Сезон РПЛ все-таки решили доиграть. С чемпионом почти все ясно, но интрига в турнире еще есть

Чемпионат России по футболу возобновится уже в июне. Сразу несколько клубов поборются за выживание, а кто-то — за место в Лиге чемпионов. Победитель чемпионата России будет определен по спортивному принципу. Однако явный лидер уже есть, но все еще может измениться. О самых главных интригах чемпионата России по футболу — в материале «360».

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Соревнования стартуют 21 июня и завершатся 22 июля. Командам разрешено делать по пять замен в матче. Но встречи пройдут без зрителей. Помимо чемпионата России, также будет продолжен розыгрыш Кубка страны. Дата его финала уже определена — это 25 июля.

Что с чемпионом?

Если посмотреть на турнирную таблицу Премьер-лиги, то кажется, что имя чемпиона уже известно. Сейчас лидирует «Зенит». «Локомотив» и «Краснодар» уступают ему по девять очков, но московский клуб идет выше по дополнительным показателям.

Но если «Зенит» допустит несколько осечек, то его положение может пошатнуться — кто знает, в каком состоянии команда подойдет к продолжению чемпионата после тогой паузы. С тем же успехом преследователи «Зенита» могут выдать серию хороших результатов. Вероятность такого сценария не высока, но исключать ее все же нельзя.

Лига чемпионов и Лига Европы

В следующем сезоне команды будут отбираться в еврокубки еще по старой таблице коэффициентов. От РПЛ в Лигу чемпионов отправятся три команды — одна в квалификацию и две в групповой этап. Одним из представителей России в Лиге чемпионов станет «Зенит» — в этом никто не сомневается. Другие два места спрогнозировать очень сложно. Борьба за них обещает быть жаркой. Так, «Ростов» или ЦСКА вполне могут побороться за места в ЛЧ. Первые отстают от этой зоны всего на три очка, а вторые — на пять.

Источник фото: РИА «Новости»

Так или иначе ЦСКА и «Ростов» уверенно закрепились в зоне Лиги Европы. А вот за третью путевку борьба будет серьезной. Сейчас на нее претендует «Динамо». Но в пределах трех очков находятся еще три команды — тульский «Арсенал», московский «Спартак» и «Уфа».

Где окажется «Спартак»?

Одна из главных интриг — какое место займет самый популярный клуб России «Спартак». На вынужденные перерыв из-за коронавируса «красно-белые» ушли на восьмой позиции в турнирной таблице. Однако, по прогнозам, подопечные Тедеско должны ставить задачу финишировать в топ-6 и выиграть Кубок России.

Источник фото: РИА «Новости»

Вылет в ФНЛ

Сезоны в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), первом и втором дивизионах чемпионата России, завершили досрочно. Места в турнирных таблицах будут распределены по состоянию на 17 марта.

Занимавшие первые два места в ФНЛ «Ротор» и «Химки» войдут в премьер-лигу, если пройдут лицензирование. В то же время клубы, которые займут 15-е и 16-е места в премьер-лиге, вылетят в ФНЛ без стыковых матчей. Сейчас последними идут «Крылья Советов» и «Ахмат». Тут борьба будет очень серьезная — плотность запредельная. Для понимания — клуб из зоны вылета сейчас отстает от зоны Лиги Европы всего на 8 очков. Такую разницу можно отыграть за три тура, а их в запасе еще восемь.

Кокорин и Мамаев

После того, как Александр Кокорин и Павел Мамаев отбыли наказание в колонии за участие в двух драках и вышли на свободу они не были заявлены на первую часть сезона. Павел Мамаев сменил «Краснодар» на «Ростов», а Кокорина сейчас арендует у «Зенита» клуб «Сочи». Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. Толком поиграть они еще так и не успели. А вот в оставшиеся восемь туров каждый из них сможет себя проявить.

Лучший бомбардир — кто он?

Артем Дзюба из «Зенита» сейчас возглавляет рейтинг бомбардиров Премьер-лиги. В его активе 13 очков. Игрок «Ростова» Элдор Шомуродов второй — у него 11 голов. Сердар Азмун из «Зенита» и Александр Соболев из «Спартака» имеют по 10 очков. Кто станет лучшим снайпером РПЛ — еще одна интрига.

* * * * *

В течение месяца должны состояться восемь оставшихся туров. Командам придется проводить матчи не только по выходным, но и в середине недели, поэтому иногда перерывы между играми будут составлять не больше трех дней. Места проведения матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Чемпионат был приостановлен 17 марта после 22-го тура. Тогда в России начали вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.