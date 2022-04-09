Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) известны своими розыгрышами знаменитостей, политиков и официальных лиц. В интервью «360» они рассказали, как развивался их проект, превратившись из шалости в практически профессиональную деятельность.

Все на энтузиазме

Проект — это какое-то бесчувственное слово. <…> Мы все-таки вкладываем часть себя в нашу деятельность. И даже никогда не пытались как-то это обозначить конкретно. Проект — это, наверное, какие-то вещи, которые были связаны с нашей деятельностью, с амплуа. Допустим, у нас было шоу на федеральном канале, мы выпустили книгу — это можно называть проектом.

Источник фото: РИА «Новости»

Проект — термин, который подразумевает под собой какой-то дальнейший результат, вложения и так далее. У нас все делалось на нашем энтузиазме, который исходил от нас самих. <…> Мы делали все так, как нам самим хотелось. Говорить о том, что это какой-то проект, являемся ли мы чьим-то проектом, довольно смешно.

Сначала, конечно, было развлечение, но потом выложили определенный смысл. <…> Лет 10 назад это было целое андеграундное течение, которым занималось достаточно много людей. В основном звонили каким-то сумасшедшим звездам шоу-бизнеса, фрикам. В этом не было социального смысла. Он потом появился. <…> Все шло своим чередом, и наши интересы так или иначе воплотились в то, что интересно обществу.

Блокировка на YouTube

Было неприятно, но нельзя сказать, что это какая-то страшная вещь. У нас все-таки распространение контента несколько другое по большей части. <…> В основном — через СМИ. Западная пресса, допустим, пишет нам запрос: «Можно ли мы ваше видео используем, вставим на свою платформу, сайт?» Конечно, оно находится в свободном доступе — берите и делайте, что хотите. Но, конечно, жалко. Там было довольно много подписчиков, и не из России. <…> Главное — чтобы была возможность где-то размещать. <…> И конечно, неприятно за архив, потому что там было порядка 400 видео — и все это в один момент просто исчезло. Некоторые вещи у нас не сохранены на стационарном компьютере.

Эта блокировка для нас, в принципе, ничего не значит. Свой контент мы можем донести необязательно через какой-то хостинг. Это все цитируется и копируется в разных медиа. <…> Мы перешли на RuTube. <…> Без разницы, где хранятся видеоролики. Главное, чтобы любой пользователь интернета мог зайти и посмотреть

Если какой-то англичанин или американец зайдет по ссылке на RuTube, мы будем только за, потому что трафик извне как раз будет идти на наши отечественные видеохостинги. Это большой плюс в качестве такого импортозамещения.

Навыки пранка

Мы скорее ссылаемся на собственный опыт: изначально не было никаких навыков, непонятно было, как можно вообще дозвониться до президента. <…> Оказалось, что есть такие возможности. <…> Все начиналось буквально с мелочи, с каких-то шуточек, со звезд, обычных людей. А потом идет развитие, как, в принципе, и обычно в жизни. Когда ты где-то работаешь, со временем что-то получается все лучше и лучше, <...> представляешь, как можно вклиниться в какую-то маленькую лазейку, найти какую-то ошибку в коммуникациях.

Источник фото: РИА «Новости»

Мы выбираем то, что выбирают журналисты. <…> Если какая-то фамилия на слуху, значит, скорее всего, мы тоже захотим пообщаться с этим человеком. А дальше уже изобретательность вступает в игру: мы думаем, как подобраться к окружению, как подойти к протоколу, как вести переговоры. Больше времени занимает именно общение с аппаратом человека, чем с ним самим.

Именно разговор — это самое простое. А большая часть работы — это убеждение, согласование, о чем ты будешь с человеком общаться. В принципе, это, наверное, такая протокольная работа, которую мы ведем

Дипломатичность [важнее всего]. Дипломатия — это умение договариваться. Ну и вообще понимать, как происходит коммуникация на этом уровне. Хотя, как оказалось, сложнее дозваниваться не до глав государств, а до звезд шоу-бизнеса мирового уровня. Политикам понятно, какую тему ты предлагаешь, а вот со звездами сложнее — чтобы они захотели сами выйти на контакт.

