Шесть лет Крым российский. Что хорошего сделали для полуострова за это время

Ровно шесть лет назад, 18 марта 2014 года, Крым по итогам референдума воссоединился с Россией. «360» рассказывает о пяти главных изменениях, которые произошли на территории полуострова за это время.

Крымский мост

После присоединения Крыма остро встал вопрос о транспортной доступности полуострова. Украина, утратив контроль над территорией, могла изолировать его, перекрыв жизненно важные транспортные пути. Единственным маршрутом, помимо украинских дорог, была Керченская паромная переправа. Однако она была не достаточно эффективна: нередко образовывались очереди, а работа зависела от погодных условий.

19 марта 2014-го Владимир Путин поставил задачу построить автомобильный и железнодорожный мост через Керченский пролив. В феврале 2016 года, после соблюдения всех процедур по проектированию, началось строительство моста. Спустя чуть больше двух лет, 15 мая 2018-го состоялось официальное открытие автодорожного моста. За сутки в обе стороны проехали почти 14 тысяч автомобилей. Стройка железной дороги при этом продолжилась, и 18 декабря 2019-го официально завершилась. 23 декабря президент России запустил по ней движение пассажирских поездов. С 1 июля 2020 года железнодорожное сообщение станет доступно и для грузовых движений.

Железнодорожный мост в длину — 18,1 километра, автомобильный — почти 17. Пропускная способность автотрассы — 40 тысяч машин в сутки. Ожидаемый трафик поездов в первый год — 47 пар. Отмечается, что ремонт мосту не потребуется, как минимум в течение 100 лет.

Турпоток

С каждым годом поток туристов, которые выбирают Крым как место для отдыха, увеличивается. По данным РИА «Новостей», в 2014 году полуостров посетили 3,8 миллиона человек. В 2016 году число отдыхающих увеличилось до 5,57 миллиона. По итогам 2019 года Крым посетили 6,87 миллиона туристов. Отмечается, что более половины из них добрались через Крымский мост.

В 2019 году на реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» до 2022 года из бюджета выделили 309,5 миллиарда рублей.

Источник фото: РИА «Новости»

Помощь пенсионерам

После воссоединения Крыма с Россией не сразу было введено российское пенсионное законодательство. Украинские пенсии выплачивались с использованием повышенного коэффициента 3,8. По указу президента РФ размер пенсий повышался в три этапа. С апреля 2014 по июль выплаты увеличивались на 25%. Это существенно сказалось на благополучии жителей, ведь цены долгое время оставались украинскими.

С 2015 года пенсия пересчитывалась уже по российской системе. Однако, если при пересчете российская выплата оказалась меньше, пенсионеру сохраняли размер пособия. В 2020 Пенсионный фонд России сообщил о том, что пенсии крымских пенсионеров проиндексируются. Средний размер будет составлять 16,5 тысячи рублей.

Вода для крымчан

Водоснабжение Крыма пресной водой стало наиболее актуальной проблемой после осенней засухи 2019 года. Ранее до 85% воды на полуостров подавала Украина. После референдума Киев перекрыл жителям Крымского региона вентили.

Сейчас правительство Крыма проводит конкурс на проектирование резервных систем водоснабжения. Помимо этого, в качестве одного из возможных решений эксперты называют исследование подземных вод полуострова.

Северо-Крымский водоканал в Крыму. Источник фото: РИА «Новости»

Энергетическая независимость

В марте 2019 на полуострове заработали Балаклавская и Таврическая тепловые электростанции. Запуск ТЭС позволил покрыть потребности крымчан в системе электроснабжения. До воссоединения Крыма с Россией электроэнергия поставлялась с Украины. Своих энергомощностей на полуострове практически не было.

Теплостанция под Севастополем была построена за рекордные 3,5 года. Новые станции экологичны и экономичны, они построены с учетом особенностей местного ландшафта.