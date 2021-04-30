Шаг к железному занавесу? Посольство США прекратит выдачу виз россиянам

Посольство США в России сообщило о сокращении штата сотрудников консульства на 75% из-за запрета на примем на работу иностранных граждан. Сегодня оно приостановило рассмотрение неиммиграционных и недипломатических виз. Это значит, что теперь россиянам для получения визы в США придется ездить в другие страны. Эксперты оценили ситуацию как приближение железного занавеса.

«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», — говорится в сообщении на сайте диппредставительства США в России.

Начиная с 12 мая посольство будет оказывать только экстренные услуги для граждан США и рассмотрит ограниченное количество иммиграционных виз. Другие виды разрешений на въезд рассматривать не будут за исключением экстренных случаев. Дипмиссия посоветовала всем гражданам США, пребывающим в России с истекшими визами, покинуть страну до 15 июня.

Решение приняли после того, как правительство России 23 апреля сообщило о намерении запретить дипмиссии США нанимать иностранцев.

По сообщениям «Коммерсанта», в американских дипмиссиях в России работали 450 человек. Сколько из них было россиян, неизвестно. Обычно Штаты набирают весь административно-технический персонал в стране пребывания.

В последний раз подобные ограничения Россия вводила в 1986 году. Из-за этого американскому послу пришлось отказаться от водителя, а его жена обслуживала гостей на приемах.

Ранее Россия назвала персонами нон граната 10 сотрудников посольства США в Москве, в ответ Штаты выслали 10 российских дипломатов.

Кого коснется запрет?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о прекращении выдачи виз для россиян ничего не меняет.

«Единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве. Поэтому в этом плане ничего не меняется», — приводит его слова ТАСС.

Об этом же «360» сказал генеральный директор холдинга «Випсервис» и советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.



Он напомнил, что посольство США в Москве давно уже перестало выдавать туристические визы. На протяжении более чем полутора лет у людей не было возможности даже записаться на собеседование в посольстве.

«Я вам скажу как человек, который ездил в США, в последние годы получить визу было очень трудно. Я несколько лет назад летал в Екатеринбург за визой, потому что в Москве даже записи не было», — рассказал директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ и доктор исторических наук Юрий Рогулев.

Он отметил, что последние годы гражданам России было тяжело получить американскую визу и летали только те, кому это было необходимо. Многим приходилось ездить в Тбилиси и Ригу.

На фоне последних решений возник вопрос и о судьбе российских спортсменов. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил РБК-Спорт, что на российских хоккеистов это никак не повлияет.

«Не выдавали визы они уже давно, поэтому это ничего для нас не меняет. Будем искать другие варианты для получения виз. Это сложный путь, но тем не менее, как показала ситуация сейчас, все возможно. Работа продолжается в штатном режиме, несмотря на эту ситуацию», — приводит его слова издание.

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что вопрос получения виз будет решаться совместно с МИД и будет сделано все для того, чтобы избежать негативного влияния этой ситуации на российских спортсменов.

Новый виток отношений

Несмотря на то, что от самого шага для россиян ничего не меняется, такие действия много говорят о векторе, по которому идут отношения России и США.

«Механизмы давления США отработаны разные. Это и военно-политическое давление, связанное с активизацией блока НАТО, и экономическое, связанное с санкциями. Сейчас мы имеем дело с принципиально новой ситуацией, когда с одной стороны сателлиты США призывают к отключению России от SWIFT (это было бы довольно болезненно), а с другой — эти шаги, связанные с невыдачей виз», — сказал первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков изданию «Подъем».

Он отметил, что если появится железный занавес, то он должен быть обоюдным.

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ и доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил, что визовая война между странами завязалась давно. Все началось еще при Обаме, когда стали сокращать и высылать сотрудников российского посольства. С тех пор одной из ответных мер стало сокращение американских работников в России.

Закрылось консульство в Санкт-Петербурге, где визы получали не только российские, но и белорусские граждане. После этого закрыли консульства в Екатеринбурге и Владивостоке, пока не осталась одна Москва. Теперь и в ней работу прекратили.

«Я бы, наверное. согласился с формулировкой о шаге к железному занавесу в ключе того, что визовая война в первую очередь ударила по простым гражданам. Она ударила по ученым, бизнесменам, студентам, родственникам, знакомым и друзьям, которые ездили по разным поводам в США. Теперь это становится все труднее и труднее», — резюмировал эксперт.

Зарубежный политолог Эндрю Корыбко тоже отметил, что США двигались в направлении этого движения уже семь лет.

«Откровенно говоря, удивительно, что они не сделали этого раньше. Похоже, они ждали, когда Россия наконец отреагирует на их дипломатические провокации, что и произошло недавно, чтобы манипулировать фактами и представить свое решение как „реакцию на враждебность России“», — предположил собеседник «360».

Он отметил, что России не стоит выдавать симметричный ответ. Нет причин ограничивать будущий визит обычных американцев в Россию. Большинству из них следует увидеть своими глазами настоящую Россию, чтобы понять, что «их правительство лгало им».

Рогулев выразил надежду, что визовая война не будет вестись до бесконечности, ведь она точно так же скажется и на работе российских консульств.