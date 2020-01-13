Шесть ножевых и порезанное лицо. Как соперница задумала убить жену депутата в Москве

Несколько дней назад жену муниципального депутата Москвы Светлану Хананашвили подкараулили на улице и попытались убить. Ей порезали лицо и задели внутренние органы. Теперь Светлана Хананашвили в больнице на грани смерти. Следователи и депутат уверены, что покушение устроила влюбленная в него знакомая — директор частной московской школы. Исполнителями стали два ее ученика.

Два покушения

Вечером 9 января неизвестный попытался убить Светлану Хананашвили — супругу муниципального депутата по Академическому району Москвы Михаила Хананашвили. Мужчина напал на Светлану на улице Шверника, когда она возвращалась домой.

«Нанес ей колото-резаные раны. Женщина упала там же на улице Шверника и сразу позвонила мужу. Он выбежал из дома, на улице супругу уже окружили люди, которые вызвали скорую. Женщину доставили в больницу», — сообщили kр.ru в пресс-службе столичного главка полиции.

Один из ударов пришелся в шею, из-за чего Светлана потеряла много крови, находилась на аппарате искусственной вентиляции легких и не могла говорить. Самому депутату нередко угрожали из-за его работы и даже кидали кирпичом в машину. Позднее угрозы начали поступать его жене, затем на нее напали в первый раз — ударили по затылку.

Второе нападение оказалось гораздо серьезнее. Светлана Хананашвили получила шесть ранений. Ей порезали лицо, задели оба легких, печень и артерию. Она потеряла около четырех литров крови и теперь в тяжелом состоянии.

Светлана Хананашвили/«ВКонтакте»

Дело из-за любви

Сначала возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое уже переквалифицировали по статье «Покушение на убийство». Трех подозреваемых задержали. Следователи рассказали, что среди них директор частной столичной школы 1984 года рождения и два ее бывших ученика — девушка и молодой человек.

«В конце 2019 года у подозреваемой 1984 года рождения возник умысел на убийство супруги мужчины, с которым она длительное время состояла в отношениях. 9 января 2020 года вторая подозреваемая 1999 года рождения сообщила мужчине, что потерпевшая направляется домой. Подкараулив женщину, подозреваемый нанес ей не менее шести ударов ножом в область шеи и туловища», — рассказали в пресс-службе.

Михаил Хананашвили рассказал «360», что организатором покушения стала директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова, исполнителями — ее бывшие ученики: студент РЭУ имени Плеханова Николай с подругой Ириной.

«Она была очень сильно влюблена в меня. Вряд ли это финансовый спор или обида за что-то. Я думаю, тогда покушение было бы уже на меня. Это уже второе нападение на супругу — я так понимаю, первое тоже она организовала», — сказал Хананашвили.

Отношения с Масловой он назвал исключительно дружескими и деловыми. Однако чувства женщины, по словам депутата, оказались слишком сильными. И когда он почувствовал, что «идет перегиб», то сократил общение, после чего на его супругу напали впервые.

«Тогда я предполагал, что это связано с моей профессиональной деятельностью, потому что она была оппозиционной активно. А сейчас вот второе нападение. Там были перегибы во взаимоотношениях, периодически странные подарки. К сожалению, я верю в то, что это она», — сказал он.

В то же время источник kp.ru утверждает, что Маслова ранее была любовницей Хананашвили. «Около полугода назад парочка рассталась. Маслова этот разрыв, насколько известно, сильно переживала. И задумала устранить соперницу физически. Вероятно, она надеялась, что после этого Михаил к ней вернется», — рассказал собеседник в правоохранительных органах.

Источник Lеntа.ru добавил, что на допросе Маслова призналась: она не планировала убивать Светлану, а хотела просто напугать.