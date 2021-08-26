Шесть проектов парков Подмосковья победили в престижном конкурсе. Это будущие центры притяжения

Победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях объявили 26 августа в Нижнем Новгороде. Московская область стала одним из лидеров по количеству побед: из 13 проектов, которые регион подал на участие в конкурсе, победили шесть. «360» рассказывает о проектах парков-победителях.

В конкурсе выиграли проекты из шести городов Московской области. Серпухов и Кашира — в номинации «Исторические поселения», а Клин, Электрогорск, Пущино и Верея — в номинации «Малый город».

«Конкурс — это большое подспорье для малых городов и исторических поселений, старт ему дал Владимир Путин в 2018 году в подмосковной Коломне. За эти три года уже 21 наш проект одержал победу, 10 из которых полностью реализованы. В нашем регионе 22 исторических города и 53 малых. Губернатор Андрей Воробьев уделяет особое внимание их развитию», — говорил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин в мае перед отправкой заявок на конкурс.

Серпухов

В номинации «Исторические поселения» победил проект благоустройства набережной реки Нары в Серпухове. Его реализация позволит сделать территорию набережной доступной и привлекательной для жителей и туристов.

За счет проектирования набережную разделили на две зоны — тихую и активную. Так удалось выполнить один из основных запросов жителей — чтобы можно было спокойно полюбоваться на Высоцкий монастырь, но при этом активно отдохнуть по пути к Соборной горе.

В активной зоне появятся спортивные и детские площадки, место для проведения массовых мероприятий и главный павильон. Кроме того, отдельное внимание уделили сохранению существующего ландшафта и созданию нового. Чтобы жители смогли с комфортом наслаждаться видами на реку и исторический центр города, на набережной построят ротонду и смотровую площадку.

В рамках проекта общественные пространства в центре Серпухова получится соединить с помощью пешеходных троп. В результате Соборная гора, Принарский парк, площадь Ленина и Высоцкий монастырь образуют зону отдыха на природе, а в историческом центре появятся различные аттракционы. Это даст возможность жителям отдыхать и развлекаться не только в ТРЦ, но и на открытом воздухе.

Кашира

Еще один проект, который победил в номинации «Исторические поселения», — благоустройство участка набережной Оки в районе улиц Нижней Набережной и Фабричной. Концепция благоустройства разрабатывалась с одной главной целью — вернуть реку жителям.

На берегу Оки должны появиться набережная и рекреационная территория. Они будут доступны круглый год и станут местом отдыха для жителей всех возрастов. Проект позволит связать между собой несколько уже существующих точек благоустройства. Благодаря этому набережная сможет стать одной из главных культурных площадок города. При этом визитной карточкой Каширы станет сохранение знаменитых пейзажных характеристик.

Клин

В номинации «Малый город» с населением от 50 до 100 тысяч жителей победил проект зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель» в Клину. Благоустройство планируют выполнить в три этапа. Сперва работы проведут на участке улицы Чайковского (от пересечения со Спортивным проездом до Советской площади), а также на части набережной.

Улицу Чайковского трансформируют в променад — место встреч, светского общения, прогулок жителей и гостей города. Улицы сделают комфортными, безопасными и привлекательными. Тротуары расширят и выложат плиткой, фасады домов и ограждения приведут к единому историческому стилю, улицы озеленят и приведут в порядок, а также установят на них новое освещение. Для любителей покататься на велосипедах сделают велодорожки.

На участке набережной создадут тихое природное место. Там установят специальную ротонду для фотосессий, а также сделают пешеходный мостик через реку — он станет отличной смотровой площадкой с видом на водный каскад. Вдоль противоположного берега появится пешеходный деревянный настил с лежаками и скамейками.

Электрогорск

Проект благоустройства берега Стахановского озера в Электрогорске победил в номинации «Малый город» с населением от 20 до 50 тысяч. В результате работ появится набережная с пляжной зоной и спусками к воде. Там же будут сделаны места для проведения мероприятий, детская и спортивная площадки, а также прогулочные зоны и зоны для отдыха. Кроме того, проект улучшит доступность берегов озера и существующего парка «В гостях у сказки».

Проект разрабатывали в согласии с историей города и конкретного места — его архитектурные решения отражают в себе артефакты территории. Благоустройство проведут, сохранив природные особенности озера. Благодаря большому количеству разных зон, набережная будет местом притяжения гостей всех возрастов и интересов.

Пущино

В номинации «Малый город» с населением от 20 до 50 тысяч жителей победил также проект благоустройства территории «Таблетки» от бульвара Н. Д. Иерусалимского до улицы Парковой в Пущине. Новый парк появится на территории бывшего Парка аттракционов и станет местом отдыха для всех жителей.

Архитектура парка поможет раскрыть научную идентичность города, сохранив существующее композиционное решение площади. При этом территория изменится, чтобы отвечать современным запросам жителей. Там появятся новые прогулочные маршруты, современные детские площадки для ребят всех возрастов, навесы от солнца и непогоды, а также спортивные площадки — в том числе для пожилых людей.

Отдельное пространство займут места для отдыха и камерных выступлений и павильон семейного кафе, в котором можно будет устраивать детские праздники и отдыхать на летней веранде. Кроме того, проект решит проблему парковок.

Верея

В номинации «Малый город» с населением до 20 тысяч жителей победила концепция благоустройства пешеходной зоны в городе Верее Наро-Фоминского городского округа (вторая очередь). Проект затронет центральную часть города: с севера вдоль берега реки Протвы, с запада — до проезда вдоль фасада здания историко-краеведческого музея, с юга проект пройдет к Советской площади, а с востока — до границ территории свободных земель.

При этом на территории собора Рождества Христова не будут проводить какие-либо работы, потому что там запрещено капитальное строительство.

В рамках проекта на участке создадут пространство для прогулок и отдыха, при этом сохранив историческую ценность места. На территории Краеведческого музея появятся летняя терраса и смотровая площадка, а также парковая дорожка с навесами и качелями. У Городища восстановят историческое мощение и здания, а также создадут новые пешеходные дорожки. А на набережной Протвы появятся зоны отдыха с купелями.