Одним из самых простых был пранк с премьером Канады Джастином Трюдо: мы просто позвонили в его офис практически наобум, сказали, что Грета Тунберг хочет с ним поговорить, оставили электронный адрес якобы Греты, а через день нам пришло письмо от его помощника — мол, давайте, не вопрос.

Уилл Смит и другие эксклюзивы

Вы первое СМИ, которому мы рассказали, что есть эксклюзив с Уиллом Смитом. У нас будет классная коллаборация с известными людьми, они очень позитивные и очень патриотичные. Порой до безумия гротескного. Будет очень смешно. Покажем запись с одним режиссером мирового уровня. Думаю, что в ближайшее время выложим. Наверное, в формате нашего нового шоу на RuTube. <…> Во-первых, это не касается особо политики. Во-вторых, это будет что-то громкое. Думаю, иностранные медиа будут в восторге. И сам, кстати, Уилл Смит.

Кого еще хотим [записать] — тут уж как получится. Одно дело — хотеть, другое — понимать, как этого достичь. У нас была история, как с [Эммануэлем] Макроном. Мы ждали момента, когда можно было сделать с ним пранк, реально два года. И появилось окно, когда выборы президента Украины были в 2019 году. <…> Такие вот забавные вещи бывают. Так что трудно сказать: вот тут прямо сейчас будет классная история, давайте позвоним.

Информация хороша тогда, когда она подана правильно. Ее нужно подготовить, оформить. Только после этого она будет актуальна и интересна. <…> Ее необходимо обработать, смонтировать. Особенно, если это видео. Но нас всего два человека, и у нас все-таки ограничено время. Его нужно находить, чтобы этими вещами постфактум заниматься. Довольно скучно.

Рука Кремля

Очень смешно. Когда мы для британцев со звездами [пранки] делали, никто не писал, что мы кремлевские. Мы ничего об этом не думаем. Если мы получаем и живем за счет денег, которые нам поступают из Великобритании в том числе, очень сложно нас обвинить в том, что мы кремлевские. Давайте вы будете нас называть иностранными агентами или еще кем-то. Был один момент, когда мы думали зарегистрироваться как иноагенты. Но нам объяснили: регистрироваться нужно, если ты занимаешься этим в интересах другого государства. Мы никогда в интересах другого государства ничего не делали.

Источник фото: РИА «Новости»

Деньги можно получать хоть откуда, но нас сложно обвинить в том, что мы работаем на другое государство. И в то же время сложно обвинить в работе на Кремль. Потому что все, что делается, делается чисто по нашей инициативе, а не придумывается кем-то в кабинетах. Тут такие истории сложно придумать где бы то ни было. Это долго было бы согласовывать, учитывая всю нашу бюрократическую систему. А это просто то, что приходит нам в голову.

Как себя реализовать

Нет какой-то идеальной формулы. <…>У каждого свой путь. Секрет успеха — верить в то, что ты делаешь, отдаваться этому полностью. Когда тебе нравится, чем ты занимаешься, — наверное, в этом основной посыл. И тогда даже в таком странном явлении, как пранк, можно добиться высот. В нашем случае для этого нужно потратить много лет. А во-вторых, это должно приносить личное удовлетворение. Потому что-то, что мы делаем, интересно нам самим лично — это не из-за денег.

В принципе, сейчас много способов заявить о себе, <...> проще стать известным. Но вопрос и в поддержании этой известности, популярности. Ты можешь стать звездой на час — выстрелить, продержаться несколько месяцев. А потом ты больше не интересен, потому что ничего не делаешь, что интересует публику. И завтра на твое место придут еще десяток таких молодых людей. Твой контент должен быть актуален и дальше развиваться.