Шаман-рептилоид и ясновидящая. Норвежская принцесса выйдет замуж за афериста из США

Принцесса Норвегии Марта Луиза выйдет замуж за шамана-афроамериканца Дюрека Верретта. Такой союз — шок для европейской публики. Правда, 50-летняя наследница норвежского престола не в первый раз удивляет общественность своей личной жизнью. «360» собрал, что известно о необычной паре.

Кто такой Дюрек Верретт?

Дюрек Верретт, урожденный Дерек Давид Верретт, называет себя шаманом, магом, доктором-ведьмаком. По значимости он сравнивает себя с Нельсоном Манделой и Мартином Лютером Кингом, а также утверждает, что является шаманом в шестом поколении, имеет норвежско-индийское происхождение по материнской линии и гаитянское по отцовской.

Учился Верретт, по его же заявлениям, у своей бабушки-шаманки и некой Сюзанны фон Радич, именующей себя хорватской принцессой, хотя страна уже давно является республикой.

Верретт утверждает, что может «соединиться с вашим духом, чтобы облегчить такие симптомы, как зависимость, депрессия, тревога, а также физические недуги и травмы».

Слева: «Система настроена на то, чтобы держать нас в режиме выживания, потому что сознание выживания кормит темноту».

Справа: «Жизнь должна быть легкой, но иногда нам необходимо, чтобы это было сложно понять».

Рекламируя себя, Верретт заявляет, что работает со звездами Голливуда, известными музыкантами, руководителями крупных корпораций и другими знаменитостями. При этом в 2021 году шаман заявлял, что он вовсе не человек, а «гибрид рептилии и Андромеды». Его вид якобы пришел на Землю, чтобы освободить человечество.

«Рептилии здесь, чтобы помочь человечеству найти истинное освобождение»

До того, как стать шаманом и целителем, Верретт пытался построить карьеру актера и фотомодели, хотя заявлял, что «был избран в возрасте пяти лет». Он также утверждал, что работал в медицинском центре Шамир в Израиле, однако в самой клинике это отрицали.

Коуч-аферист или мудрец и целитель?

В Европе Верретта называют обыкновенным аферистом и мошенником. Его практики часто подвергают сомнению, а высказывания и тренинги высмеивают и называют бредом сумасшедшего. Именно так о Верретте высказалось норвежское издание Dagbladet.

Например, в книге «Взлом духов: шаманские ключи к восстановлению личной силы, преобразованию себя и освещению мира» в числе прочего он писал, что случайные половые связи привлекают подземных духов, которые оставляют отпечатки на внутренней стороне женских половых органов. Верретт оказывает услуги по очищению в таких случаях.

Слева: «Секс соединяет нас с нашей внутренней святостью, внутренним благополучием, нашей молодостью и жизненной силой».

Справа: «Слово „работа“ — это матричное слово, закодированное частотами сопротивления, оно вызывает идею рабства в человеческом сосуде».

Там же заявлял, что химиотерапия якобы не помогает в лечении рака, а лишь является способом врачей заработать. Сам он якобы может исцелить от лейкемии и других смертельных заболеваний — с помощью шаманских техник. Об этом он рассказывал исландскому изданию Vantru.

Кроме того, Верретт утверждал, что может менять структуру атомов и буквально сокращать возраст человека, писало издание Norway Today.

За подобные процедуры шаман берет приличные суммы денег. Полтора часа «групповой целебной сессии» с шаманом Дюреком стоит 750 долларов (45,5 тысячи рублей), а час личного приема — 1,5 тысячи долларов (более 90 тысяч рублей).

Слева: «Вопреки популярному мнению, в шаманизме не существует „психических расстройств“».

Справа: «Мы пришли на землю не для того, чтобы баловать себя роскошью каждую минуту каждого дня».

