Шарий прочь. Украина пытается дотянуться до ненавистного блогера

СБУ сообщила о задержании блогера Анатолия Шария в Испании. Украина требует его экстрадиции по обвинению в госизмене — за высказывания против киевского режима и пророссийскую позицию в контексте спецоперации. Однажды Шарию уже удалось избежать принудительного возвращения на родину благодаря гражданству в ЕС и статусу политического беженца. Но в этот раз все может быть иначе.

Задержание Шария

Утром 5 мая в СМИ появилась информация о том, что украинского блогера Анатолия Шария, выступающего против киевской власти, задержали в Испании. Его адвокат Сталина Гуревич не смогла подтвердить или опровергнуть эти сообщения.

Однако испанская газета El Diario подтвердила, что Шария задержали «на основании международного ордера на арест» в Таррагоне. Издание напомнило, что у Испании и Украины есть соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью. Испанское издание El Mundo сообщило, что операция по задержанию Анатолия Шария готовилась в течение нескольких недель.

По данным военкора Александра Коца, СБУ сообщила, что испанские силовики задержали Шария 4 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Однако в соцсетях блогера в этот день все еще выходили публикации. А 5 мая, после сообщений о задержании, в его Telegram-канале появился репост записи супруги Шария Ольги.

Ранее проукраинский Telegram-канал «Легитимный» сообщил, что Анатолия Шария не задержали, а «вызвали на „общение“», о чем уведомили украинский МИД.

«Наш офис президента вечно любит поднять шумиху на ровном месте, создав иллюзию победы, отвлекая массы от насущных проблем (возможно, надвигающейся зрады или сдачи некой территории). Хотя Шарий поддерживает Украину, он выступает против власти, что, конечно, не вписывается в новую реальность „Зе-Украины“», — сказано в публикации.

Позднее стало известно, что Анатолия Шария отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщила глава Европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова в своем Теlеgrаm-канале. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил бывший народный депутат Украины Илья Кива.

Блогер сможет вернуться из Мадрида в Каталонию, где он живет. Под мерой пресечения Шарий будет ждать решения испанских властей о его экстрадиции на Украину. В Telegram-канале блогера уже начали появляться новые публикации.

За что задержали Анатолия Шария?

Александр Коц сообщил, что Анатолия Шария задержали в результате «многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей». На родине блогера обвиняют в государственной измене, а также в «противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере». Украинские силовики предполагают, что блогер мог действовать по заказу иностранных структур.

По данным СБУ, против Шария на Украине также возбудили уголовное дело «о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков». Telegram-канал Baza со ссылкой на СБУ сообщил, что блогера якобы экстрадируют в течение ближайших недель.

Политолог Никита Донцов в разговоре с «360» подчеркнул, что задержание Шария — очередной этап борьбы Украины за информационное пространство. И если киевским властям удастся добиться экстрадиции, это будет иметь мощный пропагандистский эффект.

На Украине, по мнению Донцова, методично и последовательно уничтожается свобода слова, а несогласные с киевской пропагандой блогеры и журналисты подвергаются жестким гонениям. Это и случилось с Анатолием Шарием.

«Украинская сторона активно генерирует огромное количество фейков, и все, кто эти фейки разоблачает, автоматически становятся врагами украинского режима. Шарий неоднократно акцентировал внимание своей аудитории на том, что существуют такие фейки, что надо критически мыслить, подвергать сомнению любую информацию, пытаться ее перепроверить», — объяснил Донцов.

Кто такой Анатолий Шарий?

Анатолий Шарий — популярный украинский блогер и журналист. Его новостной ресурс, как и YouTube-канал на 2,95 миллиона подписчиков, заблокирован на территории Украины.

Он критиковал как действия бывшего президента Украины Петра Порошенко, так и нынешнюю киевскую власть в лице Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Блогер неоднократно обращал внимание на то, что Зеленский не исполнял свои предвыборные обещания, а также что нынешний президент действует по указке США, употребляет наркотики и проводит нацистскую политику.

Шарий уехал с Украины еще в 2012 году. В 2011 году, по информации украинских СМИ, блогер жаловался на прослушку его телефона и постоянную слежку. Также на него было совершено покушение — неизвестные обстреляли автомобиль блогера. Однако украинские силовики решили, что он сам инсценировал нападение, и даже завели на Шария уголовное дело.

Блогер связывал нападение и решение суда со своей журналистской деятельностью — тогда он выпустил серию расследований о связи киевской милиции с местным наркобизнесом.

«Сотрудники прокуратуры поставили меня в известность, что все решено, мне дадут пять или семь лет и в тюрьме я проживу не более недели. Они предлагали мне отсрочить решение, заплатить порядка 30 тысяч долларов», — рассказывал Шарий украинскому изданию «Новый день».

В 2012 году Шарий получил статус политического беженца в Литве, однако в 2015-м в стране начали процедуру отмены этого решения — после того, как блогера объявили в розыск на Украине. Процесс завершился в январе 2022 года.

В 2013 году, по данным украинского сайта kp.ua, Анатолия Шария уже арестовывал Интерпол по запросу киевских властей — в Нидерландах. Однако суд отказал в экстрадиции блогера.

«Стоит отметить, что Шарий живет за пределами Украины уже более 10 лет, он уехал за два года до Майдана 2014 года и получил статус политического беженца в Европе. Но мы видим, что в Европе с изменением конъюнктуры готовы выдать даже тех, кто получил у них политическое убежище», — заключил Никита Донцов.