Шестиклассника не пустили на уроки за хвостик самурая. Мать и школа рассказывают совсем разные истории

Иркутского шестиклассника весь день продержали в кабинете психолога из-за безобидной прически — хвостика самурая. Завуч якобы даже назвал его транссексуалом, заявив, что «мужики так не ходят», а маме предложили подумать о смене учебного заведения. Эксперты считают, что излишняя строгость не выход, а к ребенку в первую очередь нужно относиться с уважением.

«Ты что, транссексуал?»

Иркутского школьника не пустили на занятия за прическу — безобидный хвостик на макушке, который также называют хвостиком самурая. Мальчика, по словам мамы, отвели в кабинет психолога — там он просидел все шесть уроков. В это время педагогический состав якобы читал ему лекции о том, как в школу ходить можно, а как нельзя. Маму же попросили срочно забрать ребенка.

«Не успел войти в здание, как мне сразу позвонили: „Заберите срочно ребенка, он не может в таком виде посещать занятия“. <…> Завучи, директор, социальный педагог прочитали ему лекцию. Говорили, мол, мужику ходить с такой прической негоже. Это же повторили и мне, когда пришла за сыном», — рассказала она изданию «Комсомольская правда».

Но на этом сюрпризы для мамы шестиклассника не закончились. По ее словам, уже по дороге домой сын спросил ее, кто такой транссексуал.

«Я подумала, с ребятами где-то услышал это слово. Но сын сказал другое. Он сидел в кабинете психолога, зашел мужчина, завуч, он же преподает ОБЖ. И спросил у сына: „Ты что транссексуал? Снимай свою резинку, мужик так не ходит“», — пояснила женщина.

В школе отрицают, что завуч говорил нечто подобное. По словам директора Центра образования № 47 Надежды Тютриной, где и произошел конфликт, он бы никогда себе не позволил так оскорбить ученика.

«Мы в этом твердо уверены. Педагог лишь сказал: „Убери резиночку и иди в класс“. Не исключено, что ребенок мог сочинить это. И если это так, получается, учителя оклеветали», — заявила Тютрина.

Более того, директор убеждена, что ученику просто предложили распустить хвостик, но тот отказался, поэтому его не допустили до уроков и отвели в кабинет психолога. Там он якобы занимался все шесть уроков — педагоги приходили и давали ему задания. Прическа же нарушает устав школы. В нем написано, что мальчики должны быть коротко острижены и побриты, а «экстравагантные стрижки и прически», равно как и окрашивание волос, запрещены как для мальчиков, так и для девочек.

Никаких проблем

При этом раньше проблем с ребенком у педагогического состава не было — ни к поведению, ни к учебе вопросов не возникало. Конфликтов с учителями или учениками тоже не было, но директор отметила, что мальчик часто пропускал занятия.

«За прошлый учебный год пропустил более 300 уроков, то есть почти два полных месяца. Мама с бабушкой объясняют, что часто болеет ОРВИ, приносят справки от врачей. Мы даже предлагали семье перевести ребенка на домашнее обучение, но они отказались», — заявила Тютрина.

Мама мальчика объяснила, что вся семья два месяца сидела на карантине из-за коронавируса. А вместо предложения перейти на домашнее обучение заявила, что в школе им сказали подумать о смене учебного заведения, если они не согласны с дресс-кодом и другими правилами.

Директор также с подозрением отметила то, что мальчик сменил четыре класса в начальной школе — якобы по просьбе бабушки его переводили от одного педагога к другому. Здесь мама тоже объясняет ситуацию иначе.

«Класс мы поменяли из-за того, что департамент отстранил одного из преподавателей в середине года и класс расформировали», — сказала она.

Сейчас ребенок продолжает ходить в школу — без хвостика. Новых конфликтов не возникает, но мама реакцией школьной администрации недовольна. Она уже направила жалобы в Министерство образования Приангарья и Федеральную службу по надзору в сфере образования, а также министру просвещения.

Кто прав?

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов заявил в разговоре с «360», что подобных ограничений в школах быть не должно, а если уж устав школы так строг, то отстранять ребенка от занятий — последнее дело.

«Вместо того, чтобы создавать скандал, оскорблять ребенка, могли пустить на урок. А родителям уже потом сказать, что, к сожалению, наш устав не позволяет ходить с такой прической, не могли бы вы поговорить со своим ребенком», — уверен Чернышов.

Дети уже устали от того, что тут нельзя, там нельзя. А после этого они выходят разочарованные во всем — в образовании, в школе. Они вспоминают не самые лучшие моменты в своей школе, а вот именно этот момент, когда кто-то кого-то задел, кто-то кому-то сказал про этот хвостик Борис Чернышов.

Детский психолог Дарья Дугенцова отметила в разговоре с «360», что школьная форма действительно важна для дисциплины, но все же основная ее функция — научить ребенка содержать себя в опрятном виде. То же касается и требований к прическам — ограничивать их имеет смысл только тогда, когда они перестают быть аккуратными и искажают внешний вид ученика, лезут в глаза и так далее.

В ситуации же с хвостиком такие строгие ограничения, по мнению Дугенцовой, излишни. К тому же, уверена психолог, такая прическа никак не повлияет на дисциплину.

«Психологически это на учебу никак не может влиять», — подчеркнула она.

По мнению психолога, в ситуации есть ошибка школы: со всеми родителями и детьми предварительно должны были провести собрание, на котором бы оговорили все правила школы, в том числе и положение о школьной форме, где прописаны требования к прическе. Если бы такое собрание с родителями и учениками проводилось, конфликтной ситуации бы просто не возникло.

Главной причиной конфликта, по мнению Бориса Чернышова, является профессиональное выгорание сотрудников школы. И ответственность лежит на вышестоящих органах — там, считает эксперт, должны работать с региональными министрами и директорами школ, объясняя, что к детям нужно относиться с уважением и пониманием.

«Сейчас другое поколение — более раскованное, более свободное. Хотя бы вот в этом нельзя мешать», — заключил Чернышов.