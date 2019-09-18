Сезон тропических смертей. Ураган «Умберто» готов уничтожать новые города

Жители Багамские островов еще не успели выдохнуть после разрушительного урагана «Дориан», а в Атлантике уже бушует новая стихия. Ураган «Умберто» достиг третьей категории опасности всего за сутки и неумолимо приближается к Багамам. «360» выяснил, станет ли «Умберто» таким же разрушительным, как его предшественник.

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Тропический шторм «Умберто» сформировался в западной части Атлантического океана 14 сентября. Сейчас он бушует почти в 900 километрах от Багамских островов и движется в сторону, и без того сильно пострадавшего, архипелага со скоростью 13 километров в час.

За сутки «Умберто» возрос с первой до тертьей категории опасности по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 160 километров в час, свидетельствуют данные Национального центра США по слежению за ураганами от 17 сентября.

Со вторника на Багамских островах будут идти проливные дожди, ожидается, что там выпадет 2,5-7 сантиметров осадков. «Умберто» может помешать проведению спасательных и восстановительных мероприятий на Багамах после недавнего урагана «Дориан». Жители архипелага с ужасом ждут новых сведений о движении шторма, и прогнозы пока неутешительные.

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Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин сообщил «360», что, скорее всего, ураган в ближайшее время не утихнет.

«Сентябрь и начало октября — это самый сезон тайфунов, тропических циклонов, и обычно довольно сильных. Первый уже был в Северной Атлантике (ураган „Дориан“ — прим. ред.), обычно их два-три, в прошлом году было пять. Поэтому весьма вероятно, что и этот циклон наберет силу до четвертой, а может быть, и до пятой степени», — сказал климатолог.

Кокорин объяснил, что число мощных ураганов в Атлантике в последнее время выросло на фоне глобального потепления. В нынешнем сезоне уже два шторма достигли силы урагана: «Барри» в июле и «Дориан» в сентябре.

Последствия урагана «Дориан» на Багамах. Источник фото: Twitter

«Одной из предпосылок набирания этой мощи является высокая температура воды в верхнем слое океана. На нескольких десятках метров должна быть температура 27 или более градусов, тогда ураган как бы подпитывается и набирает силу», — уточнил эксперт.

Мощнейший ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова 1 сентября. По последним данным, ураган унес жизни более 50 человек, десятки числятся пропавшими без вести. От буйства стихии пострадали порядка 70 тысяч человек, многие остались без крыши над головой. Сейчас проводятся масштабные работы по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий «Дориана».