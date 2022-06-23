Умер экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Его называют основателем российской поп-музыки, первым поп-идолом отечественной эстрады. Даже с годами певец был интересен публике. Критики считают, что секрет его популярности в искренности и простоте песен.

Умер Юрий Шатунов

Ночью на 49-м году жизни умер певец Юрий Шатунов. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что экс-лидер «Ласкового мая» скончался из-за острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. По словам врача, Шатунова привезли в состоянии клинической смерти. Медики боролись за его жизнь полтора часа, но так и не смогли спасти.

Мать певца также умерла от сердечной недостаточности. Одиннадцатилетний подросток год бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области, пока не попал в детский дом поселка Акбулак, а после — в школу-интернат № 2 Оренбурга. Там Шатунов попал в кружок художественной самодеятельности. Его руководитель Сергей Кузнецов собрал из мальчишек-воспитанников группу «Ласковый май». Через пару лет кассету с их записью случайно услышал менеджер группы «Мираж» Андрей Разин.

Ниша пубертатной лирики давно и отчаянно пустовала. Даже самые экзальтированные девицы понимали, что мушкетер Михаил Боярский уже совсем не юноша. И вдруг появился мальчишка, который звонким голосом запел о подростковой любви. Простой, но запоминающийся мотив, немудреный текст и симпатичное лицо на обложке кассеты. Это было как внезапный взрыв сказочного фейерверка в долгой и абсолютной темноте. Ничего подобного просто не было.

Поклонницы писали письма и били операторов

Секрет популярности Юрия Шатунова пытались разгадать многие, хотя все ответы лежат на поверхности. «Ласковый май» появился в те времена, когда на эстраде вечным памятником КПСС витал Иосиф Кобзон, комсомол славил Лев Лещенко, а с лирикой выступала Валентина Толкунова. Самыми андеграундными исполнителями были Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и Николай Гнатюк. Увидеть по телевизору кого-то моложе, да еще и без песен о партии или Родине, было немыслимо.

Неудивительно, что с появлением «Ласкового мая» СССР на три года охватила лихорадка. Когда сарафанное радио донесло, что Шатунов — детдомовец, это стало практически приговором к народной любви. Внезапно оказалось, что банальность рифм «розы-морозы» никого не волнует, а простые аккорды даже плюс — легко подобрать на гитаре. В парикмахерских мальчиков стригли «под Шатунова», а девочки мечтали о том, что однажды на концерте певец их заметит или ответит на их письма.

Источник фото: официальный сайт Юрия Шатунова

«Для меня это моя молодость. Когда я была девушкой юной — лет 12-13 лет, сходила с ума по „Ласковому маю“, как и вся наша большая страна. Это было такое суперъявление. Помню, ходила на концерты „Ласкового мая“ в „Лужниках“, прорывалась к сцене, кричала: „Юра, я здесь!“», — вспоминала солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич.

В это время по стране ездила вереница двойников «Ласкового мая» и пели под фонограмму — это была идея Андрея Разина, который понимал, что энергии подростков может не хватить на слишком большой гастрольный тур. При этом настоящий состав иногда давал по восемь концертов в день, а в зимние каникулы с 28 декабря 1989 года по 10 января 1990 года настоящая группа дала 13 сольных аншлаговых концертов в «Олимпийском».

Когда в 1991 году Шатунов эмигрировал в Германию, стало понятно, что именно сирота из Башкирии обеспечивал группе популярность. Команда распалась. Зато когда уже взрослый Шатунов появился в России с сольными выступлениями, он снова оказался востребован, хоть и не так, как это было в начале карьеры. Поклонницы все так же рвались на концерты, а особенно гневные даже били операторов, когда они закрывали обзор кумира.

Искренность Шатунова покорила СССР

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с «360» выделил два аспекта секрета успеха Юрия Шатунова и группы «Ласковый май». Первое — идеально созданный образ такого скромного мальчика, обделенного судьбой. Этот образ читался и не был игрой. Теперь, когда все подробности биографии Шатунова известны, даже скептики могут убедиться, что на самом деле он таким и был. Это была не игра на сцене, а реальные эмоции: он транслировал зрителям то, что действительно чувствовал.

С этим согласилась и Лолита Милявская. Она отметила, что поначалу творчество «Ласкового мая» терпеть не могла — певица считала, что на сцену должны выходить исключительно образованные люди. Но со временем поняла, что людей куда больше профессионального мастерства подкупает неподдельная искренность. Именно это и обеспечит «Белым розам» страницу в историю поп-музыки и в караоке.

«Второй момент — это, конечно, талантливо подобранный репертуар, который максимально раскрывает и подчеркивает образ. Простые мелодии и тексты, слезливая вокальная манера, вызывающая жалость у слушателей. Есть такой нюанс: механизм успехов в шоу-бизнесе начинает вот срабатывать только тогда, когда все составляющие на месте работают как часы. Если какой-то элемент отсутствует или плохо сработает, это уже не идеальный результат — зрителей не проведешь», — пояснил Бабичев.

Поп-идол и новатор

Критик подчеркнул, что Шатунов стал одним из символов своего времени — конца восьмидесятых и начала девяностых годов. Певец стал первым настоящим поп-идолом молодежи. С появлением Шатунова и проекта «Ласковый май» представители шоу-бизнеса, другие конкуренты, коллеги увидели, что такое по-настоящему быть успешным и как на этом можно заработать.

«Мне кажется, серьезные дела стали твориться в нашем шоу-бизнесе именно после появления этого коллектива. Только после там была группа „На-На“ Бари Алибасова, который, в принципе, использовал точно такие же механизмы раскрутки, организации концертов, туров и так далее. Поэтому, конечно, „Ласковый май“ во многом новаторы — ребята, которые многого достигли как в бизнесе, так и в шоу», — сказал Бабичев.

По его мнению, на здоровье певца сильно сказались судебные разбирательства с Андреем Разиным. Ведь любой конфликт отнимает какую-то частичку человека, а творческая личность переживает это еще острее. Тем более что эти тяжбы длились не один год, и хотя в конце жизни правда восторжествовала и права на песни вернулись, сам Юрий порадоваться этому уже не успел.

Неизвестно, сколько еще будут звучать в эфире «Белые розы» или «Розовый вечер», — тут многое зависит от музыкальных менеджеров, режиссеров программ, отметил музыкальный критик Сергей Соседов. Однако он выразил уверенность, что еще 30-40 лет как минимум люди, конечно, будут помнить песни Юрия Шатунова.