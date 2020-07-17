Шереметьевский бунт. Главное о забастовке строителей на взлетно-посадочной полосе

В московском аэропорту Шереметьево рабочие устроили забастовку. Они требовали, чтобы им заплатили обещанные сверхурочные. Теперь в денежном вопросе разбираются прокуратура и Следственный комитет.

Более 100 мигрантов, трудящихся на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, собрались на стройплощадке и требовали обещанных сверхурочных. Они ремонтировали полосу у терминала В.

Старший помощник главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сказала «360», что следователи начали проверку, чтобы узнать, действительно ли руководство не платило рабочим.

На место приехал руководитель прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, чтобы побеседовать со строителями.

В Шереметьево назвали забастовку «внутренним делом» подрядчика. При этом на территории находятся правоохранительные органы, которые контролируют ситуацию.

«В настоящее время ситуация на строительной площадке взлетно-посадочной полосы 1 (ВПП-1) находится под полным контролем руководства аэропорта и подрядчика по реконструкции ВПП-1 компании „Энергострой“. АО „МАШ“, в качестве заказчика строительства, полностью и в срок выполняет все взятые на себя обязательства», — сказал начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис.

«Энергострой» является подрядчиком по реконструкции ВВП-1 — места, где взбунтовались рабочие.

По информации «Интерфакса», Шереметьево выбрал «Энергострой» в качестве подрядчика в ноябре 2019 года. Стоимость контракта составила 8,22 миллиарда рублей, а максимальная цена по конкурсу достигала 8,286 миллиарда. На контракт претендовало ООО «Трансстроймеханизация», строившее третью взлетно-посадочную полосу.

Подрядчику нужно реконструировать саму ВВП-1 и несколько рулежных дорожек, построить две скоростные дороги, оснастить полосы новым светосигнальным оборудованием и системой оповещения об образовании гололеда. Работы должны закончиться, согласно плану, до декабря 2020 года.

Сегодня протестовали и строители в Санкт-Петербурге. Рабочие небоскреба общественно-делового комплекса «Лахта Центр» устроили забастовку, заявив, что руководство им не платит. В акции участвовали примерно 500 человек. В пресс-службе генподрядчика отметили, что рабочие требуют довыплаты и выступают против увольнения. Однако строительство подходит к концу и расставание со строителями — вполне логичный процесс.