Широков решил ради благотворительности продать бутсы, в которых бил человека. Природа этого жеста никому не понятна

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков решил продать на аукционе бутсы, в которых он избил арбитра Никиту Данченкова. Начальная цена совпадает с наказанием, назначенным ему судом: 100 тысяч рублей. Деньги спортсмен обещает отдать на благотворительность, но его репутацию это уже не спасет.

В лицо за судейство

Еще в августе этого года, во время матча любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного», Роман Широков напал на арбитра Никиту Данченкова. Футболист нанес несколько ударов ногой в лицо судье из-за того, что счел его судейство непрофессиональным.

Данченков не назначил пенальти, хотя сам Широков был уверен, что игрок из команды противника грубо нарушил правила. Широкову он дал красную карточку за спор с арбитром. Позднее футболист заявил, что Данченков спровоцировал его «грубыми и надменными ответами».

В результате драки Данченков несколько часов провел в больнице, ему накладывали швы. Судья заявил, что собирается подать в суд на нападавшего, после этого Широков извинился перед ним в своем Instagram. Однако болельщики его не поддержали, а только осудили еще больше, решив, что жест был неискренним.

Уже в сентябре стало известно, что против Романа Широкова завели уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Позднее адвокат Данченкова Александр Островский даже обратился в Следственный комитет, чтобы дело переквалифицировали в покушение на убийство, но в этом ему отказали. Защитник также настаивал на том, чтобы футболисту провели психиатрическую экспертизу, так как счел спортсмена опасным для общества.

Ожидание и реальность

Пострадавший смог добиться того, что Широкову грозило до двух лет лишения свободы: к причинению легкого вреда здоровью добавили отягчающее обстоятельство в виде хулиганских побуждений.

Данченков подал к футболисту гражданский иск на 100 тысяч рублей. При этом арбитр заявлял, что для него главное — добиться справедливого наказания для своего обидчика, а не получить деньги.

На суде прокурор просил назначить Широкову один год и 10 месяцев ограничения свободы — в таком случае футболист не имел бы права покидать дом в определенные часы и выезжать за пределы области, а также участвовать в массовых мероприятиях.

Также Широкова хотели обязать выплатить 150 тысяч моральной компенсации, но предоставленные футболистом документы подтверждали, что он работает заместителем главы юридической фирмы и имеет зарплату 50 тысяч рублей. Коллеги их конторы охарактеризовали бывшего футболиста как «рассудительного и неконфликтного».

Футбольный эксперт, общественный деятель, спортивный функционер, ведущий программы «Фанзона» Андрей Малосолов сказал «360», что в некоторой степени он рад, что приговор оказался именно таким.

«Широков — легендарный футболист нашей национальной сборной, заслуженный игрок многих клубов все же остался на свободе и будет иметь возможность обдумать это все на свободе», — сказал он.

Малосолов добавил, что в большом футболе Широков действительно мог быть и резким в своих суждениях, и жестким в игре, но подобного себе не позволял.

Бутсы благотворителя

После суда Широков выступил с заявлением: бутсы, в которых он нанес рефери несколько ударов по лицу, он собирается продать на аукционе. Начальная цена 100 тысяч рублей — как раз размер компенсации, которую он должен выплатить пострадавшему. Однако деньги, пообещал спортсмен, направятся на благотворительность.

Корреспондент Sроrt24 Леонид Волотков сказал «360», что сильно удивлен таким жестом футболиста. Малосолов предположил, что у Широкова могут быть финансовые проблемы, однако оба эксперта сошлись в одном: подобный пиар экс-члену сборной совершенно невыгоден.

«Это какая-то полулицемерная история, когда люди выходят и продают за 100 тысяч рублей кроссовки, в которых футболист избил человека, и обещают направить деньги на помощь детям. Зачем это делается, мне непонятно», — добавил Волотков.

С похожей позицией выступил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Он заявил, что достаточно мягкое решение суда могло вселить в людей чувство безнаказанности.

«Если такой приговор вынесли потому, что фигурант — Широков, то это плохо. Если суд счел возможным за удар ногой по лицу дать 100 часов работ, то завтра мы увидим, как одни бьют ногами по лицу других», — сказал парламентарий.

Волотков добавил, что странно видеть, какое решение российские суды выносят футболистам Мамаеву и Кокорину, которые, по его мнению, нанесли меньший урон здоровью противника, и наказание для Широкова, которое оказалось значительно мягче, чем того требовал прокурор.

Победителей нет

Волотков считает, что после приговора позиция Данченкова осталась непонятной: он не добился того наказания, на которое рассчитывал, и получил относительно небольшую компенсацию, хотя до суда, по его мнению, мог получить значительно большую сумму.

«Он получит 100 тысяч рублей компенсации, но эти деньги в кратных размерах, я думаю, можно было получить в самом начале и не заниматься судами. Что меня смущало изначально: [Данченков] был настроен на какой-то тюремный срок, на суровое наказание и заявлял о том, что его действительно хотели убить, что это была угроза жизни, хотя очевидно, что это не так», — добавил Волотков.

При этом Волотков уверен, что, несмотря на то, что Широков однозначно пересек границы дозволенного в ситуации с арбитром, сам Данченков тоже выставил себя не в лучшем свете, потребовав слишком жесткого наказания для обидчика.

«Ситуация получилась некрасивой для обоих. Я думаю, все в очередной раз убедились в том, как себя ведет Широков, как себя ведет судья Данченков», — объяснил он.

Согласен с этим и Малосолов. «Эта история оставила непростое впечатление: сначала молодой арбитр, который пытался все это дело превратить в уголовное, посадить по серьезной статье. Сама эта история, конечно, тоже не добавляет позитивных красок нашему футболу», — заключил он.