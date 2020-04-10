Сезон клещей начался. Пора вспомнить правила самоизоляции на даче

По всей России стали появляться сообщения о том, что клещи нападают на людей, которые решили самоизолироваться на даче и в частных домах. Уже пострадали десятки невнимательных граждан. «360» напоминает, как обезопасить себя и что делать, если клещ все-таки вас укусил.

Первые клещи начали просыпаться еще в начале марта — из-за аномально теплой зимы Роспотребнадзор прогнозировал особенно длинный период их активности. Сейчас же эти насекомые активно проявились — десятки жалоб на укусы клещей приходят из Хакасии, Омской и Новосибирской областей, Алтайского края и других регионов России. Для полного пробуждения клещей воздух должен прогреваться до 8–10 градусов.

Меры предосторожности

Самое важное — вовремя сделать прививку от энцефалита, который переносят клещи. Она наиболее эффективно защищает от опасных последствий клещевых укусов. Однако сейчас сделать прививку уже не получится — из-за режима самоизоляции временно приостановлено оказание такой услуги в государственных поликлиниках.

Все еще можно обратиться в частные лаборатории, но если вы соблюдаете самоизоляцию в городе, шанс быть укушенным стремится к нулю. Для тех же, кто самоизолируется на даче, поездка в город за вакцинацией может оказаться проблематичной и даже опасной — без крайней необходимости уезжать из дома ни в коем случае нельзя.

Тем более что от самих укусов клещей прививка не защитит, а делать ее нужно хотя бы за 2,5 месяца до начала сезона (иммунитет вырабатывается спустя две недели после второй вакцинации).

Чтобы оградить себя от ненужных беспокойств, стоит обратить внимание на одежду, в которой вы выходите на улицу. Врачи советуют выбирать закрытую одежду: высокую обувь, в которую можно заправить штаны, чтобы насекомое не смогло добраться до тела, длинные рукава и головные уборы. Чем меньше участков тела будет открыто, тем меньше шансов нежелательного укуса.

Уже укусили, что делать?

Укусы клещей человек обычно не чувствует — насекомое обнаруживают либо при осмотре, либо случайно, когда паразит уже увеличился в размерах от выпитой крови. Место укуса воспаляется, раздражение долго не проходит. Если найти и удалить присосавшегося паразита быстро, то человек получит меньшую дозу опасного возбудителя. Именно поэтому очень важно тщательно осматривать себя после каждого выхода на природу, где могли быть клещи.

Если вы обнаружили паразита, нужно аккуратно удалить его с кожи пинцетом. Врачи обращают внимание на то, что хоботок, которым присасывается насекомое, может оборваться, поэтому вытаскивать клеща надо без резких движений. Захватывать насекомое рекомендуют максимально близко к месту укуса, а потом прокручивать вокруг своей оси.

Место укуса необходимо продезинфицировать 70-процентным спиртом или 5-процентным йодом, тщательно вымыть руки, чтобы не разнести инфекцию. Клеща советуют залить кипятком. Его также можно отнести в лабораторию на исследование, чтобы узнать, мог ли он заразить вас энцефалитом, боррелиозом или другими инфекциями. Но тогда клещ должен быть живым, а передать его в лабораторию нужно в течение двух дней.