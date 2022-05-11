«Шакалья морда» хочет выслужиться перед США. Почему именно Литва признала Россию «террористическим государством»

Литва признала Россию «террористическим государством». Там даже предложили создать Специальный международный военный трибунал для оценки военных преступлений — по типу Нюрнбергского. Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что власти Литвы сами таким образом поступают как экстремисты. Политологи уверены, что литовские власти стали разменной монетой для США.

Террористическое государство

Сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм». Это решение приняли в связи с происходящим на Украине. На сайте парламента подчеркнули, что за это проголосовали все 128 присутствовавших депутатов.

При этом в документе упомянули события в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке, Гостомеле, а также «систематические серьезные военные преступления и преступления против человечности против украинского народа».

Более того, депутаты уверены, что спецоперация на Украине — это геноцид. Они выступили за создание Специального международного военного трибунала для «расследования и оценки военных преступлений». За основу предложили взять Нюрнбергский или Токийский трибунал. Также Литва призвала другие страны к аналогичным действиям.

Резолюция Литвы экстремистская

Сама резолюция сейма Литвы о якобы террористической деятельности России является экстремистской. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что страны, которые составляют подобные «документы», входят в НАТО, чьи противозаконные и агрессивные действия весь мир наблюдал годами.

«Напомните мне, пожалуйста, когда упомянутая вами страна хотя бы раз высказала озабоченность относительно подобных акций того альянса, в который она входит», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ предположила, что Литву не заботят судьбы ни Украины, ни Европы в целом. Иначе власти страны давно призвали бы украинскую сторону выполнять Минские договоренности, хотя бы раз за восемь лет побеспокоились о жителях Донбасса и выступили за прекращение огня на Украине, а также осудили бы действия по поставкам вооружения, отметила она.

Политическое лицемерие

«Вместо этого они занимаются ровно противоположным, поэтому к этому нужно относиться ровно так — как к элементу провокации, экстремизма и политического лицемерия», — заключила Захарова.

Литва не первый раз назвала Россию «террористическим государством». Ранее такая формулировка прозвучала от президента страны Дали Грибаускайте. Это произошло около восьми лет назад — в ноябре 2014 года. В МИД Литвы, правда, тогда отказались повторить слова главы государства, но отметили, что признаки терроризма в действиях РФ есть.

Зачем Литва признала РФ «террористическим государством»

Сейчас идут соревнования — кто предстанет перед Западом наиболее антироссийским государством. Об этом «360» рассказал политолог Юрий Светов.

«10 тысяч санкций с гаком ввели — уже предлагать новые не так интересно. В США пока только обсуждается вопрос, чтобы включить Россию в список спонсоров терроризма. <…> Литва подсуетилась, первая это предложила, видите, все заметили», — пояснил политолог.

Схожую точку зрения выразил и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Он уверен, что Литва попросту пытается получить определенные дивиденды в случае проигрыша России.

«Если Россия выиграет, Вильнюс получит по шакальей морде. Безусловно, Западу его не жалко. Чуть-чуть жалко Варшаву, больше жалко Париж, существенно жалко Лондон. Ну а свой Вашингтон себе еще пригодится. Вильнюс списать со счетов легче легкого», — отметил Межевич.

Светов напомнил историю с Китаем, когда Литва также подсуетилась и сделала все, чтобы взаимовыгодные экономические отношения с этой азиатской страной пошли прахом. Это было сделано как некая демонстрация поддержки государству Тайвань.

«Нам на эти вещи надо как можно меньше внимания обращать. Признали — ну признали, пусть продолжают упиваться этим. Создавать трибуналы? Ну пусть сами с собой поговорят, у них же есть трибунал, где на наши же деньги долгие годы занимались тем, что ругали Россию. Теперь мы вышли оттуда — они кричат: „Деньги-то заплатите, а то нам не на что будет дальше ругать вас“. Так и здесь. <…> Собака лает, караван идет», — отметил Светов.

Причины русофобии в Литве

Россия практически все время своей истории идет по восходящей, пояснил Светов.

«Шло это развитие. Сейчас, в XXI веке, Россия — самая большая по территории страна мира, обладатель ядерного оружия, постоянный член Совета безопасности и так далее. А ведь была вилка — в XV–XVI веках, когда существовало Великое княжество Польско-литовское, в котором язык-то даже государственный был старобелорусский, то есть славянский язык. И вот в этой вилке получилось так, что Литовское княжество пошло на спад, а Россия — на развитие. Эти исторические травмы очень тяжело заживают и забываются — прежде всего элитой», — отметил политолог.

Именно поэтому, уверен Светов, Польше и Литве кажется, что они вот-вот возьмут реванш за все переделы территорий. Тем более что за ними стоят США.

«Как в школе, находится мальчик, такой забияка, всех задирает, а как только ему в ответ дают, он кричит: „Ой, Вася!“. И выходит его старший брат — драться с первоклассниками. Вот здесь примерно такой же расклад», — отметил Светов.

Межевич отметил, что в контексте поведения Литвы можно говорить не только об антироссийских, но и вообще об антиславянских настроениях. А так как среди соседей-славян наиболее сильное государство на данный момент — Россия, то весь негатив направлен именно против нее.

«Литву по кусочкам собрал представитель грузинского народа Джугашвили (Иосиф Сталин — прим. ред.). Литва межвоенная была в два раза меньше. Литва за это люто ненавидит не Грузию, а СССР и его продолжательницу Россию, с грузинскими же радикалами, наоборот, поддерживают хорошие отношения», — пояснил Межевич.

При этом ждать, что в Литве будут отбирать недвижимость граждан РФ по примеру Великобритании, не стоит, уверен он. Дело в том, что эта страна не рассматривалась состоятельными россиянами как место для инвестиций или убежище.