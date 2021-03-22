Шипы и розы. Новое шоу «Холостяк» стартовало со скандалом

В марте стартовал восьмой сезон шоу «Холостяк», и его уже требуют закрыть. Девушки борются за руку и сердце Тимати, которому помогает Егор Крид. Передача вызвала гнев у феминисток, после чего шоу пообещали закрыть, но только на YouTube. И, как выяснилось, не навсегда.

Новый сезон шоу «Холостяк» проходит в Дубае. Смысл достаточно прост: отряд красивых совершеннолетних и незамужних девушек сражается за внимание жениха. Он должен быть известен, богат и холост — как минимум на момент шоу. В нынешнем сезоне роль главного приза примеряет Тимур Юнусов, он же Тимати.

Во время шоу девушки получают подарки, катаются за границу и ходят на свидания на виллах, в ресторанах и даже в небе с парашютом. В финале остаются самые стойкие барышни для знакомства с родителями холостяка.

Победительница получает предложение руки и сердца завидного жениха. Правда, еще ни одна пара не перешла в разряд крепкой семьи: все через какое-то время сообщали о расставании.

Истоки

«Холостяк» — это франшиза американского шоу. В США проект, помогающий найти любовь, стартовал в 2002 году под названием The Bachelor. Идея оказалась удачной, принеся высокий рейтинг и прибыль, в том числе и с продажи прав на запуски аналогичного проекта. И теперь богатых холостяков, ищущих себе жену, можно увидеть по телевизору в 14 странах мира, включая Россию.

У американцев завидными женихами, как правило, становятся бизнесмены. Кроме того, на волне успеха продюсеры запустили смежные проекты. В одном мужчины борются за сердце успешной красавицы, а в другом участники предыдущих сезонов программ соревнуются в навыке ходить на свидания за приятный приз в четверть миллиона долларов.

Российские зрители впервые смогли оценить отечественного «Холостяка» в марте 2013 года. Ведущим шоу выступил Петр Фадеев, а первым героем и женихом стал футболист Евгений Левченко. Девушка-победительница так и не стала женой спортсмена, хотя после финальных съемок молодые люди пытались общаться еще девять месяцев, написал онлайн-журнал StarHit.

В российских шоу также принимали участие бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, певец Алексей Воробьев, актер Илья Глинников, музыкант Егор Крид и стоматолог Антон Криворотов.

Возвращение Крида

Тимати в шоу решил позиционировать себя как бунтаря. При первом же знакомстве с девушками он заявил, что шоу, по сути, будет не «Холостяк», а «Холостяки». Певец сообщил, что невесту в шоу также будет присматривать и его друг — Егор Крид.

Егор уже был главным героем шестого сезона передачи в 2018 году, который проходил в Испании и Дубае. Правда, молодой человек сразу уточнил, что ищет не жену, а «близкого человека». После финала молодые люди предсказуемо решили завершить общение, написал сайт «Дни.ру».

Тот сезон не обошелся без скандала: у Крида сразу не заладились отношения с одной из участниц. Едва ситуацию удалось уладить, как девушку заподозрили в интимных связях с членом съемочной группы. Факты подтвердились, и несостоявшаяся невеста покинула проект, сообщил сайт The Russian Times.

Шоу должно продолжаться

Не прошло и 10 дней после первого выпуска нового сезона, как Тимати сделал громкое заявление. На своей странице в соцсети холостяк рассказал, что прочитал огромное количество гневных посланий от россиянок. Извинившись за то, что задел чьи-то чувства, Юнусов сообщил, что удаляет выпуск шоу с YouTube.

В то же время передача остается в эфире и по-прежнему доступна на сайте телеканала и его страницах в соцсетях. Кроме того, через день Тимати снова выступил перед подписчиками. Теперь он объявил о возврате шоу.

Хотя такая развязка была предсказуема, метания Тимати разогрели аудиторию. Кроме того, публика заподозрила, что финал уже ясен: одну из участниц проекта, модель Марию Вебер, прямо называют финалисткой сезона. Дело в том, что девушка и Юнусов сейчас вместе отдыхают на Мальдивах, написал Life.