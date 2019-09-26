Умер бывший президент Франции Жак Ширак. По просьбе «360» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани рассказал, каким его запомнил и почему Ширак — любимый президент простых людей.

Рассказывает Тьерри Мариани,

депутат парламента Франции и Европарламента, бывший министр транспорта Франции

Знаете, у меня был шанс между 1986 и 1988 провести с этим человеком 50% его путешествий во Франции. Это был президент, которого все любили, потому что он был типичным французом. Он не был парнем типа Макрона, особенно в вопросе глобализации. И его корни также полностью французские.

Он был достаточно сильным, чтобы сказать США «нет»

Думаю, он был последним типичным голлистом (последователем Шарля до Голля — прим. ред.) на посту президента. Все помнят, что он был достаточно сильным, чтобы сказать США «нет». Штаты втянули Францию в войну с Ираком. И Ширак старался быть очень внимательным, чтобы сохранить хорошие отношения с США и Россией одновременно.

Думаю, во Франции все помнят три вещи.

Первая — мнение Ширака о войне в Ираке. Он всегда был достаточно сильным, чтобы сказать нашему союзнику — Штатам — нет, если те или иные действия Вашингтона были не в интересах Франции.

Во-вторых, все будут помнить, что это был президент, который закрыл национальную военную службу. Раньше все должны были прослужить в армии год или два. И он был первым президентом, который решил это остановить.

Также он изменил Конституцию. До него срок президентства был семь лет. Сейчас — всего пять лет.

Думаю, это бы последний президент XX века. Он был типичным послевоенным президентом. Понимаете, того времени, когда были два блока — НАТО и СССР. Сейчас политика изменилась. Есть Китай и много других актеров.

Например, все знали, что когда он ходил в ресторан, то любил много покушать. Но он не любил есть изысканную еду, а предпочитал сытную. Например, кусок говядины или барашка. Все помнили, что он был человеком, который не боится есть и пить.

Он был очень-очень популярен во Франции. Всегда полный сочувствия и внимательный ко всем

Например, я могу рассказать о моей работе, когда я был с ним. У меня была задача написать письма для всех людей, которые были вовлечены в организацию его путешествий. И он подписывал каждое письмо для каждого города сам. Не аппаратом, а сам. Более 100 писем мог подписать. Для водителя, который нас возил, для ресторана, который нас принимал. Он был очень внимателен к людям.

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Сегодня он тоже очень популярен, потому что когда ты прекращаешь политическую деятельность, то сразу становишься популярным. Не знаю, как в России, но в нашей стране ты становишься более популярным, когда находишься вне политики, чем внутри политики. И он вышел из политики в 2002 году. Его жена была очень популярной, потому что занималась благотворительностью.

Я могу сказать, что среди четырех бывших резидентов он был самым популярным. Я думаю… это сложно объяснить, но он был типичным французом. Он мог пойти в ресторан, но не в самый дорогой, а в обычное кафе. Провести там два часа, чтобы поговорить с боссом этого кафе. Он мог зайти в маркет и провести там 5-6 часов, чтобы поговорить со всеми. Я думаю, что многие помнят его как президента, который был близок к французам. Не так как сейчас, когда приходит президент с визитом и все организовывается заранее, и я думаю, поэтому все его любили.