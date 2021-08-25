Школьная форма до самых трусов. Сеульских учениц освободили от постыдной проверки нижнего белья

Власти Сеула запретили школам проверять цвет нижнего белья у учениц. Такая практика унижала и оскорбляла школьниц. Строгие правила относительно школьной формы в Южной Корее часто становились объектом критики. Раньше за нарушение правил учителя могли даже ударить школьниц.

В Южной Корее власти Сеула запретили школам проверки нижнего белья учениц, написал сайт The Korea Herald. Совет по образованию в Сеуле провел консультации для того, чтобы школы отменили правила, обязывающие школьниц носить исключительно простое белое нижнее белье. Шесть школ сами отказались от правил, а еще 25 заставят изменить правила до конца года.

Это произошло после того, как организация Asunaro провела опрос, в ходе которого выяснилось, что более 400 учениц чувствовали себя униженными после проверок учителей мужского пола своего нижнего белья. Другие жаловались на то, что чувствуют себя оскорбленными в целом от проверки цвета трусов и бюстгальтера вне зависимости от того, кто проверяет.

До этого власти отказались от правила, согласно которому образовательные учреждения могли самостоятельно решать, какую форму должны носить ученики. Тем не менее в начале лета из 129 старших и средних школ 31 заставляли школьниц соблюдать строгие правила в отношении их нижнего белья. Учебные заведения считали это традицией.

Как оказалось, у рекомендации нет юридической силы, поэтому директор школы и члены совета директоров или руководящие комитеты в частных школах могут ему не следовать.

Строгие правила нижнего белья школьниц

Согласно установленным в корейских школах правилам, учениц могут наказать за любое нижнее белье, кроме белого и самого простого. Полностью запрещено кружевное нижнее белье, а блузки должны быть настолько длинными, чтобы при поднятии рук не было видно бюстгальтера.

Цель таких жестких запретов для учениц заключалась в смещении фокуса учеников на на учебу и создание единообразия среди школьников. В последнее время эту стратегию часто критиковали из-за нарушения личного пространства учеников и их базовых прав, например свободу самовыражения.

Жесткие правила в школах Южной Кореи часто становились объектом критики. В начале нулевых учителя в школе могли даже ударить ученицу за пирсинг в языке и отчитывать на глазах у всего класса. По воспоминаниям выпускниц, их могли ударить даже не за пирсинг, а за отсутствие жилетки, наличие кольца на пальце и за поедание конфет в классе.

Спустя почти 15 лет президент Южной Кореи Мун Джэин указал изменить существующий дизайн школьной формы. Он должен быть приближен к европейскому варианту и включать в себя белую рубашку, клетчатую юбку и пиджаки. Для комфорта учеников предлагали худи и шорты как для мальчиков, так и для девочек.

Во многом это заслуга юных феминисток в Южной Корее, которые участвовали в кампании «освободись от корсета». Они писали жалобы властям, требуя ввести новую форму.

Другая проблема для феминисток — рекламные кампании, на которых девушки изображены не в строгой школьной форме, а в коротких юбках и пиджаках со специальными карманами для косметики. В то время, как в рекламных кампаниях для мальчиков подчеркивался комфорт их школьной формы.

Такая разница вызывала у школьниц недоумение — в школе их наказывали за макияж, а в рекламе на моделях одежда с карманами для косметики.