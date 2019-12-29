«Шерлок Холмс» вместо учебников. Пользователи Twitter назвали книги, которые помогли им сдать экзамены

Пользователи Twitter развернули масштабное обсуждение литературы. Ведь, как оказалось, художественные произведения иногда прекрасно заменяют учебники, лекции и даже помогают сдать экзамены и зачеты. Все потому, что информации, которую читатель может почерпнуть из романа или рассказа, вполне достаточно, чтобы без проблем справиться с заданием по самым различным дисциплинам, начиная с истории и заканчивая генетикой и криминалистикой. О том, какие книги, по рекомендациям пользователей, приносят не только удовольствие от чтения, но и реальную пользу в учебе — в материале «360».

Масштабная дискуссия началась, как всегда, с одного поста. Пользовательница Twitter под ником _tomato_hater рассказала о своей подруге, которая успешно сдала экзамен по античной истории, прочитав не учебники и лекции, а серию фантастических романов Рика Риордана про Перси Джексона.

Источник фото: Twitter

В своей публикации девушка попросила пользователей назвать ей хоть одного автора, с книгами которого можно повторить тоже самое, и ответы не заставили себя ждать. Как оказалось, многим школьникам и студентам в учебе действительно помогали художественные книги, песни и даже видеоигры.

Первое, что отметили пользователи, это истории о юном волшебнике Гарри Поттере. Как оказалось, многим пользователям книги Джоан Роулинг помогают писать сочинения и даже сдавать философию. Также, по опыту пользователей, помогают в этих дисциплинах «Властелин колец» и «Хоббит».

Дальше последовали рекомендации книг, которые помогают в сдаче таких дисциплин, как история, физика, химия и биология.

Но некоторым учащимся перед экзаменами пришли на помощь не шедевры мировой литературы, а фанфики и мультфильмы. Пользователи также вспомнили книги современного автора Дэна Брауна. Его произведения многим помогли в зачетах по истории, архитектуре и даже математике. А кому-то помогли в учебе не книги, а кино. Например, просмотры эпизодов «Звездных войн».

Отдельно пользователи отметили серию книг про знаменитого детектива Шерлока Холмса. По произведениям сэра Артура Конан Дойля пользователи узнавали не только историю, но и некоторые основы криминалистики.

Но если вы не любитель проводить вечера за чтением книг, а на носу экзамен по истории, то отчаиваться не надо. Ведь почерпнуть знания можно даже и из видеоигр.

Знания, безусловно, играют определяющую роль в жизни, а узнать что-то полезное, по словам пользователей Twitter, можно из самой различной литературы. А найти интересную книгу теперь можно даже в автобусе (и интернет для этого не нужен). Так, в Московской области стартовала акция «Читающий транспорт». 200 брендированных автобусов с красной наклейкой, на которых написано название акции, уже вышло на свои маршруты, после Нового года к ним добавится еще 400. В течение года 600 брендированных автобусов будут ездить по всему Подмосковью.

В этих автобусах находятся специальные карманы, в которых лежат книжки из городских библиотек. Пассажиры могут понравившуюся книгу забрать с собой домой и дочитать, или оставить в следующем автобусе. В этих же карманах они найдут рассказы о самих библиотеках.