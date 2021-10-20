Новые меры поддержки бизнеса как шанс выжить. Это сработает?

Потери бизнеса от введения нерабочих дней в ноябре за две недели составят около 60 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В связи с этим он предложил ввести новые меры поддержки бизнеса, которые уже одобрил Владимир Путин. Это поможет организациям выжить.

Новые меры поддержки бизнеса

В первую очередь, Белоусов предложил организовать единовременную выплату в пострадавших отраслях, где в основном представлены предприятия малого и среднего бизнеса. Объем гранта — один МРОТ на одного занятого. На это потребуется порядка 27 млрд рублей. Эта мера охватит порядка двух миллионов человек.

«Это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — отметил первый вице-премьер.

Техническая схема подобной выплаты уже отработана: ее опробовали весной прошлого года. Чтобы получить грант, организациям нужно будет подать заявление. Сбор заявок дистанционно будет вести Федеральная налоговая служба.

Прием заявок Белоусов предложил организовать с 1 ноября по 15 декабря. Выплаты планируется выдавать с 15 ноября по 31 декабря. Получить их можно будет через восемь рабочих дней после подачи заявления. Рассчитывать на них могут предприниматели, работающие в таких отраслях, как спорт, гостиничный бизнес, общепит, допобразование, бытовые услуги, культура, организация досуга и развлечений, а также в некоторых других.

Также Белоусов предложил возобновить предоставление бизнесу дешевых кредитов с большой рассрочкой. Их будут выдавать с условием сохранения численности штата.

«С помощью грантов мы закроем прежде всего выплату средств на зарплаты, но предприятия в наиболее пострадавших отраслях, которые столкнулись с падением выручки на 25–30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности, в том числе, прежде всего, для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее», — пояснил Белоусов.

Предельный объем кредита составит один МРОТ, помноженный на 12 месяцев. Полгода организация сможет не платить по кредиту. После этого 12 месяцев предприятие будет погашать его равными долями по льготной ставке — 3% годовых. Эта мера охватит 1,2 миллиона человек.

Поддержка государства как шанс выжить

Если к указанным мерам относиться к неотложной помощи бизнесу в сложившейся ситуации, то это, конечно, позитивные меры. Об этом «360» рассказал проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

«Но введение локдауна не значит, что тот объем, который потеряет экономика, будет равномерен объему средств, которые выделят на эти гранты. В прошлом году после объявления локдауна люди теряли в заработной плате — в два, в три раза. Естественно, минимальный размер заработной платы, который составляет 13 тысяч с небольшим, значимая помощь, но не та, которая могла бы удовлетворить людей», — пояснил Сафонов.

Схожее мнение мнение высказал «360» и аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. По его словам, любые меры поддержки предпринимателями на данный момент будут восприняты как благо. Ведь они сейчас оказались в незавидном положении.

«Власти постараются по возможности поддержать и малый, и средний бизнес. Эта сфера в основном попадает под удар и страдает от введения ограничений. Если власти действительно обещают помочь, это много значит. В противном случае предприниматели будут вынуждены лишить большую часть сотрудников зарплаты. <…> Большинство сейчас схватились за голову, как будут выживать», — отметил Коренев.

Льготные кредиты и помощь такого рода — шанс для бизнесменов выжить, пояснил аналитик. В противном случае их ждет нерадостная участь.