Шило на мыло по-американски. Новые РСЗО хуже украинских, и Россия с ними справится

На Украине заявили, что не могут гарантировать, куда полетят поставленные США ракеты. Регулировать дальность их стрельбы не собираются и американцы. Однако оружие Запада не окажет значительного влияния на ход боевых действий.

Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев подтвердил наличие «определенных обязательств» по поставленному вооружению, написал Ura.ru.

«Но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать», — добавил он, назвав военные объекты на территории РФ и самолеты в российском воздушном пространством легитимными для украинских военных целями.

Чернев напомнил, что у Украины есть и собственное оружие — гаубицы, САУ и «Точки-У», которые способны поразить такие цели.

Вслед за украинским депутатом масла в огонь подлила и посол США на Украине Бриджит Бринк, слова которой привело РИА «Новости». Она оценила применение реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставят Соединенные Штаты.

«Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — заметила дипломат, сняв с Вашингтона какую-либо ответственность.

Гарантии перехвата

Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с «360» указал на эффективность российских систем противовоздушной обороны.

«У нас сейчас, наверное, самое эффективное ПВО в мире. И есть гарантия, что ракеты перехватят», — сказал он, упомянув необходимость просчитать и вариант «пропуска» единичных ударов.

Новый пакет военной помощи Украине от США, напомнил Джерелиевский, содержит среди прочего реактивные системы залпового огня HIMARS. И американцы, по его словам, поставят всего четыре таких установки.

Количество этих установок радикально повлиять на ход боевых действий не может Борис Джерелиевский военный эксперт.

Вслед за Соединенными Штатами, практически аналогичные РСЗО собрались передать Украине британцы. Министр обороны страны Бен Уоллес в эфире телеканала CNN уточнил, что речь идет о M270 MLRS с радиусом поражения до 80 километров. Дальность совпадает с показателями HIMARS.

Тривиальные РСЗО

Украина едва ли получит преимущество благодаря поставкам западных РСЗО. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков подчеркнул, что у украинских военных есть куда более мощное вооружение.

«Система „Смерч“ — 12 направляющих, калибр 300 миллиметров, бьет на 70 километров, а боевая часть — 250 килограммов», — привел он пример, заметив, что выпущенные этой системой ракеты Россия «постоянно сбивает».

Для них (Украины — прим. ред.) все поставки имеют чисто политическое значение — для элит, которые таким образом чувствуют поддержку Запада. И морально-психологическое — для войск Константин Сивков военный эксперт.

На базе «Смерча», добавил Сивков, Украина сделала ракеты с дальностью поражения в 120 километров. Нельзя забывать и про «Точку-У»: разработанный еще в советскую эпоху оперативно-тактический ракетный комплекс предназначен для поражения живой силы и бронированной техники и оснащен несколькими видами боеприпасов.

Иностранные поставки, подчеркнул он, не имеют военного значения. Американские и британские РСЗО попросту тривиальны.