиски с Егиным или которые его хорошо знают.

Владимир (имя изменено) рассказал, что поисковые походы были обычным выходом в лес группы людей. Среди них были несколько взрослых участников, а также родители и дети.

«Олег Сергеевич не всем ребятам разрешал одним ходить с ним. Мы ходим в округе нашего города по местам, где проходили бои. Олег Сергеевич об этом знает очень много. Поэтому он не водил нас там, где по его мнению, могли быть опасные находки. Программы особой не было», — заявил собеседник «360».

Другой знакомый с Егиным молодой человек — Матвей (имя изменено) — говорит, что педагог помешан на безопасности.

Егин очень помешан на безопасности, соответственно походы с детьми осуществлялись в целях их же интереса и исключительно по безопасным местам с непрофессиональными детскими детекторами, реагирующими только на мелочь Матвей.

По его словам, в гибели мальчика нет вины Олега Сергеевича.

«Насколько мне известно, все взрывоопасные предметы оставались на месте копа или передавали в руки более крупных поисковых отрядов. В здании [центра] были исключительно деактивированные предметы и макеты для музейных экспозиций», — подчеркнул он.

Парень добавил, что найденные Егиным и профессиональными отрядами вещи хранились в его личном музее. Более того, в здание центра «Созвездие» он не мог проносить опасные вещи, так как на входе стоят полицейские. Матвей не верит, что Олег Сергеевич хранил что-то из найденного у себя дома.

Знакомый преподавателя Дмитрий Рякин слышал о случившемся, но не думал, что речь идет о Егине.

«Все это довольно странно выглядит. Олег довольно давно работает педагогом и знает технику безопасности. Поэтому несчастный случай, как его описывают в СМИ, не очень подходит к его практике», — сказал Рякин.

Знакомый Егина недоумевает, откуда у школьника взялся боевой патрон. Мужчина предположил, что подросток «сам его нашел во время поисков, прятал, а потом решил вскрыть».

Что известно о погибшем

Алексей (имя изменено) — лучший друг погибшего — рассказал, что тот увлекался походами.

«Он больше всего хотел уходить в походы. Считал уход на поиски небольшим походом», — вспомнил школьник.

По его словам, он тоже несколько раз ходил с Егиным по приглашению приятеля.

«Лично ходил с металлоискателем и таким образом нашел две гильзы в 2018 году», — сказал Алексей.

Однако мальчик не знает, находила ли группа предметы оружия времен ВОВ. Знает, что были противогазы, да и то современные.

В последнее время его друг играл в компьютер. В детстве, когда он был маленький, он собирал с отцом самолеты, танки. Погибший жил с мамой, они с отцом были в разводе. Однако папа виделся с сыном на выходных.

Расследование дела о гибели мальчика продолжается.