Всего за 222 доллара (около 13,5 тысячи рублей) шаман продает «оптимизатор духа» — небольшой медальон, который должен «заряжать энергией еду и напитки», «очищать энергетические застои», а также защищать от негатива и гармонизировать пространство. На сайте шамана можно купить и другие товары, например, голубые солнцезащитные очки, инфракрасное одеяло для сауны, велотренажер, косметику, БАД и даже «живую воду».

Темное прошлое

Новый избранник норвежской принцессы год отсидел в тюрьме в США. Как писало немецкое издание Bunte, в 17 лет Верретта арестовали за поджог. Будущий шаман тогда устроил вечеринку в доме, который показался ему заброшенным. В разгар веселья, по его словам, появились пожилые люди, которые якобы написали спиртом свои имена на ковре и подожгли его. В итоге дом выгорел почти полностью.

Верретт заявлял, что не был причастен к пожару, однако взял всю вину на себя, увидев хозяев дома. Свой поступок он объяснил тем, что «у него была нечистая совесть».

Слева: «Прощение — это ментальная ловушка, которая держит нас в энергетическом лимбе. Оно бессмысленно».

Справа: «Когда вы терзаете себя, чтобы добиться прогресса в своей жизни, вы становитесь жестоким душегубом для себя и всех вокруг».

В колонии для несовершеннолетних, как признавался Верретт, ему приходилось нелегко — сокамерник издевался над ним, а когда шаман решил ответить, его посадили в одиночную камеру. При этом, по словам Верретта, у него была клаустрофобия, так что в какой-то момент он даже пытался покончить с собой, но его скрутили в смирительную рубашку.

Из пяти лет, присужденных Верретту за сожженный дом, он отсидел лишь год. Его освободили условно-досрочно за хорошее поведение.

Трудности семейной жизни шамана

До брака с принцессой Верретт уже был женат на гражданке Чехии, с которой он жил в Лос-Анджелесе. Однако спустя некоторое время шаман заявил иммиграционным властям, что его супруга находится в США нелегально. Ее арестовали и депортировали. На следующий год они развелись и Верретт заявлял, что бывшая жена эксплуатировала его.

Слева: «Звезды не могут гореть без темноты. Темнота — это усилитель света, который уже существует».

Справа: «Паразиты подземного мира связывают нас с неблагополучными людьми, энергиями и ситуациями, которые являются вибрационным соответствием для разлада, привлекающего духов-паразитов».

Позднее у шамана был восьмилетний роман с мужчиной — они даже собирались сыграть свадьбу, но избранник обвинил Верретта в жестокости и опасном поведении. Бывший бойфренд шамана даже предупреждал норвежскую принцессу о том, что Верретт может быть опасен для нее, но в ответ получил только судебный иск, писало издание Nettavisen.

При этом раньше Верретт проводил свои публичные лекции и духовные практики вместе с бойфрендом, а теперь в туры с шаманом ездит уже норвежская принцесса.

Странности личной жизни принцессы Норвегии

Норвежская принцесса Марта Луиза, 50-летняя дочь королевы Сони и короля Харальда Пятого, четвертая претендентка на престол, но она никогда не стремилась править родной страной.

Источник фото: соцсети Марты Луизы

Принцесса бросила Оксфорд и освоила профессию физиотерапевта, а ради первого брака — с писателем Ари Беном — отказалась от титула «королевское высочество» и содержания в полмиллиона евро. От Ари Бена Марта Луиза родила трех дочерей, а затем открыла в Норвегии детскую образовательную платформу «для контактов со вселенной и ангелами», с которыми она якобы общается сама.

На протяжении последних 10 лет принцесса позиционирует себя как ясновидящую и практикует нетрадиционную медицину, а также пишет книги на эзотерические темы. Она утверждает, что может общаться с ангелами и животными.

В 2017 году принцесса потребовала развода у Ари Бена. Издание El Pais утверждало, что у супругов были многочисленные конфликты из-за того, что Ари Бен якобы постоянно появлялся «в костюме трансвестита» в окрестностях Барселоны. Спустя два года бывший муж Марты Луизы покончил с собой из-за алкоголизма и психических расстройств.