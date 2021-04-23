Дольщики ЖК «Героев» в Балашихе увидели ролик из своей новостройки — на нем рабочий раскачивал фасад здания. Люди запаниковали, но уже к вечеру застройщик прислал второе видео, где никаких проблем видно не было. Многие не поверили в такую легкую победу: стена дома на втором видео выглядела иначе. В итоге рабочий признался, что дом был недостроен и он просто решил пошутить.

Дом с «шатающейся» стеной

В общедомовых чатах дольщиков ЖК «Героев» в Железнодорожном районе Балашихи 22 апреля началась паника. Будущие жильцы узнали свой дом в ролике, который в TikTok выложил строитель-альпинист. Мужчина буквально двигал стену дома. По его словам, кладка шаталась одним пальцем — «если чуть сильно дернуть, она падает».

«На обращения участников в ответ строительная компания признала, что имели место нарушения и якобы они устранены, и скинула подтверждающее видео (прилагаю) сомнительного содержания, не позволяющее судить об устранении выявленных недостатков», — написал один из дольщиков.

Аналогичные заявления с просьбами провести проверку подали и другие жители в приемную Министерства строительства.

Многие отметили, что на ответном видео от застройщика стена выглядит по-другому. В частности, стык над кирпичной кладкой, где был виден шатающийся кирпич и полоска уплотнителя, теперь оказались заделаны. Из-за этого люди предположили, что застройщик решил схитрить и снял «опровержение» на другом этаже, а то и вовсе на другом объекте.

Это опасно?

Заслуженный строитель РФ, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, завкафедрой технологии и организации строительного производства МГСУ Азарий Лапидус согласился прокомментировать различия на двух записях для «360». Он отметил, что фасад на втором видео отличается от первого.

«В первом ролике мы видим утеплитель, который выпирает над отделочным кирпичом, во втором он полностью замоноличен. То есть они просто переделали этот узел, это явно. Здесь и без профессионального эксперта видно, что если это один и тот же фрагмент, то он после ремонта», — объяснил Лапидус.

Одному из активных дольщиков застройщик ответил: проблема заключалась в том, что «при монтаже окна повредили гибкие связи между внутренней и наружной верстой». В компании уверяли дольщиков в том, что исправили проблему почти сразу — ответ на жалобы пришел в тот же день.

Азарий Лапидус указал на темный цвет материала, которым заделывали шов, — это признак того, что недоработку исправляли незадолго до съемки.

«Судя по всему, это трехслойный вентилируемый фасад, где есть несущий слой, утеплитель и отделочный слой, который вид этому зданию придает. Он играет роль отделочного слоя — он не несущий. Вся опасность заключается в том, что он может просто на голову упасть, а с конструкцией ничего не случится», — заключил он.

Компания-застройщик «Главстрой» заявила, что провела проверку по факту многочисленных обращений обеспокоенных дольщиков. А в Главгосстройнадзоре сообщили «360», что уже направили в Балашихинскую городскую прокуратуру заявление «о согласовании внеплановой выездной проверки».

Опасная шутка

Однако до серьезных проблем дойти ситуация не успела: автор первого ролика в том же TikTok признался, что всего лишь пошутил. Первый ролик он удалил вскоре после публикации, потому что люди начали нервничать, в том числе писать и ему.

«Я удалил, потому что это до конца не достроено было. Все переживают. Вот полностью достроили. Теперь не шатается никак. Так что не переживайте, все нормально», — сказал он.

Он объяснил, как именно «шатал» стену: бил по ней ногой, а снимал таким образом, чтобы казалось, будто он двигает ее одним пальцем.

«Выяснилось, что строитель, заснявший видео, двигал еще не закрепленный фасад в районе окна. Позже автор видео снял и второй ролик, в котором признается, что стена была на момент съемки видео еще не закреплена, а сейчас поводов переживать нет», — добавили в «Главстрое».

Руководитель строительства Дмитрий Степанов объяснил «360», что альпинист, выложивший видео, как раз и должен был заделывать горизонтальные швы. Он добавил, что говорил со строителем — тот сам не ожидал подобного резонанса. Он якобы отправил видео друзьям, а появление ролика в соцсетях стало для него неприятным сюрпризом.

По заявлению самого строителя, его не уволили, так как он «официально не устроен», а берет заказы сам. Застройщик также заявил, что в Главстройнадзоре подтвердили: фасадная стена все же была укреплена.

«Сейчас работы по строительству дома идут в штатном режиме, без нарушения сроков. Также вопрос по инциденту с видео находится на контроле у Главгосстройнадзора и других компетентных органов. Официальное заключение обязательно будет оглашено после проверки комиссией», — заключили в «Главстрое».