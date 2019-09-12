Волжские дети пойдут в школу без молебна. Для родителей молитва хуже субкультуры

В школе под Волгоградом отменили ежегодный молебен. Против него выступили родители, хотя молебен проводили во внеурочное время, а школьники изучают основы православия. Протоиерея Всеволода Чаплина возмутило, что молитву в школе критикуют те же, кто одобряет фестивали субкультур.

Много лет подряд 1 сентября отец Александр Копейкин приходил в школу № 22 города Волжский и проводил молебен для учеников. Но в этом году, рассказала РИА «Новости» директор Ольга Новожилова, мероприятие отменили из-за возмущения родителей.

«В этом году такой молебен мы поставили, нам по электронке прислали два родителя свои возмущения по этому поводу. <…> В связи с этим от молебна отказались», — рассказала она.

Богослужение планировали провести во внеурочное время. Кроме того, в школе по согласованию с родителями изучают основы православной культуры.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил «360», что все школьные мероприятия должны находиться в рамках действующего законодательства. Православный молебен в данном случае — явление незаконное. Любые религиозные обряды могут проходить только вне стен школы, во внеурочное время, а участие не должно быть обязательным.

«Фривольные вечеринки критиков не волнуют»

Протоиерей Всеволод Чаплин пояснил «360», что ничего плохого в школьных молебнах точно нет. До революции это было нормальным явлением. Если кто-то молиться не хочет, то заставлять детей и родителей не нужно. Но если ученики крещеные, а значит, хоть номинально, православные, то странно будет, если родители откажутся от участия в обряде.

В Москве, по словам Чаплина, молебны на начало учебного года проводят в последнее воскресенье августа или 1 сентября в православных гимназиях и храмах, воскресных школах. Это типичная для столицы практика. И ничего плохого, считает протоиерей, в ней нет.

«В конце концов, в школах часто устраиваются какие-то фестивали, связанные с субкультурами, в том числе чуждыми России, фривольные вечеринки, против которых, может быть, выступила половина родителей. Это почему-то критиков не возмущает. А по поводу молебнов всегда есть желающие половить хайп», — заключил Чаплин.

По своей воле

В беседе с «360» председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец напомнила, что Россия — светское государство и насаждение даже религиозной идеологии запрещено по закону. Но она не видит ничего страшного, если учеников и родителей приглашают добровольно поучаствовать в молебне.

«Такие интимные моменты, как нравственность, религия не должны быть обязаловкой и регламентироваться школьным расписанием. Если мы будем кого-то насильно затаскивать на религиозные мероприятия, это может отвратить даже тех людей, кто был расположен воцерковиться и изучить основы поподробнее», — сказала она.

Поэтому Волынец выступает за свободу выбора в этих вопросах. Чтобы у детей была возможность посещать молебны, но это не ставилось в обязанность. Приоткрыть дверь, но не заталкивать, чтобы молодежи самой стало интересно поближе познакомиться с религией.