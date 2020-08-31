Школа-дворец в Екатеринбурге получила «золотой» двор. Там уже есть роскошные туалеты и лепнина на стенах

Очередной этап дорогостоящего ремонта завершился в школе №106 в Екатеринбурге. После помпезных классов, холлов и туалетов бизнесмен Андрей Симановский подарил образовательному учреждению «золотой» двор. Но обновленный интерьер нравится далеко не всем.

Симановский раньше сам учился в средней общеобразовательной школе №106. Сейчас там появились новые литые ворота, фонари, беседка и зеленые газоны с клумбами. Ученики теперь смогут проводить время на скамейках, выполненных в различных стилях, и любоваться скульптурами. Двор уже успел получить название «золотого» из-за оттенков, выбранных для большинства элементов проекта.

Уже завтра, 1 сентября, в школе пройдет торжественная линейка и прозвенит первый звонок. Собственник группы компаний «Сима-ленд» планирует поучаствовать в праздничных мероприятиях, пишет Znak.com.

К началу учебного года в 2019-м Симановский подарил школе дизайнерский ремонт кабинетов, холлов и туалетов. Все помещения стали больше походить на императорский дворец, чем на обычную школу. Предприниматель не пожалел денег на мрамор, золото и лепнину. Но преображение старого здания началось еще в 2014-м, когда бизнесмена попросили помочь с ремонтом спортивного зала. Постепенно отделка продвигалась все дальше, собирая как положительные отзывы, так и весьма нелестные.

«Цыганский дворец»

Новый интерьер вызвал бурные обсуждения среди самих учащихся и их родителей. Если детям хоромы пришлись по вкусу, то взрослым роскошные люстры и канделябры показались излишними. Сам Симановский отмечал, что дизайн действительно можно назвать спорным. При этом он подчеркнул, что если в таком интерьере будет комфортно, то он готов продолжить ремонт.

Новую обстановку в екатеринбургской школе обсуждали не только местные жители. Например, дизайнер Светлана Серова заявляла «360», что огромное количество элементов не сочетаются в дворцовом стиле. Более того, такой дизайн больше подойдет для залов приемов государственной значимости. В перегруженных деталями кабинетах дети будут быстрее уставать.

«К сожалению, уважаемый меценат здесь перестарался, потому что в результате мы видим цыганский дворец, наполненный бессмысленными интерьерными и архитектурными деталями, взятыми из разных эпох и разных стилей», — отмечал дизайнер интерьеров Максим Октябрев.

Обсуждение школьного интерьера не обошло стороной известного блогера Илью Варламова. Дорогое убранство здания его не впечатлило. По словам блогера, такой интерьер может навредить детям.

«Понять, почему он плохой, смогут не все. <…> Остальные родители, скорее всего, будут в восторге. Ведь по сравнению с обычной школой это выглядит как настоящий дворец! Нет, не выглядит. Обычный школьный интерьер намного лучше этой аляповатой цыганщины. Он хотя бы не испортит вашим детям вкус», — пояснял Варламов.

Несмотря на всю критику, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский остался доволен проведенным ремонтом, а посыл помощи школе назвал правильным.

«А со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает. И все же я благодарен Симановскому и другим предпринимателям, которые думают не только о своих заработках, но и об окружающих людях, о будущем», — написал глава города в Instagram.

В прошлом учебном году бизнесмен говорил о планах пристроить к школе новую столовую и провести реконструкцию спортивного комплекса. После открытия обновленного двора специалисты смогут продолжить работу дальше.