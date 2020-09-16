Шакил О’Нил танцует под трек российского рэпера. Песня Моргенштерна стала хитом в TikTok

Знаменитый баскетболист Шакил О’Нил станцевал в TikTok под песню российского рэпера Моргенштерна. Вслед за ним это сделали сотни зарубежных блогеров. Так появился целый флешмоб с хештегом #theslang под песню Ice.

Шакил О’Нил снял вместе с сыном видео для TikTok и невольно сделал вирусной песню кумира российской молодежи Моргенштерна. В ролике отец с сыном исполняют незамысловатый танец, дрыгая ногами и руками, смотрят в камеру и улыбаются. Все это под песню Ice Моргенштерна.

Видео набрало более миллиона лайков и больше пяти с половиной миллионов просмотров.

Зарубежному сегменту TikTok настолько понравилась песня и незамысловатый танец, что пользователи решили запустить флешмоб с хештегом #theslang (переводится как сленг — прим. ред.). Почему выбрали именно такое название, непонятно. Под тегом, который появился не сразу, можно найти сотни видеороликов. В сумме у них более шести миллионов просмотров.

А вот под самой песней Моргенштерна уже записано почти 90 тысяч роликов. Эта цифра с каждым часом растет.

Скорее всего, песня привлекла внимание из-за запоминающегося бита и абсолютно неразборчивых слов. Иностранный пользователь только четко слышит слово ice (лед — прим. ред.), а дальше набор непонятных звуков. При этом многие пользователи все равно пытаются подпевать песне, а при слове ice некоторые показывают лед в кадре.

Российский рэпер начинал свою карьеру с видеоблога на Youtubе. За последние пару лет из обычного блогера он превратился в одного из самых популярных рэперов в стране.

Его песня Ice собрала 22 миллиона просмотров на YouTube, а клип «Новый Мерин» — 78 миллионов. Хит Cadillac, записанный вместе с рэпером Элджеем, стал хитом у молодежи. Строчка «делать деньги, делать деньги, делать деньги…» надолго засела в головах многих, кто его никогда не слушал.

Моргенштерн в свои 22 года создал себе образ эпатажного бунтаря, который делает что хочет. Сначала он носил дреды, потом забил лицо татуировками, а недавно получил премию «Женщина года» от журнала Moda Tropical. И если старшему поколению могут не нравиться тексты его песен, молодежь готова заслушивать Моргенштерна до дыр.

Рэпер на свою популярность в TikTok отреагировал в историях в Instagram. Он поделился тегом, по которому можно найти все видео, и написал, что «все только начинается». Моргенштерн также выложил видео некоторых тиктоков. Оказалось, что под его песню сняли видео в Мексике, США, Испании, Италии, Канаде, Бразилии и даже Таиланде.

Это, кстати, не первый раз, когда российская песня становится популярной у иностранных пользователей. Ранее вторую жизнь в TikTok обрела песенка из российской рекламы медовых шариков. Под нее иностранцы снимали видео о любви к хлебу.