    29 декабря 2019, 05:00

    «Шерлок Холмс» вместо учебников. Пользователи Twitter назвали книги, которые помогли им сдать экзамены

    Валерия Шафирко

    Пользователи Twitter развернули масштабное обсуждение литературы. Ведь, как оказалось, художественные произведения иногда прекрасно заменяют учебники, лекции и даже помогают сдать экзамены и зачеты. Все потому, что информации, которую читатель может почерпнуть из романа или рассказа, вполне достаточно, чтобы без проблем справиться с заданием по самым различным дисциплинам, начиная с истории и заканчивая генетикой и криминалистикой. О том, какие книги, по рекомендациям пользователей, приносят не только удовольствие от чтения, но и реальную пользу в учебе — в материале «360».

    Масштабная дискуссия началась, как всегда, с одного поста. Пользовательница Twitter под ником _tomato_hater рассказала о своей подруге, которая успешно сдала экзамен по античной истории, прочитав не учебники и лекции, а серию фантастических романов Рика Риордана про Перси Джексона.

    «Шерлок Холмс» вместо учебников. Пользователи Twitter назвали книги, которые помогли им сдать экзамены | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    В своей публикации девушка попросила пользователей назвать ей хоть одного автора, с книгами которого можно повторить тоже самое, и ответы не заставили себя ждать. Как оказалось, многим школьникам и студентам в учебе действительно помогали художественные книги, песни и даже видеоигры.

    Первое, что отметили пользователи, это истории о юном волшебнике Гарри Поттере. Как оказалось, многим пользователям книги Джоан Роулинг помогают писать сочинения и даже сдавать философию. Также, по опыту пользователей, помогают в этих дисциплинах «Властелин колец» и «Хоббит».

    Дальше последовали рекомендации книг, которые помогают в сдаче таких дисциплин, как история, физика, химия и биология.

    Но некоторым учащимся перед экзаменами пришли на помощь не шедевры мировой литературы, а фанфики и мультфильмы. Пользователи также вспомнили книги современного автора Дэна Брауна. Его произведения многим помогли в зачетах по истории, архитектуре и даже математике. А кому-то помогли в учебе не книги, а кино. Например, просмотры эпизодов «Звездных войн».

    Отдельно пользователи отметили серию книг про знаменитого детектива Шерлока Холмса. По произведениям сэра Артура Конан Дойля пользователи узнавали не только историю, но и некоторые основы криминалистики.

    Но если вы не любитель проводить вечера за чтением книг, а на носу экзамен по истории, то отчаиваться не надо. Ведь почерпнуть знания можно даже и из видеоигр.

    Знания, безусловно, играют определяющую роль в жизни, а узнать что-то полезное, по словам пользователей Twitter, можно из самой различной литературы. А найти интересную книгу теперь можно даже в автобусе (и интернет для этого не нужен). Так, в Московской области стартовала акция «Читающий транспорт». 200 брендированных автобусов с красной наклейкой, на которых написано название акции, уже вышло на свои маршруты, после Нового года к ним добавится еще 400. В течение года 600 брендированных автобусов будут ездить по всему Подмосковью.

    В этих автобусах находятся специальные карманы, в которых лежат книжки из городских библиотек. Пассажиры могут понравившуюся книгу забрать с собой домой и дочитать, или оставить в следующем автобусе. В этих же карманах они найдут рассказы о самих библиотеках.